Khi văn hóa Việt chạm tới trái tim idol: Ravolution Asia gửi những món quà cực tinh tế đến tay những huyền thoại K-pop

Hình ảnh Idol xuất hiện cùng món quà đậm chất Việt Nam

Khi Việt Nam làm Idol "xiêu lòng" bằng những món quà tinh tế đậm nét truyền thống dân tộc

VPBank Presents K-Star Spark in Vietnam Mega Concert 2025 đã khép lại với hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ. Nhưng điều khiến concert năm nay trở nên đặc biệt hơn cả chính là khi các nghệ sĩ quốc tế chào tạm biệt fan hâm mộ bằng cách đón nhận, sử dụng và chia sẻ hình ảnh của món quà đến từ Việt Nam với sự yêu mến thích thú.



Mới đây, "Anh Long" G-Dragon đã làm biết bao trái tim đứng ngồi không yên khi xuất hiện tại sân bay với chiếc nón lá thêu rồng vàng, nhận set quà đi kèm pin cài cách điệu với nền sơn mài đỏ, hoa cúc trắng, sao vàng 18K, rồng bạc đính kim cương - món quà được chế tác thủ công trong vòng 100 giờ bởi chính bàn tay của nghệ nhân Việt - Anh Pham - Norden Jewels.

Set quà tặng ngôi sao quốc tế G-Dragon

Chị đại CL cũng gây sốt khi đăng tải bức ảnh cầm nón lá hoa sen - biểu tượng đặc trưng của Việt Nam, nhưng điểm nhấn thật sự ít ai để ý là chiếc kính râm được chế tác cực kỳ công phu và ý nghĩa. Chiếc kính sử dụng sừng tự nhiên cao cấp, phủ sơn mài rắc vàng tạo hiệu ứng thị giác độc đáo: hai bên gọng là logo CL và hoa sen được khảm chìm thủ công, đánh bóng nổi bật trên nền mờ nhám - vừa tinh xảo, vừa cá tính, đậm chất "Queen of K-Pop". Sản phẩm mất 3 tuần để hoàn thành bởi Le Dong Son - True Craftmanship.

Set quà tặng trưởng nhóm 2NE1 - CL

Không cần nhiều lời, hành động của các nghệ sĩ quốc tế đã là lời hồi đáp đẹp nhất dành cho fan Việt, chứng minh cho sự công nhận, cảm xúc chân thành và một kết nối vượt biên giới. Với khán giả Việt Nam, đó là niềm tự hào sâu sắc, khi văn hoá dân tộc được giới thiệu đến bạn bè toàn cầu bằng chính tình cảm của những thần tượng hàng đầu thế giới.

Ravolution Asia – Không chỉ mang concert Kpop về Việt Nam, mà còn đưa Việt Nam đến với thế giới

Phía sau những hình ảnh truyền cảm hứng được lan truyền ấy chính là tâm huyết và tấm lòng thành của Ravolution Asia - đơn vị tổ chức đại nhạc hội VPBank Presents K-Star Spark in Vietnam Mega Concert 2025. Không chỉ mang những cái tên biểu tượng như G-Dragon, CL, đến Việt Nam, Ravolution Asia còn khéo léo lồng ghép văn hóa bản địa vào từng chi tiết, tạo nên một đại nhạc hội mang tính kết nối toàn cầu nhưng vẫn giữ được bản sắc rất riêng của Việt Nam.



Với Ravolution Asia, tổ chức concert chưa bao giờ chỉ dừng lại ở việc "làm một sự kiện." Đó là một hành trình mang theo niềm tin – rằng văn hóa Việt Nam hoàn toàn có thể vươn mình ra thế giới. Là một đơn vị thuần Việt, họ tin rằng, để truyền cảm hứng cho cộng đồng, trước hết cần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, và muốn tạo ra điều mới mẻ, họ phải đủ dũng cảm để không đi theo lối mòn. "We do not dream to be part of the crowd. We create the crowd." Không chỉ là khẩu hiệu, mà là một tôn chỉ được giữ vững suốt hơn 9 năm xây dựng và phát triển.

Khoảnh khắc sân khấu bùng nổ tại VPBank Presents K-Star Spark in Vietnam Mega Concert 2025.

Một mùa hè rực cháy với âm nhạc – và một Việt Nam để nhớ

Sân khấu nhiệt huyết dưới mưa của các nghệ sĩ

Ravolution Asia không chỉ tự hào là đơn vị mang đại nhạc hội về Việt Nam, mà còn tự hào hơn nữa khi thấy những dấu ấn văn hóa Việt được các nghệ sĩ trân trọng, sử dụng và lan toả cho cả thế giới.



Vẫn còn rất nhiều những món quà đặc biệt của các fandom muốn gửi gắm đến dàn sao của VPBank Presents K-Star Spark in Vietnam Mega Concert 2025. Tất cả đều cùng chung một tinh thần tự hào quảng bá văn hoá Việt đến đông đảo nghệ sĩ cùng bạn bè quốc tế.

Chắc chắn chúng ta sẽ nhớ mãi mùa hè 2025 với cơn mưa rào cuồng nhiệt của thanh xuân. Và chắc chắn, VPBank Presents K-Star Spark in Vietnam Mega Concert 2025 không chỉ là sân khấu âm nhạc - mà còn là kỷ niệm đẹp, là ấn tượng không thể quên trong kí ức của bất kì khán giả nào. We are proudly made in Vietnam!