CEO Lâm Ngân ngồi ghế nóng cuộc thi sắc đẹp, trực tiếp đội tiara cho Á khôi 2 Miss Cosmo TP. HCM 2026

Founder/CEO Pasteur Dentistry Nguyễn Lê Lâm Ngân tiếp tục ghi dấu ấn tại Miss Cosmo TP.HCM 2026 khi đồng hành cùng cuộc thi từ những hoạt động quan trọng đến đêm Chung kết với vai trò thành viên Hội đồng Ban Giám khảo. Nữ doanh nhân cũng trực tiếp trao tiara cho Á khôi 2 Huỳnh Ngọc Minh Phúc, khép lại hành trình tìm kiếm “The New Iconic”.

Đêm Chung kết Miss Cosmo TP.HCM 2026 đã chính thức diễn ra tại Vạn Phúc City, tìm ra những gương mặt xuất sắc đại diện cho thế hệ phụ nữ mới. Đồng hành xuyên suốt mùa giải với vai trò thành viên Hội đồng Ban Giám khảo, Founder/CEO Pasteur Dentistry Nguyễn Lê Lâm Ngân tiếp tục xuất hiện tại đêm thi quyết định, góp phần tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện "The New Iconic Crown".

CEO Lâm Ngân chung khung hình với Top 5 Miss Cosmo TP. HCM 2026

Là một trong những thành viên Hội đồng Ban Giám khảo chính thức, CEO Lâm Ngân đồng hành cùng Chủ tịch Miss Cosmo TP.HCM Nguyễn Thanh Phương Đài, Phó Chủ tịch Huỳnh Tiên, đương kim Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh, Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, Hoa hậu Kiều Vũ và CEO Le Royal Clinic & Spa Luna Trương trong quá trình đánh giá, lựa chọn những gương mặt nổi bật nhất của mùa giải.

CEO Lâm Ngân nhận hoa tri ân từ Chủ tịch Miss Cosmo TP. HCM

Không chỉ xuất hiện tại đêm Chung kết, nữ doanh nhân còn đồng hành cùng cuộc thi ở nhiều hoạt động quan trọng trước đó. Với vai trò thành viên Hội đồng Ban Giám khảo, CEO Lâm Ngân góp mặt tại các phần thi phụ như Người đẹp Tài năng và Người đẹp Thời trang, theo dõi hành trình trưởng thành của các thí sinh từ những vòng thi đầu tiên.

Xuất hiện trên thảm đỏ đêm Chung kết Miss Cosmo TP.HCM 2026, CEO Lâm Ngân gây ấn tượng với vẻ ngoài thanh lịch và sang trọng. Nữ doanh nhân lựa chọn thiết kế dạ hội tông ánh bạc ôm dáng, kết hợp phần tà cape đính kết tinh xảo, tôn lên vóc dáng thanh thoát và thần thái tự tin. Mái tóc xoăn buông nhẹ cùng layout trang điểm sắc sảo góp phần hoàn thiện hình ảnh hiện đại, nữ tính nhưng không kém phần quyền lực của người đứng đầu thương hiệu Pasteur Dentistry.

Bên cạnh vai trò "cầm cân nảy mực", CEO Lâm Ngân còn xuất hiện trên sân khấu trong phần trao giải. Nữ doanh nhân trực tiếp trao tiara cho danh hiệu Á khôi 2 Miss Cosmo TP.HCM 2026 - thí sinh Huỳnh Ngọc Minh Phúc (SBD 009).

CEO Lâm Ngân cùng Phó Chủ tịch Miss Cosmo TP. HCM trao tiara, sash, cúp và hoa đăng quang cho 2nd Runner-Up Miss Cosmo TP. HCM 2026 Huỳnh Ngọc Minh Phúc

Khoảnh khắc CEO Lâm Ngân trao chiếc tiara danh giá cho Á khôi 2 đánh dấu chặng đường nỗ lực của Minh Phúc sau nhiều tháng đồng hành cùng cuộc thi. Đồng thời, đây cũng là một trong những điểm nhấn ý nghĩa khép lại hành trình "The New Iconic", nơi những cô gái trẻ được ghi nhận bằng thành quả xứng đáng cho sự cố gắng và bản lĩnh của mình.

Không hoạt động showbiz, CEO Nguyễn Lê Lâm Ngân vẫn khiến netizen trầm trồ khi chung khung hình với đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Xuất hiện cùng đương kim Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh tại hậu trường Chung kết, CEO Lâm Ngân nhận được nhiều sự quan tâm với diện mạo chỉn chu và nhan sắc ngày càng mặn mà. Trong những khung hình chung với nàng hậu sinh năm 1999, nữ doanh nhân ghi điểm với phong cách thanh lịch, vẻ ngoài cuốn hút cùng sự chăm chút kỹ lưỡng trong hình ảnh. Dù không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Founder/CEO Pasteur Dentistry vẫn để lại dấu ấn riêng, tạo nên những khoảnh khắc đọ sắc nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả yêu mến sắc đẹp.

Chân dung CEO Lâm Ngân - nữ CEO quyền lực đứng sau "nụ cười" của loạt mỹ nhân Vbiz

Không chỉ được biết đến với vai trò Founder/CEO Pasteur Dentistry, Nguyễn Lê Lâm Ngân còn là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động cộng đồng và lĩnh vực sắc đẹp. Sự đồng hành của nữ doanh nhân tại Miss Cosmo TP.HCM 2026 cho thấy tinh thần hỗ trợ thế hệ trẻ, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại - bản lĩnh, độc lập và luôn hướng tới những giá trị tích cực.