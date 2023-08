Khẩu hiệu tuyên truyền gây "rối não" người đọc, lãnh đạo tỉnh Bình Định nói gì?

Ngay khi VTC News đăng tải bài viết: " Rối não' với ngữ pháp trong khẩu hiệu tuyên truyền tại Bình Định" , Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang cho biết, đã chỉ đạo Sở VH-TT chấn chỉnh, tăng cường quản lý chặt chẽ nội dung các bảng khẩu hiệu tuyên truyền.

Ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND Thị xã An Nhơn (Bình Định) cũng cho biết, đã chỉ đạo tháo gỡ bảng khẩu hiệu có nội dung "Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 6 trường" và chấn chỉnh những bảng khẩu hiệu tuyên truyền có ngữ pháp chưa hợp lý tại đường Trần Phú, Thị xã An Nhơn, Bình Định ngay trong chiều 6/8.

Ông Tiến cho biết thêm, nội dung khẩu hiệu gây "rối não" này do Trung tâm Văn hóa- Thông tin - Thể thao Thị xã An Nhơn in tuyên truyền theo các chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND Thị xã năm 2023, từ nguồn kinh phí đã phân bổ từ đầu năm nên không báo UBND Thị xã. Trong quá trình in, có bảng tuyên truyền nội dung câu từ chưa đảm bảo.

Bảng khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền khiến người đọc "rối não" tại đường Trần Phú, Thị xã An Nhơn, Bình Định.

“Đáng lý, câu đúng cần tuyên truyền là: ‘Thị xã An Nhơn năm 2023 Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia: 6 trường’ hoặc ‘Thị xã An Nhơn năm 2023 Xây dựng 6 trường học đạt chuẩn Quốc gia”, ông Tiến cho hay.

Cũng theo ông Tô Hồng Phương, Trưởng phòng VHTT-TT Thị xã An Nhơn, các panô thông tin về mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã hàng năm đều lấy từ các kế hoạch của UBND Thị xã xuống. Trung tâm VHTT-TT Thị xã là cơ quan tổ chức thực hiện. Giám đốc trung tâm là người duyệt nội dung và giao cho các bộ phận của cơ quan thực hiện việc này.

Trước đó như VTC News đã phản ánh, các bảng, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền hai bên đường Trần Phú, TX An Nhơn (Bình Định) nhiều không đếm xuể, được bố trí rối rắm, liền kề nhau, đủ kích cỡ và đủ màu sắc với nhiều nội dung tuyên truyền khác nhau.

Trong đó, đặc biệt nhất phải kể đến bảng khẩu hiệu tuyên truyền gây '"rối não" người đọc: “ Thị xã An Nhơn năm 2023, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 6 trường ”.

Bảng khẩu hiệu này không chỉ có 1 chiếc mà có tới 2 chiếc giống hệt nhau, treo cách nhau chỉ vài chục mét.