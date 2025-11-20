Cả nước chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Đơn giản, nhanh gọn nhưng không khí khó quên thôi rồi!

Hôm nay (20/11), không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam phủ khắp mọi miền đất nước. Đây được xem là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm, nơi truyền thống “tôn sư trọng đạo” của người Việt được tôn vinh một cách trang trọng.

Ghi nhận cho thấy nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức đa dạng các hoạt động, từ cuộc thi, chương trình văn nghệ đến những sự kiện quy mô lớn nhỏ khác để bày tỏ lòng tri ân với đội ngũ giáo viên. Cũng trong ngày đặc biệt này, học sinh có dịp gửi lời chúc, trao quà và bộc lộ tình cảm trân quý dành cho những thầy cô đã đồng hành và dẫn dắt mình trong quá trình học tập.

Trường THPT Kim Liên (Hà Nội)

Sáng 20/11, Hà Nội đón một buổi sớm lạnh nhưng vẫn hửng nắng nhẹ - thời tiết rất hợp cho không khí tri ân thầy cô. Tại trường THPT Kim Liên, thầy và trò đã có mặt từ rất sớm để tham dự lễ mít tinh chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của trường THPT Kim Liên

Buổi lễ diễn ra trong khoảng 2 tiếng, gồm phần lễ trang trọng và phần hội đầy sôi nổi. Một trong những khoảnh khắc khiến cả sân trường “bùng nổ” chính là màn giao lưu văn nghệ giữa thầy cô và các bạn học sinh.

Từ sáng sớm, thầy cô và học sinh của trường Kim Liên đã có mặt để dự mít tinh ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các hoạt động đều diễn ra nghiêm túc.

Và nhắc đến THPT Kim Liên thì chẳng thể bỏ qua “đặc sản” nam thanh nữ tú. Các chàng trai cô gái của ngôi trường "sen trong phố" ai cũng tươi tắn trong dịp đặc biệt này. Tất cả tạo nên một khung cảnh vừa trong trẻo vừa cuốn hút, khiến Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Các trai tài gái giỏi của trường THPT Kim Liên luôn khiến netizen trầm trồ.

Trời Hà Nội hôm nay khá lạnh, nên các bạn có mặc những chiếc áo len trông rất đáng yêu.

Ai cũng háo hứng dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các chàng trai cô gái của ngôi trường "sen trong phố" ai cũng tươi tắn trong dịp đặc biệt này.

Trường Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh - Cơ sở Cầu Giấy (Hà Nội)

Trước đó 1 ngày, Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh đã tổ chức hoạt động tri ân hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam, gửi gắm tình cảm và lòng biết ơn của học sinh tới các thầy cô. Hoạt động năm nay càng thêm ý nghĩa khi nhà trường một lần nữa nhắc lại di sản của PGS.TS Văn Như Cương – người sáng lập đã đặt nền móng cho triết lý “DẠY THẬT – HỌC THẬT” suốt gần 40 năm qua của trường.

Tại sự kiện, nhiều thế hệ học trò đã bày tỏ lòng tri ân dành cho những người thầy, người cô đã thầm lặng cống hiến từng trang giáo án, từng tiết dạy và từng bước trưởng thành của học sinh. Không chỉ truyền đạt kiến thức, các thầy cô còn dạy cách sống tử tế, biết trách nhiệm và nuôi dưỡng ước mơ.

Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh đã tổ chức hoạt động tri ân hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng)

Cũng vào chiều 19/11, không khí tại Trường THPT Chuyên Trần Phú như “bùng nổ” trước chương trình chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Sự kiện năm nay có hai điểm nhấn cực nổi bật: đêm văn nghệ “Giai điệu mái trường” và Lễ biểu dương giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2024–2025.

Trong tiếng cổ vũ rộn ràng, các khối lớp đã mang đến loạt tiết mục được đầu tư chỉn chu từ ý tưởng đến dàn dựng. Mỗi màn trình diễn đều có dấu ấn riêng, vừa sáng tạo vừa đậm chất học trò, khiến sân khấu lúc thì bùng nổ năng lượng, lúc lại ngập tràn cảm xúc. Nhờ sự nhiệt huyết của dàn học sinh Chuyên Trần Phú, chương trình văn nghệ năm nay thực sự trở thành “món đặc sản” đáng nhớ.

Bên cạnh phần hội đầy màu sắc, buổi lễ còn trang trọng vinh danh những thầy cô đạt thành tích nổi bật trong công tác dạy học. Đây cũng là lời tri ân dành cho những người đã miệt mài đứng lớp, âm thầm truyền lửa cho biết bao thế hệ học trò.

Chiều 19/11, không khí tại Trường THPT Chuyên Trần Phú như “bùng nổ” trước chương trình chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Sự kiện năm nay có hai điểm nhấn cực nổi bật: đêm văn nghệ “Giai điệu mái trường” và Lễ biểu dương giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2024–2025.

Các tiết mục "cây nhà lá vườn" nhưng cực kỳ xịn xò.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng)

Từ ngày 15/11, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã rực rỡ hơn mọi ngày. Hành lang quen thuộc bỗng đầy sắc màu, tiếng cười giòn tan khắp sân trường, ai nấy đều háo hức chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nhân dịp này, nhà trường cũng tổ chức loạt hoạt động sôi nổi để tri ân thầy cô.

Nhân dịp 20/11, nhà trường cũng tổ chức loạt hoạt động sôi nổi để tri ân thầy cô.

Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng)

Hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, học sinh trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) đã dày công chuẩn bị lễ tri ân, cùng những tiết mục văn nghệ ý nghĩa dành tặng thầy cô.

Học sinh trường THPT Phan Châu Trinh đã dày công chuẩn bị lễ tri ân, cùng những tiết mục văn nghệ ý nghĩa dành tặng thầy cô.

Trường THPT Gia Định (TP.HCM)

Để chào mừng lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, trường THPT Gia Định (TP.HCM) tổ chức hội diễn văn nghệ. Dù chỉ là các tiết mục "cây nhà lá vườn" song mọi thứ vẫn được đầu tư hoành tráng, chỉn chu.

Dù chỉ là các tiết mục "cây nhà lá vườn" song mọi thứ vẫn được đầu tư hoành tráng, chỉn chu.

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM)

Lễ Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 55 năm thành lập trường (1970 - 2025) của trường THPT Nguyễn Thượng Hiền được tổ chức đồng thời. Sự kiện không chỉ là dịp tri ân những thầy cô đã miệt mài gieo mầm tri thức suốt hơn nửa thế kỷ, mà còn là khoảnh khắc để toàn thể học sinh - cựu lẫn hiện tại nhìn lại hành trình trưởng thành đầy tự hào của mái trường mang tên Nguyễn Thượng Hiền.

Không khí buổi lễ trang trọng nhưng vẫn ấm áp, đủ để mỗi lời chúc và lời tri ân gửi tới thầy cô trở nên đặc biệt hơn. Thay cho những bó hoa rực rỡ, học sinh đã dành tặng thầy cô những tiết mục văn nghệ được chuẩn bị chỉn chu, như một lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến những người đã luôn âm thầm đồng hành, dẫn bước và truyền cảm hứng cho bao thế hệ học trò.

Sáng 19/11/2025, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 55 năm thành lập trường.