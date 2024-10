Khi xảy ra vụ cháy karaoke An Phú, chủ cơ sở đang ở nhà tại TP HCM

Sáng 24-10, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử vụ án cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết. Chủ cơ sở là Lê Anh Xuân cùng 5 bị cáo khác có mặt đầy đủ tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Anh Xuân (SN 1980, hộ khẩu thường trú phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM) là người đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở karaoke An Phú (số 166C, đường Trần Quang Diệu, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), nơi xảy ra vụ cháy làm chết 32 người.

Bị cáo Lê Anh Xuân tại tòa

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy ở cơ sở karaoke An Phú, ông Lê Anh Xuân đang ở nhà tại TP HCM và được báo tin. Ngay sau đó, hai vợ chồng ông Xuân chạy xe từ TP HCM đến Bình Dương.

Theo cáo trạng, Lê Anh Xuân là người đứng đầu cơ sở kinh doanh karaoke An Phú. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và hoạt động cơ sở karaoke An Phú, do Xuân chủ quan vì cơ sở có lắp đặt hệ thống PCCC tự động và nghĩ rằng sẽ không xảy ra sự cố cháy nên không thường xuyên kiểm tra hệ thống chữa cháy.

Không có lực lượng PCCC cơ sở nên không phát hiện hệ thống chữa cháy tự động của cơ sở không hoạt động được, khi xảy ra cháy nhân viên của cơ sở không có kỹ năng xử lý đám cháy ban đầu nên để lửa cháy lan, không dập được đám cháy, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Lê Anh Xuân đã có những vi phạm gồm: Cơ sở karaoke An Phú có thay đổi về thiết kế và thiết bị PCCC so với hồ sơ thiết kế được duyệt trong quá trình thi công, nghiệm thu về PCCC.

Xuân cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng trong quá trình hoạt động nhưng không báo cáo, lập hồ sơ thiết kế bổ sung trình cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt lại theo quy định của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Không thực hiện đầy đủ trách nhiệm về PCCC và cứu nạn, cứu hộ như: Không kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống PCCC của cơ sở theo quy định.

Không tổ chức tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho nhân viên của cơ sở theo quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC.

Không xây dựng phương án chữa cháy, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ, tổ chức thực tập, diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ cho cơ sở theo quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC.

Trước đó, tối 16-9-2022, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đối với ông Lê Anh Xuân về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Các bị cáo bị truy tố trong vụ cháy quán karaoke An Phú gồm: Lê Anh Xuân (sinh năm 1980, ngụ TPHCM, chủ quán karaoke An Phú); Vũ Trường Sơn (sinh năm 1987, ngụ Bình Dương, cựu cán bộ công an); Phạm Quốc Hùng (sinh năm 1980, ngụ Bình Dương, cựu cán bộ công an); Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1985, cựu cán bộ công an); Phạm Thị Hồng - cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh.