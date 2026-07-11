Khi nào có kết quả giám định ADN liệt sĩ Huỳnh Văn Quên?

Bộ Tư lệnh TPHCM đang khẩn trương giám định ADN sau khi đã lấy mẫu đối với thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - một trong những hài cốt vừa được quy tập tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM).

Ngày 11/7, thông tin từ Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, việc giám định ADN đối với thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đang được khẩn trương triển khai. Dự kiến trong khoảng 2-3 tuần tới sẽ có kết quả.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực rãnh mộ tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM). Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, sau khi có những căn cứ bước đầu cho thấy một bộ hài cốt được tìm thấy có nhiều dấu hiệu liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM đã báo cáo Quân khu 7 và được chấp thuận triển khai giám định ADN.

Bà Nguyễn Thị Lệ, người yêu của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, mong ngóng từng ngày kết quả giám định ADN để xác nhận danh tính người chiến sĩ đã hy sinh. Ảnh: Nguyễn Tiến

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM đã trực tiếp làm việc với Bệnh viện Vinmec để tổ chức lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, phục vụ xét nghiệm và đối chứng với mẫu hài cốt vừa được quy tập. Kết quả giám định được kỳ vọng sẽ xác định chính xác danh tính liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

Trước đó, đầu tháng 7, trong quá trình khai quật rãnh mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng tìm kiếm, quy tập đã phát hiện và cất bốc 11 bộ hài cốt cùng nhiều di vật, được xác định là của các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Các hài cốt và di vật được phát hiện trong quá trình khai quật, phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Qua đối chiếu hồ sơ lưu trữ, tài liệu lịch sử và các di vật thu được tại hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu nhận định một trong các hài cốt có nhiều căn cứ liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Để có cơ sở khoa học khẳng định danh tính, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM đã phối hợp các đơn vị chuyên môn triển khai giám định ADN giữa mẫu hài cốt và thân nhân.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, quá trình khai quật được thực hiện theo từng lớp địa tầng. Những hài cốt còn nguyên vẹn, có thể xác định riêng lẻ được bảo quản độc lập để phục vụ giám định ADN và xác minh danh tính. Đối với các hài cốt bị xáo trộn hoặc không thể tách riêng, lực lượng chức năng đưa về khu vực lưu giữ chung để tiếp tục nghiên cứu.

Cách làm này không chỉ nâng cao khả năng xác định danh tính liệt sĩ mà còn góp phần làm rõ vị trí chiến đấu, đội hình và phiên hiệu của các đơn vị từng tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung (ngồi giữa), Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, trực tiếp đến nhà người dân ở Tây Ninh để xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM.

Song song với việc giám định trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tham mưu Ban Chỉ đạo 515 Trung ương và Quân khu 7 phối hợp với Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) cùng các đơn vị chuyên môn tiến hành lấy mẫu ADN của toàn bộ hài cốt được quy tập tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã có văn bản gửi Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đề nghị phối hợp lấy mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, đặc biệt là những trường hợp hy sinh trong giai đoạn 1965-1968. Khi có đầy đủ mẫu ADN của hài cốt và thân nhân, các cơ quan chuyên môn sẽ tiến hành đối sánh để xác định danh tính.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh TPHCM cũng phối hợp với Ban Liên lạc Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến, Thành đoàn TP.HCM và các đơn vị liên quan thông báo rộng rãi, vận động thân nhân các liệt sĩ đến lấy mẫu ADN, phục vụ công tác đối sánh và xác minh danh tính trong thời gian tới.