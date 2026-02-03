Khi những bình luận trên mạng xã hội vẽ nên một bức tranh Tết rất khác

Ở trước sân nhà của ông bà, nơi chậu mai đã bắt đầu hé nụ.

Trên những con đường ngày giáp Tết, khi cành đào, cành quất xuất hiện dày hơn giữa phố xá đông đúc.

Và ngay cả khi trở về với nhịp sống quen thuộc. Đó là khi mở màn hình máy tính, lướt qua dòng chảy mạng xã hội, không khí Tết vẫn hiện diện rõ ràng, len lỏi qua từng hình ảnh, từng câu chuyện về mùa đoàn viên.

Giữa những nội dung ấy, không ít người đã dừng lại lâu hơn trước chuỗi series TVC mang thông điệp “Cầu gì hơn phút giây này bên nhau”. Không ồn ào, không cao trào kịch tính, series dẫn người xem đi vào một thế giới rất đời - nơi những điều tưởng chừng bình thường lại gợi ra nhiều suy ngẫm về Tết và về sự trở về.

Chuỗi phim tài liệu xoay quanh ba nhân vật đến từ ba vùng miền, hoạt động trong ba lĩnh vực khác nhau: chị Vàng Thị Thông, Én Fitness và Dương Đức Anh. Mỗi người mang theo một nhịp sống riêng, bận rộn với công việc, với khát vọng phát triển bản thân, thế nhưng, khi Tết đến, những khác biệt ấy dường như được đặt sang một bên. Điểm chung của ba nhân vật đều nằm ở một mong muốn rất giản dị: được trở về, được ở bên những người thân yêu.

Series với 3 nhân vật chị Vàng Thị Thông, Én Fitness và Dương Đức Anh đã mang đến những câu chuyện khác nhau về cuộc sống và mong cầu khi Tết đến.

Khi khán giả không chỉ xem, mà còn kể lại Tết của chính mình

Từ ba câu chuyện riêng biệt, series khéo léo quy tụ về một mạch cảm xúc chung - cũng chính là thông điệp cốt lõi mà chiến dịch muốn gửi gắm: “Cầu gì hơn phút giây này bên nhau”. Điểm đáng chú ý của chuỗi series không chỉ nằm ở câu chuyện của ba nhân vật, mà còn ở cách khán giả tự nhìn thấy bản thân mình trong từng lát cắt đời sống được kể lại. Dưới mỗi bài đăng chia sẻ về series, phần bình luận nhanh chóng trở thành một không gian đối thoại. Nơi người xem không bàn luận đúng - sai, hay phân tích nội dung, mà chọn cách kể lại Tết của chính mình bằng những trải nghiệm rất riêng.

Có những suy nghĩ nhỏ, nhẹ và chậm, như cách nhiều người mong Tết đến chỉ để được thở đều hơn giữa nhịp sống gấp gáp, tài khoản H.T chia sẻ: “Tết mong cầu gì hơn những buổi sáng chậm rãi, ngồi pha cà phê rồi tỉ tê vài ba câu chuyện với gia đình, với bố, với mẹ”.

Ảnh chụp màn hình.

Cũng có những bình luận mang tính chiêm nghiệm hơn, khi người ta nhìn Tết như một khoảng thời gian hữu hạn cần được trân trọng - nơi vừa có những khoảng nghỉ và cũng là dịp được ăn bữa cơm đoàn viên, chuyện trò với người thân.. “Tết hữu hạn nên mình luôn trân quý những khoảnh khắc được cùng gia đình ngồi lại bên nhau, đó là khoảng thời gian quý giá nhất”, “Mình không mong Tết có gì mới, chỉ mong có thời gian ngồi lại với người thân”, “Mình thấy cà phê Tết ngon nhất là khi uống cùng nhau”,...là những cảm nhận xuất hiện lặp đi lặp lại dưới các bài đăng.

Có người lại nhớ đến những khoảnh khắc rất cụ thể: “Dù bận đến đâu, Tết cũng là lúc mọi người nhất định phải ngồi lại với nhau, có khi chỉ là đêm giao thừa, uống một ly cà phê cho tỉnh táo rồi cùng đón năm mới”. Khi đặt những bình luận ấy cạnh nhau, một mẫu số chung hiện lên rất rõ: Tết không cần thêm điều gì mới mẻ, chỉ cần cả nhà cùng ngồi lại bên nhau.

Khi Tết là khoảng lặng hiếm hoi của những người luôn bận rộn

Trong câu chuyện của chị Vàng Thị Thông - Tết hiện lên đầy giản dị, cũng chẳng gắn với những nghi thức cầu kỳ. Một năm của chị bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc khi đã qua nửa đêm, xoay vòng giữa công việc gia đình và hành trình phát triển du lịch. Nhịp sống ấy kéo dài gần như suốt 365 ngày, để rồi chỉ khi Tết đến, chị mới cho phép mình chậm lại.

Với chị Thông, buổi sáng của một ngày Tết có thể là khoảnh khắc ngồi bên ly cafe sáng sớm thong thả thế này.

Chính sự giản dị đó khiến nhiều khán giả nhìn thấy hình ảnh của mẹ, của người thân trong câu chuyện của chị. Một tài khoản có tên L.B. để lại bình luận dài: “Mẹ mình cũng như chị Thông, quanh năm dậy từ 4-5h sáng. Nhà mình ở Hà Giang, mùa lạnh cắt da nhưng công việc không cho phép nghỉ. Chỉ khi Tết đến mới thấy mẹ được thảnh thơi. Đặc biệt là sáng ngày Mùng 1, ngồi thong thả uống cà phê, nói chuyện mà không phải lo toan gì cả. Có lẽ Tết đáng yêu ở chỗ đó”.

Ảnh chụp màn hình.

Trong những câu chuyện như vậy, Tết không còn là một mốc thời gian trên lịch, mà trở thành trạng thái được cho phép bản thân nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng - điều hiếm hoi giữa nhịp sống hiện đại vận động không ngừng.

Với người trẻ, Tết là được ăn một bữa cơm nhà

Và giữa những dòng bình luận ấy, khi soi chiếu với chính mình, với nhiều người trẻ - Tết còn là nơi được trở về, được làm những điều mà tưởng là bình thường như ăn một bữa cơm cùng gia đình, được ngủ nướng trên chiếc giường quen thuộc. “Mình thấy Tết là dịp hiếm hoi cả nhà cùng ăn đủ 3 bữa”, “Tết là khi mọi thứ không hoàn hảo nhưng lại rất ấm”, “Ngày xưa Tết là chờ giao thừa, bây giờ là chờ đủ thành viên trong gia đình về nhà đón Tết”, “Tết là lúc mình được trở về phiên bản ít vai diễn nhất”,... là những dòng chia sẻ ngắn nhưng chạm đúng cảm xúc của nhiều người.

Câu chuyện của tài khoản A. - sinh viên năm 3 học đại học cách nhà hơn 1.600km, khiến không ít người dừng lại đọc kỹ: “Một năm mình chỉ về nhà được 2- 3 lần, mỗi lần chưa tới một tuần. Nếu tính ra, có khi cả chục năm cũng không đủ một năm ăn cơm cùng bố mẹ. Với tụi mình, Những người luôn có deadline, thì chỉ khi Tết đến mới thực sự có một bữa cơm trọn vẹn”.

Tinh thần ấy cũng hiện rõ trong câu chuyện của Én Fitness - khi Tết trở thành một điểm dừng cần thiết sau những ngày miệt mài chạy với công việc, để được quay về những điều giản dị nhất: nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và ở bên gia đình. Ở đó, Tết không chỉ là sự sum vầy, mà còn là sự bù đắp cho những thiếu hụt của một năm dài xa nhà, hoặc với những người trẻ lúc nào mình cũng đầy ắp deadline.

Én Fitness có thể là phút giây bên gia đình.

Tết - khoảng nghỉ để tái tạo

Bên cạnh ý nghĩa đoàn viên, nhiều khán giả còn nhìn Tết như một quãng nghỉ cần thiết để tái tạo năng lượng sau một năm dài tất bật. Dưới các bài đăng của series, không ít bình luận cho rằng Tết không chỉ là lúc nghỉ lễ, mà là khoảng thời gian để tâm trí được thả lỏng, để cơ thể được sống đúng nhịp, và để cảm xúc được bù đắp.

“Tết là lúc ý tưởng được đâm chồi vì đầu óc thoải mái hơn”, “Cả năm chạy deadline, chỉ khi Tết đến mới thấy mình được nghỉ đúng nghĩa”, “Được ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, ở bên người thân, tự nhiên thấy có thêm năng lượng cho năm mới”, hay “Tết là lúc mình được reset lại tinh thần”,... là những chia sẻ xuất hiện lặp đi lặp lại từ cộng đồng mạng.

Với nhiều người trẻ, đặc biệt là những người làm công việc sáng tạo, Tết còn được xem như một khoảng dừng cần thiết để chuẩn bị cho những hành trình tiếp theo. Việc tạm rời khỏi nhịp làm việc dày đặc, trở về với những sinh hoạt đời thường, gặp gỡ gia đình và bạn bè giúp họ tìm lại sự cân bằng, từ đó nảy sinh thêm những suy nghĩ, ý tưởng mới cho năm mới.

Tinh thần ấy cũng được phản chiếu trong câu chuyện của Dương Đức Anh - sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa. Với Đức Anh, Tết là khoảng nghỉ xả hơi để quan sát kỹ hơn, sống chậm hơn và nạp lại năng lượng sáng tạo, trước khi bước tiếp vào guồng quay công việc và học tập sau kỳ nghỉ.

Ở đâu đó ngoài kia, Đức Anh lang thang trên các tuyến phố sắm Tết cũng là khi câu bạn nạp thêm nguồn cảm hứng cho riêng mình trong công việc sáng tạo.

Ba nhân vật, ba vùng miền, ba nhịp sống khác nhau, nhưng khi Tết đến, tất cả đều gặp nhau ở cùng một mong cầu: được ở bên nhau. Không phải là thành tựu, cũng không phải kế hoạch lớn lao cho năm mới. Chỉ là bữa cơm sum vầy, là buổi sáng không vội, là khoảnh khắc được ngồi cạnh những người mình yêu thương.

Và có lẽ, chính điều đó đã tạo nên sự đồng cảm mạnh mẽ dành cho chuỗi series “Cầu gì hơn phút giây này bên nhau”. Bởi giữa một thế giới luôn chuyển động, Tết nhắc người ta nhớ rằng: đôi khi, điều quý giá nhất không phải là điều ta cầu thêm, mà là điều ta đang có trong hiện tại.

Tháng năm nghe thật dài, nhưng có bao giờ bạn chợt nhận ra, số lần chúng ta được đón Tết cùng nhau thực ra rất hữu hạn. Tết đến rồi đi thật nhanh, mỗi người lại trở về với nhịp sống riêng, những lịch trình khác nhau, những thành phố khác nhau, và vô vàn đổi thay theo từng ngã rẽ cuộc đời. Vì vậy, Tết này, Nestlé mong mỗi chúng ta biết trân quý hơn những giây phút đang có, bởi hiện tại chính là điều quý giá nhất ta có thể nắm giữ. Trong từng khoảnh khắc sum vầy ấy, Nestlé đồng hành cùng bạn bằng chất lượng tốt nhất gửi gắm trong từng sản phẩm, để mỗi bữa ăn ấm áp, mỗi lần nâng ly, mỗi phút quây quần bên người thân yêu đều trở thành ký ức đáng gìn giữ - bởi Tết quý nhất là khi ta thật sự bên nhau trong từng phút giây hiện tại. Tết này, cùng Nestlé gửi trao lời chúc và cùng người thân yêu sống trọn lời chúc ấy HÔM NAY, qua chương trình “Cầu gì hơn phút giây này bên nhau” tại website bạn nhé!





