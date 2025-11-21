Khi học trò cũ trở về: Khoảnh khắc nhận ra "người lớn" cũng có lúc cần được chăm sóc

Có những khoảnh khắc chỉ khi đã rời trường rất lâu, con người mới đủ chín chắn để nhìn lại và bỗng thấy rõ rằng những người từng dìu dắt mình trong suốt những năm tháng tuổi trẻ… cũng có lúc cần được chăm sóc lại.

Một buổi sáng tháng 11 - tháng của mùa tri ân thầy cô, khi nhiều cựu học sinh trở về trường xưa, họ đã nhận ra điều ấy theo một cách không thể nhẹ nhàng hơn. Mái trường vẫn thế, hàng cây vẫn xanh, nhưng thầy cô thì đã đổi khác. Những vệt thời gian hằn nơi khóe mắt, mái tóc thêm nhiều sợi bạc, dáng đi đôi khi chậm hơn trước. Tất cả khiến nhiều người lặng lòng, bởi trong ký ức của học trò, thầy cô lúc nào cũng trẻ, cũng đầy năng lượng, cũng là “người lớn không biết mệt”.

Và chính khoảnh khắc chạm vào hiện thực ấy đã khiến nhiều trái tim bỗng thắt lại. Hóa ra người lớn cũng có những ngày yếu mềm. Hóa ra thầy cô - những người từng dành hết thanh xuân cho học trò cũng cần được ai đó yêu thương và chăm sóc theo một cách thật giản dị.

Thanh xuân là quảng thời gian đẹp nhất.

Những bạn trẻ trở về trường sau nhiều năm ra đi đều có chung một cảm giác: lòng biết ơn của hiện tại không còn giống với những gì họ từng mang theo thuở học trò. Khi còn bé, biết ơn thường là những lời chúc tròn trịa, những bó hoa đầy màu sắc. Nhưng khi đã trải qua vài năm trưởng thành, biết ơn giờ đây lại chuyển hóa thành mong muốn làm điều gì đó thật thiết thực, thật chạm vào đời sống của thầy cô.

Có lẽ vì thế mà “Tiệm tóc Thanh Xuân” - hoạt động tri ân nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Vẹn Nguyên Xuân trên tóc thầy” do nhãn hàng Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân (Công ty Dược phẩm Hoa Linh) phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chỉ đạo chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng phát động đã trở thành điểm hẹn của rất nhiều cảm xúc lặng lẽ mà ấm áp. Tại đây, hình ảnh những thầy cô ngồi giữa mùi dược liệu thoang thoảng, được chính học trò của mình chăm sóc mái tóc, đã khiến không ít người chứng kiến rưng rưng.

Một cô giáo tóc đã bạc nửa đầu mỉm cười khi học trò nhẹ nhàng gội đầu cho mình. Cô bảo rằng ngày trước chỉ biết nhắc học trò giữ đầu sạch sẽ để học bài cho tỉnh táo, nào ngờ có ngày được học trò “chăm ngược” một cách đầy trìu mến như thế. Ở một góc khác, một thầy giáo từng nổi tiếng nghiêm khắc bất giác nhắm mắt, để mặc học trò massage da đầu bằng những động tác còn hơi vụng về nhưng đầy chân thành. Thầy chỉ nói một câu đủ làm nhiều học trò đứng gần đó xúc động: “Cảm giác như mình được trở lại thời thanh xuân, và được thương theo một cách rất khác”.

Khoảnh khắc ấy chính là tinh thần đẹp nhất của sự trưởng thành. Lòng biết ơn khi đã lớn không còn dừng lại ở lời nói, mà trở thành hành động chăm sóc thực sự. Đó là một dạng yêu thương lặng lẽ nhưng đủ để giữ lại phần xuân trên mái tóc thầy cô.

Chương trình Tiệm tóc Thanh xuân nhận được sự quan tâm của thầy cô và học trò.

Sự kiện “Tiệm tóc Thanh Xuân” đã diễn ra tại hai trường đại học, trở thành dịp để hàng trăm thầy cô được chăm sóc mái tóc và trò chuyện gần gũi với học trò của mình. Không chỉ là hoạt động làm đẹp, chương trình còn mang lại những khoảnh khắc kết nối cảm xúc, nơi thầy trò cùng nhắc lại chuyện xưa và nhìn thấy nhau theo cách chân thành nhất.

Theo đó, ngày 18/11, “Tiệm tóc Thanh Xuân” đã diễn ra tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội từ 9 giờ đến 17 giờ. Ngày 19/11, sự kiện tiếp tục diễn ra tại Trường Đại học Ngoại thương trong khung giờ từ 9 giờ đến 12 giờ.

Những mái tóc được chăm sóc, những câu hỏi han sau thời gian dài xa cách và những nụ cười rạng rỡ của thầy trò chính là minh chứng rõ nhất cho ý nghĩa mà “Tiệm tóc Thanh Xuân” đã mang lại.

Bên cạnh hoạt động gội đầu cho thầy cô đầy cảm xúc, “Tiệm tóc Thanh Xuân” còn có nhiều trải nghiệm đáng nhớ khác. Các chuyên gia chăm sóc tóc trực tiếp soi da đầu, phân tích tình trạng tóc và đưa ra những lời khuyên để thầy cô có thể chăm sóc mái tóc của mình tốt hơn bằng các phương pháp tự nhiên. Không gian này không chỉ giàu cảm xúc mà còn thực sự hữu ích, bởi thầy cô - những người thường bận rộn với giáo án và bụi phấn ít khi có thời gian để quan tâm đến mái tóc của mình.

Khu vực photo booth cũng trở thành nơi đông nhất trong ngày. Nhiều thầy cô đứng cạnh học trò trong những khung cảnh được chuẩn bị riêng cho sự kiện. Họ cười, họ ôm nhau, họ nhắc lại những câu chuyện cũ rồi chụp lại khoảnh khắc ấy như một phần của ký ức mới. Ngay sau đó, nhiều bạn trẻ viết vào “Thư viện Thanh Xuân” những lời nhắn mà có lẽ suốt nhiều năm qua chưa từng nói thành lời. Mỗi dòng chữ, mỗi nét bút đều chứa đựng một câu chuyện rất riêng nhưng đều chung một điểm: tình cảm thầy trò là thứ đi cùng năm tháng.

Khi những người trẻ rời “Tiệm tóc Thanh Xuân”, họ mang theo cảm giác như vừa hoàn thành một lời hứa với chính mình. Ai cũng nhận ra rằng thầy cô không chỉ là một phần của tuổi trẻ, mà còn là một phần của hành trình trở thành người tốt hơn. Và đôi khi cách tri ân đẹp nhất không nằm ở hoa hay những món quà cầu kỳ, mà đến từ những cử chỉ giản dị như chăm sóc một mái tóc đã bạc màu theo năm tháng.