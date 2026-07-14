Khen thưởng nữ điều dưỡng cứu người giữa quán cà phê ở Hà Nội

Nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Đống Đa được Sở Y tế Hà Nội khen thưởng sau khi kịp thời ép tim, cứu sống nam thanh niên ngừng tuần hoàn tại quán cà phê.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vừa quyết định tặng Giấy khen cho bà Nguyễn Thị Mai Hương, Điều dưỡng trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, vì thành tích đột xuất trong cứu sống người bệnh ngoài bệnh viện.

Việc khen thưởng được thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và phản ứng nhanh của nữ điều dưỡng trong tình huống cấp cứu khẩn cấp, góp phần giành lại sự sống cho người bệnh.

Chị Nguyễn Thị Mai Hương, Điều dưỡng trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Ảnh: NVCC).

Trước đó, khoảng 10h ngày 12/7, khi đang cùng gia đình uống cà phê tại khu vực Linh Đàm (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Mai Hương bất ngờ nghe tiếng hô hoán có người ngất.

Không chần chừ, chị chạy đến hiện trường. Người bệnh là nam thanh niên hơn 30 tuổi, nằm bất động trên nền nhà, toàn thân co cứng, co giật liên tục. Những người xung quanh đều lúng túng, không biết phải xử trí ra sao.

Nhận định đây là tình huống nguy kịch, chị Hương lập tức kiểm tra tình trạng người bệnh, tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn và hướng dẫn mọi người gọi cấp cứu 115.

Ít phút sau, ê kíp cấp cứu 115 có mặt, tiếp nhận người bệnh và chuyển đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Chị Hương cho biết khoảnh khắc người bệnh có mạch trở lại và bắt đầu có phản ứng là lúc chị mới thực sự thở phào.

“ Khi thấy người bệnh có mạch trở lại và bắt đầu có phản ứng, tôi thực sự rất mừng. Lúc đó tôi mới dám thở phào. Cấp cứu ngoài cộng đồng không có đầy đủ thiết bị và sự hỗ trợ như trong bệnh viện nên áp lực rất lớn.

Trong lúc cấp cứu, tôi không kịp nghĩ gì, chỉ biết phải làm mọi cách để cứu người. Đến khi bệnh nhân tỉnh lại, tôi mới thấy nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại vẫn còn run ”, chị Hương chia sẻ.