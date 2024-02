Khi có 1 nền tảng gia đình "tệ", bạn nhất định phải là người tử tế!

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Marry My Husband) đã kết thúc với 1 cái kết rất vừa lòng khán giả: Các cặp đôi yêu nhau lại về bên nhau còn kẻ ác thì bị trừng trị thích đáng. Giá mà thực tế cuộc sống có thể lúc nào cũng công bằng như trong phim!

Hành trình không dài nhưng để lại rất nhiều ấn tượng của nữ chính Kang Ji Won là điều khiến phim cuốn hút. Ngoài những tình tiết "cẩu huyết", ngoại tình, tệ bạc, bất công, trả thù… thì người xem nhận ra những bất hạnh trong sâu thẳm mỗi nhân vật. Dù thiện hay ác, họ đều không được lựa chọn nơi họ sinh ra, môi trường họ lớn lên và những người họ gọi là cha, là mẹ.

Gia đình, môi trường sống quyết định phần nhiều tương lai bạn là ai

Trong 1 bài phân tích trên page In The Mood For Film đưa ra hoàn cảnh của 3 nhân vật chính:

Kang Ji Won tuy là một cô gái lớn lên trong gia đình đơn thân, "gà trống nuôi con" nhưng lại rất hạnh phúc với cha mình và tử tế với tất cả mọi người. Cách mà Ji Won đối xử với mọi người bằng tất cả mọi sự tốt đẹp nhất cô có chính là do nhận được từ người cha của mình.

Park Min Hwan được lớn lên trong một gia đình có người cha gia trưởng, người mẹ luôn tìm mọi cách để hạch sách người khác, áp đặt con dâu để trở thành cỗ máy phục tùng cho gia đình chồng. Nên hắn cho mình cái quyền "gắn mác phụ nữ", phân loại họ thành kiểu người có thể lấy làm vợ để phục vụ gia đình hoặc người chỉ chơi đùa cho vui.

Jung Soo Min trong nguyên tác được nuôi nấng trong một gia đình không hạnh phúc, mọi lỗi lầm đều bị mẹ đổ lên đầu khiến cho cô trở nên lệch lạc trong nhân cách, cho rằng mọi bất hạnh của cuộc đời mình là do Kang Ji Won hay bất cứ lỗi sai nào cũng là của người khác chứ không phải của mình.

Park Min Hwan và Jung Soo Min liệu sẽ lựa chọn khác nếu họ có được tình yêu thương từ gia đình như Ji Won?

Có lẽ, trong 3 nhân vật chính với 2 phe thiện – ác thì Ji Won là người may mắn nhất. Tuy cô sống trong 1 gia đình không trọn vẹn, không đầy đủ các thành viên nhưng cô lại nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ cha. Hóa ra, ly hôn không làm con khổ, khổ hay không do cách cha mẹ đối xử với con.

Còn cặp đôi "tra nam – tiện nữ" kia thì không khác gì bản sao "cao cấp" của gia đình họ. Thậm chí khi vào tù đền tội, Soo Min vẫn không hối cải, cô ta vẫn tiếp tục cho mình là nạn nhân, thao túng cả tâm lý bạn tù và đổ lỗi cho Ji Won.

Một bộ phim khác của Việt Nam cũng rất hot trong thời gian gần đây là Mai cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cha Mai cờ bạc, nhân cách tồi tệ đến mức đẩy con gái vào bất hạnh, đau đớn hết lần này đến lần khác. Chính ông ta là người đã hủy hoại cuộc đời Mai, cho cô 1 nền tảng "thối nát" khiến cô không dám nắm lấy tình yêu.

Và đó không phải là những câu chuyện chỉ có trên phim. Sự thật là 1 nền tảng gia đình mục nát, sâu bệnh sẽ tạo ra những đứa con lệch lạc hoặc gieo rắc tối tăm cho tương lai của nó. Thế nên, dù đứa trẻ ấy có đủ bản lĩnh, vững vàng tự cứu lấy mình như Mai hay lớn lên bình thường mà "sở hữu" nhân cách "quái vật" như Min Hwan, Soo Min thì vẫn bị bầm dập trước sóng gió cuộc đời.

Có thể, chúng ta không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, không phải đứa trẻ hư nào cũng là "thành tựu" của gia đình tệ và không phải đứa trẻ ngoan nào cũng được hưởng đầy đủ yêu thương. Nhưng thay vì khiến con mình gồng sức cố lớn lên tử tế trong 1 môi trường tồi tệ thì tại sao không tưới tắm và chăm sóc tốt ngay từ khi chúng còn là "mầm cây"?

Gia đình ảnh hưởng rất nhiều đến hôn nhân sau này

Cuốn sách "Bảy thói quen của bạn trẻ thành đạt", trong đó tác giả Sean Covey là một người rất thành đạt từng chia sẻ: "Bố tôi sẽ không bao giờ cho phép chúng tôi bào chữa cho những khó khăn, bất kể vấn đề từ bạn bè, thầy cô hay môi trường...". Mỗi 1 điều bố mẹ dạy, bố mẹ làm hay đơn giản là những hành động, thói quen, lời nói hàng ngày của họ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình hình thành nhân cách của 1 đứa trẻ. Đứa trẻ ấy sau này trưởng thành cũng sẽ làm vợ, làm chồng, làm bố mẹ và vòng lặp sẽ diễn ra nếu hồi ấu thơ chúng sống trong môi trường "toxic" và không có lựa chọn để trở nên tử tế.

Bi kịch của Mai được bắt đầu từ người bố tồi tệ nhưng Mai đã vật lộn với hoàn cảnh để trở thành con người tử tế

Gia đình là lớp học đầu tiên cho sự phát triển của chúng ta và là yếu tố quan trọng trong việc hình thành tính cách, giá trị của chúng ta. Mối quan hệ cha mẹ - con cái trong gia đình và chất lượng hôn nhân của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân sau này của chúng ta. Nếu lớn lên trong một gia đình hòa thuận và ấm áp, bạn sẽ có sự hiểu biết tích cực và lành mạnh hơn về các mối quan hệ.

Thứ hai, các mối quan hệ quyết định chất lượng tương tác xã hội của bạn. Vòng tròn xã hội mà bạn tham gia phản ánh những người bạn gặp và những cơ hội bạn có. Nếu bạn thường xuyên tham gia vào các hoạt động xã hội khác nhau và mở rộng mối quan hệ xã hội của mình, cơ hội gặp gỡ những người cùng chí hướng sẽ tăng lên rất nhiều. Tất nhiên, bạn cũng cần đủ tốt để thu hút những người tương thích với mình.

Ngoài gia đình và vòng tròn xã hội, khả năng cá nhân của bạn cũng quyết định bạn sẽ gặp và cưới ai. Năng lực ở đây không chỉ đề cập đến sự nghiệp và kiến thức bên ngoài mà còn bao gồm những phẩm chất bên trong và trí tuệ cảm xúc của bạn. Nếu bạn là người giao tiếp, thấu hiểu và bao dung, bạn sẽ có nhiều khả năng thu hút những người như thế. Ngược lại, nếu ích kỷ, xa cách hoặc thiếu kỹ năng giao tiếp, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội gặp được người bạn đời lý tưởng của mình.