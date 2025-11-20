Đi họp lớp, các bạn được đại gia tặng quà 10 triệu đồng, trả hết hoá đơn: Không ngờ tôi vắng mặt bỗng thành "người may mắn nhất"

Gần Tết Nguyên đán, người đàn ông tên Lý Đức (60 tuổi, Trung Quốc) bất ngờ nhận được tin nhắn mời họp lớp đến từ các bạn cấp 3. Đọc nhóm lớp, Lý Đức mới biết buổi họp mặt này do người bạn tên Trần Cường tổ chức. Người bạn này vốn không thường xuyên tham gia các buổi họp trước đây, nhiều năm mất liên lạc nên Lý Đức và một số người khác bày tỏ sự bất ngờ.

Trần Cường vội giải thích: “Nhiều năm qua tớ chỉ biết tập trung cho công việc, gần về hưu mới có chút thành tựu để mời mọi người một bữa”. Sợ các bạn không tin, người bạn này còn khẳng định sẽ trả hoá đơn bữa tiệc họp lớp tại một nhà hàng sang trọng. Mọi người hào hứng hưởng ứng, gọi Trần Cường là “đại gia”. Thấy Lý Đức vẫn e dè chưa trả lời, Trần Cường thậm chí còn xin số điện thoại để thuyết phục ông tham gia “buổi gặp mặt thân mật” này. Cuối cùng, Lý Đức cũng miễn cưỡng đồng ý.

Ảnh minh hoạ

Thế nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra khiến Lý Đức vẫn không thể dự buổi họp lớp. Cô giáo liên lạc gia đình báo về việc cháu gái ông sốt cao. Lúc này vợ chồng con trai Lý Đức đều đang đi công tác. Người đàn ông 60 tuổi lập tức lái xe đến trường đón cháu và đưa đến bệnh viện. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, ông mới nhắn tin cho Trần Cường và các bạn để giải thích tình hình.

Cả lớp lúc này đang vui vẻ khoe về việc được Trần Cường mời ăn và tặng thêm món quà trị giá 3.000 NDT (hơn 11 triệu đồng) nên không nhiều người chú ý đến tin nhắn từ Lý Đức.

Những ngày sau đó, Lý Đức bận rộn với việc chăm sóc cháu nên không để ý đến nhóm chat lớp. Một tuần sau, không thấy mọi người trò chuyện rôm rả như trước, Lý Đức tò mò nhắn tin cho người bạn thân Tiểu Phương để hỏi thăm.

Ảnh minh hoạ

Theo lời Tiểu Phương, hoá ra Trần Cường tổ chức buổi họp lớp không phải vì muốn gặp gỡ bạn bè thông thường mà còn có mục đích khác. Tại bữa tiệc, Trần Cường nói về ứng dụng do con trai mình phát triển, tuyên bố có lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng. Người đàn ông này còn không ngại khoe về số dư tài khoản, sau đó hướng dẫn mọi người cách tải phần mềm để đầu tư “ủng hộ sản phẩm con trai”. Trần Cường còn đánh trúng tâm lý “muốn có thêm thu nhập dưỡng già” của những người bạn trung niên, kể về cuộc sống nghỉ hưu lý tưởng của mình khi nhận lãi đầu tư.

Nhiều người tò mò tải thử, có người nể tình bữa ăn và món quà giá trị Trần Cường tặng nên đồng ý nghe theo. Những ngày tiếp theo, họ mừng rỡ khi tài khoản nhận được lợi nhuận tốt nhưng sau đó lại giảm đột ngột. Lúc này, nhiều người muốn rút tiền ra nhưng không thành công.

Ảnh minh hoạ

Các bạn cùng lớp cố gắng liên lạc với Trần Cường nhưng phát hiện tài khoản không tồn tại nên phải báo cảnh sát. Họ còn phát hiện ra món quà Trần Cường tặng cũng không giá trị như mọi người nghĩ, chỉ là hàng làm nhái thương hiệu nổi tiếng một cách tinh vi.

Tiểu Phương chỉ mất vài trăm NDT nên bà coi đó là “một bài học” nhưng có người đã tin Trần Cường và đầu tư 50.000 NDT (gần 200 triệu đồng). Tiểu Phương khẳng định Lý Đức là “người may mắn nhất” khi đã không tham gia buổi họp lớp này, tránh những rắc rối liên quan đến tiền bạc.

Đọc tin nhắn của Tiểu Phương, Lý Đức sửng sốt. Đến tuổi trung niên, khi cuộc sống đã ổn định và công việc không còn bận rộn như trước, nhiều người như Lý Đức rất hào hứng tham gia các buổi tụ họp, ôn lại kỷ niệm xưa. Ông không nghĩ buổi họp lớp lại xảy ra việc lừa đảo trắng trợn như vậy. Người đàn ông chỉ có thể động viên các bạn chờ phản hồi từ phía cảnh sát, đồng thời nhắc nhở mọi người xung quanh cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư, làm giàu tuổi già.

Theo Toutiao