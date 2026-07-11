Hà Nội: Ô tô đỗ ven đường bất ngờ bốc cháy

Chiều 10/7, ô tô con dừng ven đường bất ngờ bốc cháy từ phía cốp sau xe, một lúc sau ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ phương tiện.

Xe ô tô cháy trơ khung.

Chiều cùng ngày, tại gần khu vực Cầu Bây, hướng cầu Thanh Trì đi QL5 (Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn ô tô.

Vào thời điểm trên, ô tô con hiệu Hyundai Santa Fe màu trắng đang dừng ven đường thì lửa bùng phát phía sau cốp xe.

Người dân cho biết, một lúc sau ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ phương tiện. Vụ việc khiến các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị lửa thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.