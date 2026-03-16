Khi Jenny Huỳnh cất tiếng hát, dân mạng nói vui "cuộc đời thật bất công"

Có những cái tên vốn đã rất quen thuộc trên MXH, nhưng vẫn luôn khiến người xem bất ngờ theo nhiều cách khác nhau. Jenny Huỳnh là một trường hợp như vậy. Không chỉ nổi tiếng với hình ảnh năng động, học giỏi và cuộc sống du học đáng chú ý, cô bạn này thỉnh thoảng lại khiến cộng đồng mạng phải “ồ lên” vì một khía cạnh mới mẻ của mình.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh Jenny Huỳnh đứng hát trước cả lớp tại trường - Đại học Stanford - bất ngờ được chia sẻ rộng rãi. Trong video, nữ YouTuber hát bài Part Of Your World - nhạc phim Nàng Tiên Cá.

Clip hát của Jenny Huỳnh đã có gần 2 triệu lượt xem và gần 200.000 lượt yêu thích (Nguồn: @jenny.huynh._)

Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi và Jenny Huỳnh tỏ ra khá căng thẳng nhưng netizen phải choáng ngợp vì giọng hát của cô nàng. Không ít người nhận xét giọng hát của cô trong trẻo và khá truyền cảm, thậm chí còn cho rằng Jenny hoàn toàn có thể thử sức nghiêm túc hơn với âm nhạc.

“Sao bảo ông trời không cho ai tất cả?”, “Đã xinh gái, học giỏi, lại còn hát hay thì ai mà chả mê”, “Xinh gái, học giỏi, duyên, hài hước, hoạt bát, gia cảnh có điều kiện, hát hay,... hoàn hảo quá”, “Ê! Bất ngờ nha, biết là nhiều clip cũng nghe bả hát chơi chơi thấy ok rồi, nay nghiêm túc hát thì wow luôn. Hay nha trời!”, “Có vẻ bạn này hơi căng thẳng khi đứng hát nhưng giọng hay quá”, “Giờ mình bỏ nghề YouTuber qua làm ca sĩ được á”, “Chắc phải về tham gia Em Xinh Say Hi quá Jenny ơi”,... là một số nhận định từ netizen.

Jenny Huỳnh có tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005. Jenny đang sở hữu hơn 4,1 triệu người theo dõi trên YouTube, cùng lượng người theo dõi lần lượt là 7,3 triệu trên TikTok, 2,1 triệu trên Instagram và 2,5 triệu trên Facebook.

Jenny Huỳnh

Nội dung video của Jenny Huỳnh vlog đời thường, chia sẻ cuộc sống học tập, sinh hoạt và những trải nghiệm cá nhân một cách giản dị, tự nhiên. Các video của cô nhanh chóng lan tỏa trên nhiều nền tảng, giúp Jenny trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay.

Về học vấn, sau khi tốt nghiệp trung học tại Mỹ, Jenny Huỳnh trúng tuyển Đại học Stanford - một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Đầu năm 2025, cô tiếp tục được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa Stanford và Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại), theo học tại Trung Quốc trong một học kỳ. Hiện tại, Jenny đã quay lại học tại Stanford.

Jenny Huỳnh cũng liên tục được vinh danh tại các giải thưởng lớn.

Cuối năm 2025, Jenny lọt top đề cử Young ID tại WeYoung by WeChoice Awards. Cũng trong năm này, cô bạn được Forbes Asia vinh danh trong danh sách “30 Under 30 Asia”, trở thành người Việt trẻ tuổi nhất được ghi nhận ở lĩnh vực sáng tạo nội dung. Năm 2024, cô được YouTube vinh danh là một trong những nhà sáng tạo nổi bật nhất tại Việt Nam. Năm 2023 Jenny Huỳnh là đề cử Z-Face - Gương mặt Gen Z nổi bật thuộc hạng mục Gen Z Area tại WeChoice Awards.