Đúng 12h ngày 14/2 (theo giờ Việt Nam), Jisoo chính thức trở lại đường đua âm nhạc với mini album AMORTAGE . Đặc biệt, ca khúc chủ đề earthquake đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ toàn cầu, hứa hẹn sẽ tạo nên cơn địa chấn rung chuyển không chỉ Kpop mà cả nền âm nhạc quốc tế. Sau gần 4 tiếng phát hành, MV earthquake đã thu về hơn 2.6 triệu lượt xem trên YouTube, đạt hạng 9 Top Trending Việt mảng âm nhạc.

JISOO - earthquake

Ngoài phần âm nhạc lẫn visual thu hút độ thảo luận cao, phối cảnh và cách dựng phim của earthquake cũng được đem ra mổ xẻ. Một trong những nhân cảnh ấn tượng nhất là khi Jisoo ngồi sau vô lăng, phóng chiếc xế hộp băng băng qua đường hầm. Cô liên tục lao vào những lời dèm pha hoài nghi về người mình yêu, chứng minh đam mê cháy bỏng về chàng trai đó. "Chị cả BLACKPINK" cuối cùng đâm sầm, vỡ cả tường và rồi lại trở lại phân cảnh ngồi đối chất với nam diễn viên Cha Seung Woo.



Jisoo lái xe đâm vỡ cả tường trong earthquake

Không chỉ khen ngợi hiệu ứng và chất lượng MV mà dân tình còn nhớ lại những phân cảnh chuẩn "quái xế" trong quá khứ mà từng thành viên BLACKPINK đã thực hiện. Quay ngược về 2019, trong đoạn pre-chorus Kill This Love đầu tiên, Rosé đã có cảnh quay xe giữa con đường và không gian tối đen như mực. Giọng ca chính tăng ga, rượt đuổi bản thể khác đang chạy trước mặt. Hình ảnh này ẩn dụ cho việc lý trí của Rosé đang cố gắng đấu tranh, vượt qua tình cảm dành cho chàng trai tệ bạc.

Rosé hoá "quái xế", rượt đuổi bản thể khác của mình trong Kill This Love

Sang năm 2021, Lisa gây sốt toàn cầu với bộ đôi Lalisa và Money . Đáng chú ý, Lisa đã có màn hóa "đả nữ" trong MV Lalisa khi diện lên mình bộ outfit hầm hố, chất lừ. Cô nàng băng băng qua thành phố không bóng người trên mô tô, tạo nên một khung cảnh đậm chất phim hành động. Chuyển cảnh, mỹ nhân người Thái lái chiếc xe địa hình, "bon bon" trên sa mạc. Khoảnh khắc này khiến người xem gợi nhớ tới siêu phẩm Mad Max: Fury Road , toát lên cái chất bụi bặm, ngang tàn nơi hoang mạc.



Lisa lái mô tô băng băng qua thành phố vắng người

Lisa phóng trên con xe địa hình ở khu sa mạc

Không may là Jennie vẫn chưa có MV hay phân cảnh nào đóng vai "quái xế" nhưng dân tình vẫn kịp đào lại được một tập show giải trí 24/365 With BLACKPINK. Trong tập 8, 4 cô gái đã có khoảng thời gian vui vẻ tại đường đua xe Go Kart. Đây là bộ môn thể thao tương đồng với môn thể thao đua xe Công thức 1 (hay F1). Khi 3 người chị em vẫn đang loay hoay điều chỉnh tay lái cho ổn định thì Jennie đã phi xe cực mượt, lượn lách quá các khúc cua "nghệ cả củ". Dĩ nhiên, "đại ca lùn" là người đầu tiên về đích với biểu cảm racing girl "ngầu đét" khiến BLINK cười nghiêng ngả.

Jennie "bon bon" trên Go Kart với biểu cảm racing girl khiến fan phì cười

Một số bình luận của netizen:

- BLACKPINK, nhóm nhạc toàn quái xế.

- Bả Soo bả đầm đổ cả tường gạch vậy.

- Hình như Jennie có gì sai sai so với 3 cô kia.

- Jennie hề dữ vậy bà.

- Ai cũng ngầu trừ đại ca lùn.