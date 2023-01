Khi Hoàng tử Harry than vãn, Công chúa Anne được gọi tên

Trong cuộc phỏng vấn với The Times giữa tháng 1, Robert Hardman, tác giả cuốn tiểu sử Queen of Our Times: The Life of Elizabeth II, ca ngợi Công chúa Anne là người hết lòng vì gia đình giữa lúc cuốn hồi ký của Hoàng tử Harry thổi bùng nhiều tranh cãi.

Ông Hardman tuyên bố em gái Vua Charles III là ví dụ hoàn hảo về “dự phòng” cho người thừa kế nhờ tinh thần trách nhiệm và sự tự ý thức về vai trò của mình trong gia đình Hoàng gia Anh.

Công chúa Anne được ca ngợi vì hết lòng phụng sự Hoàng gia Anh dù không phải người thừa kế.

“Bà ấy là ví dụ về việc ngay cả khi bạn được chỉ định cho vai trò thứ yếu, không có nghĩa là bạn không thể đóng góp”, nhà báo Anh cho biết.

Chuyên gia hoàng gia công nhận một trong những lý do Công chúa Anne giữ đúng bổn phận là có sự hướng dẫn đúng đắn từ cố Hoàng tế Philip.

Ông nói thêm một người dự phòng tốt không quá chú ý đến những gì báo chí nói về họ, cũng không nhận quá nhiều công việc, thay vào đó tập trung vào những gì họ có thể làm tốt và ở nơi họ có thể tạo ra sự khác biệt.

Theo ông Hardman, Anne nhìn thấy được những nguy cơ của hoàng gia, cũng như hiểu rõ những đặc quyền trong hoàn cảnh của bà khiến bà tìm được “vai diễn” riêng.

Công chúa Anne sinh ngày 15/8/1950 tại Clarence House (Anh). Bà là con thứ hai và con gái duy nhất của cố Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tế Philip. Bà cũng là mẹ của nữ vận động viên đua ngựa từng đoạt huy chương bạc Olympic Zara Tindall và doanh nhân điều hành công ty quản lý thể thao Peter Phillips.

Anne được Tổng thống Zambia Kenneth Kaunda đề cử giải Nobel Hoà bình năm 1990 vì những đóng góp của bà với tư cách chủ tịch tổ chức từ thiện Save The Children.

Bà từng giành chức vô địch cá nhân môn đua ngựa tại Burghley (Anh) năm 1971 và được BBC bình chọn là Nhân vật thể thao của năm. Bà cũng giành được suất tham dự Thế vận hội Montreal 1976 trong đội đua ngựa Anh.

Năm 1987, Nữ hoàng Elizabeth II trao cho con gái tước hiệu cấp cao Công chúa Hoàng gia. Đây là tước hiệu dành cho con gái trưởng của quân vương nước Anh theo truyền thống, nhưng không phải ai cũng có vinh dự này.

Cùng là "người dự phòng", Công chúa Anne và Hoàng tử Harry có những lựa chọn khác nhau

Những bình luận của Robert Hardman về Công chúa Anne được hiểu là để lên án Hoàng tử Harry khi anh tự nhận là kẻ thừa trong Hoàng gia Anh, sinh ra chỉ để làm nền cho anh trai - Hoàng tử William.

Trong Spare, Công tước xứ Sussex cho biết sự có mặt của anh trên cõi đời chỉ để hiến tặng nội tạng cho Thân vương xứ Wales nếu anh ấy cần. “Tôi được sinh ra trong trường hợp có điều gì đó xảy ra với Willy”, anh viết.

Hoàng tử tóc đỏ mô tả cuộc sống của anh như “sứ mệnh mang đến trò tiêu khiển, giải trí và trong trường hợp cần thiết, làm phụ tùng thay thế”. Anh còn tuyên bố cha mẹ và ông bà gọi tắt anh trai và anh là người thừa kế và kẻ dự phòng.

Trước đó, nhà văn Anh Tom Bower khẳng định trong tất cả cuộc phỏng vấn, Harry và Meghan vô thức để lộ sự ghen tỵ “đến nghẹt thở” với những người thừa kế ngai vàng.

Theo Daily Mail