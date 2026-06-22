Người dân đang thay đổi cách chi tiền cho sức khỏe

Thời gian gần đây, thị trường chăm sóc sức khỏe xuất hiện nhiều chương trình với quyền lợi hấp dẫn. Tuy nhiên, người dân ngày càng ưu tiên những giá trị có thể trực tiếp trải nghiệm và kiểm chứng trước khi lựa chọn.

Trải nghiệm thật thay thế những lời hứa

Nếu như trước đây khách hàng thường bị thuyết phục bởi các cam kết dài hạn, thì hiện nay câu hỏi được đặt ra nhiều hơn là: "Tôi nhận được gì ngay hôm nay?"

Đó là một sự thay đổi đáng kể trong tâm lý tiêu dùng.

Người dân không còn dễ dàng xuống tiền chỉ vì những viễn cảnh đẹp được mô tả trong các buổi giới thiệu sản phẩm. Thay vào đó, họ muốn được trực tiếp trải nghiệm, trực tiếp cảm nhận và tự đánh giá giá trị nhận được.

Trải nghiệm thật thay thế những lời hứa trên giấy. Ảnh: AMARE - Onsen & Jjimjilbang

Đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, xu hướng này càng thể hiện rõ nét. Bởi sức khỏe là thứ không thể đo bằng lời quảng cáo. Một người có thể tự cảm nhận cơ thể mình có được thư giãn hơn hay không, giấc ngủ có cải thiện hơn hay không, tinh thần có nhẹ nhõm hơn hay không sau khi sử dụng dịch vụ.

Niềm tin vì thế cũng đang được xây dựng theo một cách khác. Không còn dựa quá nhiều vào những lời giới thiệu hấp dẫn, niềm tin được hình thành từ trải nghiệm thực tế và cảm nhận của chính người sử dụng.

Xu hướng dưỡng sinh tại chỗ lên ngôi

Song song với sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng là sự thay đổi trong cách người dân chăm sóc sức khỏe.

Trước đây, nhiều người thường gắn việc nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng với những chuyến đi xa. Một kỳ nghỉ cuối tuần ở ngoại thành hay một chuyến du lịch nghỉ dưỡng được xem là cách để tạm rời xa áp lực cuộc sống và tái tạo năng lượng.

Tuy nhiên, nhịp sống đô thị hiện đại đang khiến quan niệm này dần thay đổi. Với nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, việc phải dành hàng giờ di chuyển, sắp xếp lịch trình và chuẩn bị cho những chuyến đi ngắn ngày đôi khi lại tạo thêm áp lực thay vì mang đến sự thư giãn như mong đợi.

Xu hướng dưỡng sinh tại chỗ đang lên ngôi trong thời gian gần đây. Ảnh: AMARE - Onsen & Jjimjilbang

Thay vì chờ đến vài tháng hoặc vài lần trong năm mới nghỉ dưỡng, nhiều người bắt đầu lựa chọn những giải pháp chăm sóc sức khỏe có thể duy trì thường xuyên hơn. Các hoạt động thư giãn, phục hồi thể chất và tinh thần được lồng ghép vào cuộc sống.

Xu hướng dưỡng sinh tại chỗ cũng vì thế ngày càng được quan tâm. Những mô hình chăm sóc sức khỏe trong nội đô giúp người dân dễ dàng tiếp cận hơn, tiết kiệm thời gian di chuyển và có thể duy trì thói quen chăm sóc bản thân một cách đều đặn. Thay vì xem sức khỏe là điều cần giải quyết khi có vấn đề, nhiều người đang coi đó là một giá trị cần được chăm sóc và duy trì liên tục.

Đây cũng được xem là một trong những thay đổi đáng chú ý trong lối sống của cư dân đô thị hiện đại: Ưu tiên sự đều đặn, thực tế và phù hợp với nhịp sống hằng ngày.

Khi cảm nhận thực tế trở thành thước đo của niềm tin

Sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng cũng đang thúc đẩy sự phát triển của các mô hình chăm sóc sức khỏe mới.

Tại Hà Nội, AMARE là một trong những mô hình phát triển theo hướng này. Với các tổ hợp chăm sóc sức khỏe tại hai cơ sở: Times City và Thăng Long Number One, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ như: Tắm khoáng Onsen, xông hơi Jjimjilbang hay các liệu pháp thư giãn ngay trong nội đô.

Các mô hình chăm sóc sức khỏe trong nội đô đang phát triển theo hướng đề cao trải nghiệm thực tế. Ảnh: AMARE - Onsen & Jjimjilbang

Điều đáng chú ý là giá trị của mô hình nằm ở khả năng để khách hàng tự cảm nhận hiệu quả thông qua từng lần trải nghiệm. Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới, khi người dân ngày càng đề cao sự minh bạch và những giá trị có thể kiểm chứng.

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng sức khỏe cho thấy người dân đang trở nên chủ động và thực tế hơn trong các quyết định của mình. Trong một thị trường có nhiều lựa chọn, những giá trị có thể trải nghiệm, cảm nhận và kiểm chứng đang trở thành yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin. Và đó cũng là lý do các mô hình chăm sóc sức khỏe dựa trên trải nghiệm thực tế ngày càng nhận được sự quan tâm của người dân.