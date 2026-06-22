Beauty Awards 2026 gọi tên những dấu ấn nổi bật tại Beauty Summit

Beauty Awards 2026 là điểm nhấn tại Gala Dinner Beauty Summit, nơi những thương hiệu, đối tác và cá nhân đồng hành được vinh danh sau ngày đầu tiên nhiều dấu ấn.

Khép lại ngày đầu tiên của Beauty Summit 2026, Gala Dinner trở thành điểm hẹn của những cái bắt tay, những câu chuyện hậu trường và các khoảnh khắc được chờ đợi nhất. Trong không gian tiệc tối, Beauty Awards 2026 lần lượt gọi tên các thương hiệu, sản phẩm và gian hàng tạo được dấu ấn tại sự kiện.

Khoảnh khắc nâng ly khai tiệc tại Beauty Awards 2026

Không chỉ là phần trao cúp, Beauty Awards là dịp nhìn lại sức nóng của Beauty Summit sau một ngày hội tụ hàng trăm thương hiệu trong và ngoài nước. Từ những gian hàng luôn kín khách, các hoạt động trải nghiệm liên tục, sản phẩm được quan tâm đến phần tương tác sôi động tại sân khấu, mỗi dấu hiệu đều cho thấy sự hưởng ứng của khách tham quan dành cho sự kiện.

Giữa một không gian quy tụ nhiều thương hiệu làm đẹp, việc được xướng tên tại Beauty Awards 2026 không chỉ là niềm vui của riêng từng đơn vị. Đó còn là sự ghi nhận dành cho quá trình đầu tư vào sản phẩm, hình ảnh, trải nghiệm và cách thương hiệu tạo kết nối với khách hàng.

Đêm Gala gọi tên những thương hiệu tạo dấu ấn

Một trong những khoảnh khắc được chú ý tại Gala Dinner là phần tri ân dành cho Đại sứ thương hiệu Kim Bum. Sự đồng hành của nam diễn viên góp phần tạo nên sức hút truyền thông cho Beauty Summit 2026, đồng thời đưa hình ảnh sự kiện đến gần hơn với cộng đồng yêu làm đẹp, người hâm mộ và các đối tác.

Diễn viên Kim Bum - Đại sứ thương hiệu Beauty Summit

Sau phần tri ân, Beauty Awards 2026 lần lượt công bố những thương hiệu chiến thắng ở các hạng mục quan trọng. Những cái tên được vinh danh đại diện cho nhiều dấu ấn khác nhau: thương hiệu quốc tế tiêu biểu, gian hàng được yêu thích, thương hiệu truyền cảm hứng, sản phẩm hoặc giải pháp công nghệ gây chú ý, thương hiệu có doanh số nổi bật và đơn vị đồng hành lan tỏa.

Hạng mục trao giải tại Beauty Awards 2026

Mỗi hạng mục mang một câu chuyện riêng. Có thương hiệu tạo thiện cảm từ cách thiết kế không gian trải nghiệm và tương tác với khách tham quan. Có thương hiệu được chú ý nhờ sản phẩm, công nghệ hoặc giải pháp phù hợp với nhu cầu làm đẹp ngày càng cá nhân hóa. Cũng có những đơn vị tạo dấu ấn không chỉ tại booth, mà còn bằng cách lan tỏa không khí sự kiện trên các nền tảng truyền thông.

Với khách tham quan, những khoảnh khắc này là dịp chứng kiến các thương hiệu mình từng trải nghiệm được ghi nhận. Với các đơn vị tham gia, đây là sự khích lệ để tiếp tục đầu tư cho sản phẩm, dịch vụ và hành trình kết nối với cộng đồng.

Một buổi tối nhìn lại ngày đầu tiên đầy cảm xúc

Gala Dinner không chỉ dành cho các giải thưởng. Đây còn là khoảng lặng để nhìn lại một ngày Beauty Summit diễn ra với nhiều hoạt động liên tục, từ khu triển lãm, phiên hội thảo chuyên môn, TalkZone 360, Private Coaching đến các hoạt động tương tác tại sân khấu chính.

Ban Tổ chức ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong ngày đầu tiên, từ lượng khách tham quan, mức độ quan tâm tại gian hàng đến không khí trải nghiệm và mua sắm. Các thương hiệu mang đến nhiều sản phẩm, công nghệ và hình thức tương tác khác nhau, giúp khách tham dự có thêm cơ hội khám phá thị trường làm đẹp theo cách trực quan hơn.

Phát biểu tại đêm Gala, ông Thân Minh Hoàng, CEO Hoàng Tú Holdings, đại diện Beauty Summit, gửi lời cảm ơn tới các đối tác, thương hiệu, nhà tài trợ, chuyên gia, đơn vị truyền thông và khách mời đã đồng hành cùng sự kiện. Theo ông, những kết quả ghi nhận trong ngày đầu tiên là thành quả của sự tin tưởng, tinh thần hợp tác và sự đầu tư nghiêm túc từ toàn bộ hệ sinh thái tham gia Beauty Summit 2026.

Ông Thân Minh Hoàng - CEO Hoàng Tú Holdings, Đại diện Beauty Summit phát biểu tại sự kiện

Đêm tiệc cũng là dịp để Beauty Summit tri ân các liên minh đồng hành, đối tác chiến lược, đơn vị truyền thông và nhà tài trợ. Mỗi đơn vị, ở một vai trò khác nhau, đã cùng góp phần tạo nên diện mạo của sự kiện: từ chuyên môn, sản phẩm, công nghệ đến kết nối cộng đồng và lan tỏa truyền thông.

Tri ân đối tác chiến lược Beauty Summit 2026

Khép lại ngày đầu tiên, Beauty Summit 2026 không chỉ để lại những con số hay hình ảnh đông vui tại khu triển lãm. Điều được nhắc đến nhiều hơn là sự kết nối giữa các thương hiệu, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng yêu làm đẹp trong cùng một không gian.

Beauty Awards 2026 vì vậy không đơn thuần là nghi thức trao giải. Đó là lời cảm ơn dành cho những nỗ lực đã được nhìn thấy, là sự ghi nhận cho các thương hiệu tạo được dấu ấn và cũng là một lời hẹn cho những kết nối tiếp theo của Beauty Summit trên hành trình đồng hành cùng ngành làm đẹp Việt Nam.