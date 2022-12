Khi 2 hot girl đình đám "đụng độ" ảnh Giáng sinh: Hàn Hằng đẹp không tì vết, nhan sắc Xoài Non mãi đỉnh!

Đến hẹn lại lên, không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp các mạng xã hội. Hội gái xinh cũng đã nhanh chóng gia nhập đường đua khoe sắc với những bộ outfit chất lượng. Cũng vì vậy mà dân tình được dịp chiêm ngưỡng những màn đọ dáng đẹp miễn bàn từ dàn mỹ nhân. Đáng chú ý nhất phải kể đến pha "đụng độ" của 2 hot girl đình đám Xoài Non và Hàn Hằng.

Từ cách đây mấy ngày, Hàn Hằng đã tung một bộ ảnh Giáng sinh vô cùng quyến rũ, ngọt ngào thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Bạn gái Huy Me diện chiếc đầm với tone đỏ chủ đạo, thả dáng bên cây thông Noel.

Hàn Hằng khoe vẻ quyến rũ trong bộ ảnh Giáng Sinh

Nhan sắc của cô nàng đúng "không phải dạng vừa"

Cô nàng vẫn giữ vững phong độ nhan sắc với gương mặt xinh đẹp, cuốn hút cùng vóc dáng nóng bỏng. So với trước đây, phong cách ăn mặc của hot girl này dường như ngày càng tiết chế hơn. Song với trang phục Noel, cô nàng vẫn khoe trọn được đường cong hình thể, gợi cảm nhưng vẫn tinh tế, không quá hở hang.



Dưới phần bình luận, dân tình hết lời khen ngợi sắc vóc của bạn gái Huy Me. Hàn Hằng cũng được biết đến là một trong những cô nàng sở hữu mặt mộc đẹp nhất mạng xã hội. Theo dõi trang cá nhân của cô nàng, không khó để bắt gặp những khoảnh khắc với gương mặt tự nhiên, không son phấn mà vẫn tươi tắn, rạng ngời.

Xoài Non thêm một lần "đụng độ" outfit nhưng không hề lép vế

Không hề lép vế Hàn Hằng, Xoài Non mới đây cũng xả kho ảnh Giáng sinh năm nay. Điều đặc biệt là lại một lần nữa, Xoài Non "đụng độ" outfit với một người đẹp khác. Dẫu vậy, qua 7749 lần mặc trùng trang phục, Xoài Non vẫn toát lên được vẻ đẹp riêng với nhan sắc vô cùng nổi bật, thu hút.

Khác với hình ảnh trong veo, ngây thơ thường ngày, bà xã streamer giàu nhất Việt Nam lần này được khen táo bạo, sexy hơn trong bộ đồ Noel. Màn lên đồ lần này của Xoài Non khiến nhiều người phải trầm trồ, xuýt xoa vì nhìn góc nào cũng xinh.

Cô nàng nhận nhiều lời khen vì phong cách quyến rũ, táo bạo hơn thường ngày

Thời gian gần đây, nhan sắc Xoài Non luôn trở thành chủ đề được chú ý bởi đi đến đâu, cô nàng cũng đều rất tỏa sáng. Cũng bởi vậy mà cô nàng không ít lần bị cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, Xoài Non khẳng định cô sở hữu gương mặt tự nhiên, từ nhỏ đến lớn chưa từng can thiệp chỉnh sửa.



Hàn Hằng và Xoài Non khi để mặt mộc cũng bất phân thắng bại

Dường như lần "chạm trán" giữa Hàn Hằng và Xoài Non là bất phân thắng bại bởi mỗi người một vẻ, ai cũng đều đẹp không tỳ vết. Cộng đồng mạng chỉ mong có dịp thấy 2 người đẹp cùng chung khung hình ngoài đời, chắc là sẽ gấp đôi sự xinh đẹp này đây!