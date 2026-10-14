Khi gan bắt đầu suy hỏng, cơ thể thường có dấu hiệu này vào buổi tối: Không có thì xin chúc mừng!

Đây được coi là dấu hiệu sớm của bệnh gan, thế nhưng nhiều người lại bỏ qua.

Gan là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như chuyển hóa chất dinh dưỡng, lọc máu, xử lý thuốc, rượu và các chất đi vào cơ thể. Tuy nhiên, bệnh gan thường tiến triển âm thầm, các triệu chứng giai đoạn đầu có thể không rõ ràng. Theo tờ Today, một dấu hiệu đáng chú ý có thể xuất hiện vào buổi tối là rối loạn giấc ngủ.

Rối loạn giấc ngủ có thể là dấu hiệu sớm của bệnh gan

Rối loạn giấc ngủ là dấu hiệu sớm của bệnh gan (Ảnh: iStock)

Bác sĩ Shreya Sengupta, Giám đốc Chương trình Bệnh gan liên quan đến rượu tại Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết rối loạn giấc ngủ là tình trạng có thể gặp ở người mắc bệnh gan.

“Một dấu hiệu sớm của bệnh gan là những vấn đề về rối loạn giấc ngủ như khó đi vào giấc hay khó duy trì giấc ngủ”, bác sĩ Sengupta chia sẻ trên Today.

Người mắc bệnh gan mạn tính cũng có thể thường xuyên tỉnh giấc trong đêm, ngủ chập chờn, chất lượng giấc ngủ giảm hoặc nhịp sinh học bị xáo trộn.

Đây cũng là lý do dấu hiệu này dễ bị bỏ qua. Bởi khó ngủ, thức giấc ban đêm vốn rất phổ biến và có thể xuất phát từ stress, sử dụng caffeine, thói quen sử dụng điện thoại hoặc nhiều bệnh lý khác.

Vì thế, rối loạn giấc ngủ đơn độc không thể dùng để kết luận một người mắc bệnh gan. Điều cần lưu ý là tình trạng rối loạn giấc ngủ kéo dài, không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng hoặc xuất hiện cùng những bất thường khác.

Một dấu hiệu khác cũng có thể trở nặng khi về đêm

Ngứa da tăng lên vào ban đêm có thể cảnh báo vấn đề về gan (Ảnh: Getty)

Không chỉ giấc ngủ, ngứa da không kèm phát ban cũng là biểu hiện đáng chú ý ở một số người mắc bệnh gan.

Theo bác sĩ Sengupta, tình trạng này có thể liên quan đến sự tích tụ các thành phần của mật trong máu khi gan hoặc hệ thống dẫn mật gặp vấn đề. Đáng chú ý, cảm giác ngứa có thể tăng lên vào ban đêm.

“Có người ban ngày vẫn bình thường, nhưng khi lên giường lại không thể ngừng gãi”, bác sĩ Sengupta cho biết.

Bác sĩ Lisa Ganjhu, chuyên gia gan mật và tiêu hóa tại NYU Langone Health (Mỹ), lưu ý ngứa không rõ nguyên nhân thường được ghi nhận nhiều hơn ở những trường hợp xơ gan tiến triển.

Tương tự mất ngủ, ngứa da cũng có rất nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, nếu ngứa dai dẳng, không có phát ban và đi kèm các biểu hiện bất thường khác, người bệnh nên đi kiểm tra.

Những dấu hiệu khác cảnh báo gan đang gặp vấn đề

Suy giảm chức năng gan (Ảnh: Getty)

Ngoài các biểu hiện dễ nhận thấy vào ban đêm, theo Today, bệnh gan còn có thể phát ra nhiều tín hiệu khác.

Nước tiểu sẫm, phân nhạt màu: Khi gan không xử lý bilirubin bình thường, chất này có thể tích tụ trong máu và được đào thải qua thận khiến nước tiểu sẫm màu. Trong khi đó, lượng sắc tố mật vào đường tiêu hóa giảm có thể khiến phân nhạt hơn.

Mệt mỏi kéo dài: Người bệnh có thể liên tục cảm thấy mệt, yếu sức hoặc thiếu năng lượng dù không hoạt động quá nhiều.

Buồn nôn, nôn, chán ăn: Đây là những biểu hiện có thể gặp ở bệnh gan nhưng cũng xuất hiện trong rất nhiều bệnh lý khác. Bác sĩ Sengupta nhấn mạnh rằng phần lớn người buồn nôn, nôn không phải đều có bệnh gan.

Đau hoặc tức vùng bụng trên bên phải: Theo bác sĩ Ganjhu, bản thân gan không có thụ thể đau, nhưng tổn thương gan có thể gây khó chịu ở các mô xung quanh.

Lòng bàn tay đỏ, các mạch máu hình mạng nhện: Một số người mắc bệnh gan có thể xuất hiện lòng bàn tay đỏ bất thường hoặc nhiều tổn thương mạch máu nhỏ hình giống chân nhện trên da.

Bụng to do cổ trướng: Khi bệnh tiến triển, dịch có thể tích tụ trong ổ bụng khiến bụng căng to. Đây không phải tình trạng đầy hơi thông thường.

Vàng da, vàng mắt: Bilirubin tích tụ trong máu có thể khiến da và lòng trắng mắt chuyển vàng. Theo các chuyên gia, đây là dấu hiệu cần được thăm khám sớm.

Bệnh gan có thể tiến triển trong thời gian dài mà không tạo ra triệu chứng rõ ràng. Trên thực tế, bác sĩ Ganjhu cho biết kết quả xét nghiệm bất thường đôi khi lại là tín hiệu đầu tiên giúp phát hiện vấn đề ở gan.

Do đó, nếu thường xuyên mất ngủ, thức giấc giữa đêm hoặc đảo lộn giờ ngủ mà không rõ nguyên nhân, đặc biệt khi kèm ngứa về đêm, nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu, mệt mỏi hay vàng da, người bệnh nên đi khám để loại trừ các vấn đề về gan.

Lam Chi

Nguồn: Today