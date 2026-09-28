Khi phòng tắm trở thành “tiệm kem” ngọt ngào với Keff

Tắm bây giờ không chỉ đơn thuần là chuyện làm sạch cơ thể nữa, với những cô nàng yêu thích self-care thì đây còn là khoảng thời gian nhỏ để thư giãn, refesh bản thân và tận hưởng những điều dễ thương trong ngày. Và đôi khi, chỉ cần một mùi hương thật “chim ưng” cũng đủ khiến “việc tắm táp” trở lên thú vị hơn hẳn.

Lấy cảm hứng từ những món kem mát lạnh và đồ ngọt quen thuộc, thương hiệu Keff mang đến một trải nghiệm "tắm rửa" đầy màu sắc với những mùi hương ngọt ngào, trẻ trung và có chút "gây thương nhớ". Từ kẹo dẻo, marshmallow, caramel cho đến bánh quy và hương xoài mát lạnh, mỗi phiên bản như một món khai vị dành riêng cho những giây phút "chill chill" trong phòng tắm:

- Jelly Beans Ice Cream Scented: Hương kem kẹo dẻo trái cây ngọt ngào và tươi vui.

- Fluffy Marshmallow Ice Cream Scented: Mềm mại, ngọt xốp với cảm giác như một viên marshmallow tan chảy.

- Salty Caramel Ice Cream Scented: Vị Caramel ngọt quyện chút mặn mặn, tạo nên một mùi hương vừa ngọt vừa cuốn.

- Cookie Cream Ice Cream Scented: Thơm béo như kem bánh quy, dành cho hội mê những mùi hương ngọt tới bến.

- Mango Sorbet Ice Cream Scented: Hương xoài mát lạnh, tươi tắn và tích đầy năng lượng.

Jelly Beans Ice Cream Scented – Hương kem kẹo dẻo trái cây ngọt ngào và vui tươi

Ghi điểm đầu tiên với diện mạo "kẹo ngọt hết nấc", sắc hồng đáng yêu cùng những viên kẹo đầy màu sắc đã giúp Jelly Beans Ice Cream Scented được các bạn gái lựa chọn hàng đầu. Phiên bản kẹo dẻo trái cây mang sắc thái trẻ trung, ngọt ngào và đầy năng lượng giúp Jelly Beans gợi nhớ đến một thế giới kẹo ngọt đầy màu sắc, vừa vui mắt, vừa tạo cảm giác ngọt lim khi bước chân vào "routine" chăm sóc cơ thể.

Nếu những chai sữa tắm quen thuộc khiến việc tắm đơn giản chỉ là một bước vệ sinh trong ngày, thì Jelly Beans lại thêm vào đó một chút gì vui tươi, mới mẻ như bạn đang ghé qua một quầy kẹo ngọt trước khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi hay khởi động cho một ngày mới nhiều năng lượng.

Fluffy Marshmallow Ice Cream Scented – Hương kem Marshmallow mềm xốp, ngọt dịu

Khoác lên mình sắc tím pastel nhẹ nhàng, Fluffy Marshmallow Ice Cream Scented của Keff tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lấy nguồn cảm hứng từ những viên kẹo marshmallow mềm xốp, một sắc thái ngọt dịu, êm ái và đáng yêu sẽ giúp cho người sử dụng tận hưởng cảm giác thư giãn, dễ chịu.

Từ màu sắc đến hương thơm, Fluffy Marshmallow mang đến cảm giác mềm mại như một món kem marshmallow – nhẹ nhàng, ngọt ngào, đủ "cute" để chiếm trọn slot thư giãn riêng trong phòng tắm.

Salty Caramel Ice Cream Scented – Hương caramel muối ngọt mà không đơn điệu

Nếu Jelly Beans mang đến năng lượng tươi vui, Fluffy Marshmallow thiên về sự mềm mại thì Salty Caramel Ice Cream Scented lại có một cá tính đậm đà hơn cả. Từ phiên bản Caramel muối, mùi hương này mang đến cảm giác vừa quen thuộc, vừa điểm nhấn, vừa thích sự ngọt ngào nhưng không thích sự đơn điệu.

Thiết kế chai vàng tươi cùng hình ảnh kem caramel khiến cho Salty Caramel trở thành một điểm nhấn sáng trong bộ sưu tập. Nếu chỉ nhìn ngắm thôi, bạn cũng sẽ tưởng tượng ra một ly kem caramel cực kỳ hấp dẫn – chỉ có điều món tráng miệng lần này lại xuất hiện một cách cực kì mới mẻ, thay vì trên bàn ăn lại ở trong chính phòng tắm yêu thương của mình.

