Khi “boss” cũng cần một kỳ nghỉ: Duyên Hà Resort Cam Ranh và trải nghiệm Pet Friendly giữa Bãi Dài

Duyên Hà Resort Cam Ranh mang đến chương trình Pet Friendly miễn phí dành cho khách lưu trú villa cùng không gian nghỉ dưỡng xanh mát, riêng tư và thân thiện.

Những năm gần đây, du lịch cùng thú cưng đang dần trở thành một xu hướng lifestyle được yêu thích, đặc biệt với nhóm khách có gu sống hiện đại, yêu trải nghiệm và sẵn sàng đầu tư cho những kỳ nghỉ chất lượng.

Ngày nay, một chuyến đi lý tưởng không chỉ dừng lại ở phòng đẹp, hồ bơi xanh hay bữa sáng ngon, mà còn nằm ở cảm giác được tận hưởng kỳ nghỉ theo nhu cầu riêng của mỗi cá nhân. Với hội yêu thú cưng, điều đó đôi khi bắt đầu từ một câu hỏi rất đơn giản: "Mình có thể mang boss đi cùng không?"

Tại Việt Nam, đặc biệt ở các điểm đến nghỉ dưỡng biển như Bãi Dài, Cam Ranh, mô hình resort có chương trình Pet Friendly, thân thiện với thú cưng, vẫn là lựa chọn được nhiều du khách quan tâm. Không chỉ đơn thuần là nơi cho phép mang theo người bạn bốn chân, một resort Pet Friendly đúng nghĩa còn cần mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng hài hòa: chủ nhân được tận hưởng kỳ nghỉ sang trọng, thú cưng cũng có không gian để vui chơi, vận động và đồng hành cùng gia đình.

Nắm bắt xu hướng đó, Duyên Hà Resort Cam Ranh mang đến chương trình Pet Friendly dành cho khách lưu trú villa, với dịch vụ miễn phí cùng không gian nghỉ dưỡng xanh mát, riêng tư và thân thiện.

Tận hưởng dịch vụ 5 sao cùng người bạn bốn chân tại căn villa của Duyen Ha Resort

Sở hữu khuôn viên rộng tại Bãi Dài, Duyên Hà Resort Cam Ranh gây ấn tượng với hệ thống villa nằm giữa không gian xanh, thoáng đãng và yên bình. Đây cũng là lợi thế lớn cho các gia đình có thú cưng, bởi villa mang lại sự riêng tư, thoải mái và linh hoạt hơn trong sinh hoạt. Du khách có thể tận hưởng những buổi sáng nhẹ nhàng trong khuôn viên villa, cùng pet dạo chơi quanh khu vực lưu trú, ghi lại những khung hình đáng yêu hoặc đơn giản là cùng nhau tận hưởng nhịp nghỉ dưỡng chậm rãi giữa thiên nhiên.

Kiến trúc và nội thất tinh tế của căn villa Duyên Hà

Hệ thống villa tại Duyên Hà Resort Cam Ranh phù hợp với nhiều nhóm khách khác nhau. Villa 1 phòng ngủ là lựa chọn lý tưởng cho các cặp đôi hoặc khách độc thân muốn có kỳ nghỉ riêng tư cùng thú cưng. Villa 2 phòng ngủ phù hợp với gia đình nhỏ hoặc nhóm bạn thân. Với những gia đình nhiều thành viên, nhóm khách đi nghỉ cuối tuần hoặc các chuyến đi nhiều thế hệ, villa 3 phòng ngủ và 4 phòng ngủ mang đến không gian rộng rãi hơn, giúp mọi người có thể quây quần nhưng vẫn giữ được sự thoải mái cần thiết.

Một điểm đáng yêu trong chương trình Pet Friendly tại Duyên Hà là sân chơi ngoài trời dành riêng cho thú cưng. Đây là nơi các bé có thể chạy nhảy, khám phá và làm quen với không gian mới sau hành trình di chuyển. Với những chú chó nhỏ năng động, khoảng sân xanh giữa khu nghỉ dưỡng chắc chắn là một phần thú vị của chuyến đi. Còn với những "boss" thích chill, chỉ cần được ở cạnh chủ nhân trong không gian villa yên tĩnh, tận hưởng nắng gió Cam Ranh cũng đã đủ dễ thương.

Sân chơi dành cho thú cưng tại Duyen Ha Resort Cam Ranh

Chương trình Pet Friendly hiện được áp dụng miễn phí cho khách đặt villa, dành cho thú cưng nhỏ, dễ chăm sóc và phù hợp với không gian nghỉ dưỡng. Khách chỉ cần thông báo trước với resort khi đặt phòng để đội ngũ Duyên Hà có thể hỗ trợ tư vấn và chuẩn bị những thông tin cần thiết. Một số quy định chung được áp dụng nhằm đảm bảo sự thoải mái cho khách lưu trú, sự an toàn cho thú cưng và giữ gìn không gian nghỉ dưỡng văn minh cho tất cả mọi người.

Với không gian villa riêng tư, khuôn viên xanh rộng, sân chơi ngoài trời dành riêng cho thú cưng và vị trí gần biển Bãi Dài, Duyên Hà Resort Cam Ranh là lựa chọn phù hợp cho những kỳ nghỉ gia đình, staycation cuối tuần hoặc những chuyến đi đổi gió cùng người bạn bốn chân. Bởi đôi khi, một kỳ nghỉ đáng nhớ không chỉ nằm ở điểm đến, mà còn ở việc những người mình yêu thương đều có mặt.

Và với hội yêu thú cưng, "người thương" ấy chắc chắn không thể thiếu các boss nhỏ đáng yêu.