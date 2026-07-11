23h25 đêm 10/7, sân bay Nội Bài đón 1 chuyến bay có 124 hành khách đặc biệt

Chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, thực hiện hành trình khứ hồi gần 48h với tổng quãng đường hơn 31.000 km.

Theo thông tin từ hãng hàng không Vietnam Airlines, vào lúc 23h25 ngày 10/7, chuyến bay mang số hiệu VN69 chính thức đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đưa đoàn công tác cứu hộ gồm 124 chiến sĩ, 10 chó nghiệp vụ từ Venezuela trở về quê hương bình an.

124 chiến sĩ, 10 chó nghiệp vụ từ Venezuela trở về quê hương bình an. Ảnh: Vietnam Airlines

Chuyến bay VN69 được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, cất cánh từ sân bay quốc tế Simón Bolívar (Venezuela) lúc 13h30 ngày 9/7 (giờ địa phương). Sau khi hạ cánh tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) để thực hiện dừng kỹ thuật, chuyến bay tiếp tục hành trình về Việt Nam và hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào đêm ngày hôm qua.

Chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, thực hiện hành trình khứ hồi gần 48h với tổng quãng đường hơn 31.000 km, từ sân bay quốc tế Nội Bài đến sân bay quốc tế Caracas và ngược lại. Ảnh: Vietnam Airlines

Chuyến bay hạ cánh thành công không chỉ mang theo niềm vui hội ngộ mà còn đánh dấu mốc hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh quốc gia, lan tỏa sâu rộng giá trị nhân đạo quốc tế.

Việc tiếp tục thực hiện chuyến bay đón đoàn công tác trở về nước khẳng định vai trò của Hãng hàng không Quốc gia trong việc bảo đảm các nhiệm vụ vận tải hàng không đặc biệt, góp phần thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng chung tay với cộng đồng quốc tế.﻿

Trước đó, hôm 29/6, hãng hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các phương tiện, vật chất và hàng hóa nhằm góp phần giúp đỡ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất vừa qua.

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN66 đã cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 0 giờ 45 phút ngày 29-6, khai thác bằng máy bay thân rộng hiện đại Airbus A350.

Chưa đầy một ngày sau chuyến bay đầu tiên đưa lực lượng cứu nạn và hàng hoá tới Venezuela, 23h30 ngày 29/6, Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện chuyến bay đặc biệt thứ hai, vận chuyển 46,8 tấn hàng hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela, bảo đảm hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai liên tục sau trận động đất.