Cookie Cream Ice Cream Scented – Hương kem bánh quy béo thơm, ngọt ngào

Sự kết hợp kinh điển giữa bánh quy và lớp kem mềm mịn, phiên bản Cookie Cream khiến team mê bánh quy và kem sẽ tan chảy từng chút, từng chút một. Hương bánh quy, kem và sô-cô-la tạo nên một cảm giác thân thuộc, giống như món khai vị yêu thích được mang vào chăm sóc cơ thể theo cách rất khác biệt.

Thiết kế màu xanh cùng hình ảnh bánh quy, kem và sô-cô-la càng làm tăng cảm giác ngon mắt. Đặt trên kệ phòng tắm, Cookie Cream không chỉ là một chai sữa tắm thông thường mà giống như một phiên bản đồ ngọt beauty vui mắt.

Mango Sorbet Ice Cream Scented – Hương kem xoài mát lạnh, bật mood tươi mới

Khác với bốn phiên bản thế giới kẹo bánh kẹo, Mango Sorbet Ice Cream Scented lại là một cú đổi mình cực kỳ thú vị. Lấy cảm hứng từ hương xoài nhiệt đới cùng vị kem sorbet mát lạnh tạo nên một sắc thái tươi mới, mọng nước và tràn đầy năng lượng. Đây sẽ là sự lựa chọn thú vị cho mỗi sáng hay muốn tìm cảm giác sảng khoái sau những ngày nắng nóng oi ả.

Sắc xanh nhạt của chai cùng hình ảnh những miếng xoài vàng rực cũng góp phần tạo nên diện mạo bắt mắt, mang đến cảm giác như một ly sorbet xoài mát lạnh giữa ngày hè.

Sữa tắm Keff - Làm sạch, chăm da và thêm một chút "mood" cho mỗi lần tắm

Dù sở hữu những mùi hương đầy màu sắc, Keff vẫn bắt đầu từ điều cơ bản nhất của một sản phẩm sữa tắm: làm sạch cơ thể mỗi ngày. Khi tiếp xúc với nước, sản phẩm tạo bọt giúp làm sạch bụi bẩn và tạp chất trên bề mặt da, đồng thời được phát triển theo hướng giàu dưỡng ẩm, mang lại cảm giác mềm mại và dễ chịu sau khi tắm. Từ đó, một lần tắm không chỉ đơn giản là "tắm cho sạch", mà trở thành khoảng thời gian kết hợp giữa làm sạch, chăm sóc làn da và tận hưởng hương thơm .

Đây cũng là cách những sản phẩm chăm sóc cơ thể ngày nay bước ra khỏi câu chuyện công dụng đơn thuần. Người dùng không chỉ muốn làn da sạch sẽ, mà còn muốn mỗi lần sử dụng đều mang đến một cảm giác dễ chịu – dù chỉ là vài phút rất nhỏ trong một ngày bận rộn.

Có những niềm vui rất nhỏ trong ngày: một bài hát đúng gu, một món ăn ngon, hay vài phút đứng dưới vòi sen và bắt gặp một mùi hương khiến mình thấy dễ chịu. Keff mang tinh thần ấy vào phòng tắm bằng bộ sưu tập 5 mùi hương lấy cảm hứng từ thế giới kem và đồ ngọt – từ Mango Sorbet tươi mát, Jelly Beans vui nhộn, Fluffy Marshmallow mềm mại đến Cookie Cream béo thơm và Salty Caramel đầy cuốn hút.

Với thiết kế trẻ trung, dung tích 500 ml cùng khả năng làm sạch kết hợp cảm giác dưỡng ẩm, Keff hướng đến một trải nghiệm chăm sóc cơ thể vừa quen thuộc vừa có thêm chút mới mẻ. Bởi đôi khi, self-care chẳng cần phải cầu kỳ . Chỉ cần vài phút dưới vòi sen, một lớp bọt mềm, một mùi hương đúng mood – vậy là đủ để ngày thường trở nên dễ chịu hơn một chút.

Với Keff, công việc tắm hàng ngày không còn đơn điệu mà trở thành một niềm đam mê nho nhỏ, hôm nay bạn thích ngọt ngào như marshmallow, ngày mai đổi sang caramel hay đổi phong cách với hương xoài mát lạnh. Một chút hương thơm, một chút màu sắc và thế là thời gian mình làm sạch cơ thể cũng trở nên đáng yêu hơn.

Thông tin mua hàng

Công ty chịu trách nhiệm nhập khẩu:

‎ Công ty TNHH Đào Minh Tiên

Địa chỉ: Số 6A Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Phú Thọ Hòa, TP. HCM

‎ Số điện thoại: 0901 497 057

‎ Email: daominhtiencosmetics@gmail.com

‎ Website: https://keff.vn/