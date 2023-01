Khánh Vy: Nữ MC tuổi mèo 'đa zi năng' của VTV, học cách quản lý tài chính của tỷ phú Warren Buffett, mua nhà, tậu xe khi 19 tuổi

Những năm gần đây, cái tên Khánh Vy đã trở nên quen thuộc với đông đảo khán giả của VTV. Không chỉ chứng minh được khả năng ngoại ngữ "khủng", Khánh Vy còn đang cho công chúng thấy những tài năng của bản thân trong lĩnh vực dẫn chương trình, tham gia gameshow và cả kinh doanh. Ở tuổi 24, Khánh Vy đã làm được những điều mà bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.

Khánh Vy tên đầy đủ là Trần Khánh Vy, sinh ra và lớn lên tại Nghệ An. Cô nàng sinh năm 1999, tuổi Kỷ Mão. 7 năm trước, Khánh Vy nổi tiếng với clip nói 7 thứ tiếng trên Youtube. Cũng kể từ đó, những tài năng của cô dần được biết đến nhiều hơn, gắn liền với sự nghiệp thành công tính đến thời điểm hiện tại.

Tài năng đầu tiên của Khánh Vy chắc chắn là ngoại ngữ. Là người có thể nói tới 7 thứ tiếng, bao gồm tiếng Việt, Thái, Hàn, Nhật, Trung, Anh và Italy, đặc biệt với điểm số IELTS 8.0, đạt Giải 3 kì thi HSG Quốc Gia môn Tiếng Anh, Khánh Vy đã được tuyển thẳng vào Học viện Ngoại Giao.

Ngay từ khi 12 tuổi, Khánh Vy đã tham gia các hoạt động CTV tại Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An. Và sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại Giao, Khánh Vy chọn theo nghiệp MC và nhanh chóng chứng minh được năng lực trong lĩnh vực này.

Bước đầu tiên là các chương trình tri thức như IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us... Khánh Vy được đánh giá cao với lối dẫn tự nhiên, lôi cuốn, giúp truyền tải những nội dung học tập một cách dễ hiểu, đơn giản.

Sau đó, cô nàng cũng được tin tưởng giao nhiệm vụ MC của một chương trình truyền hình đã gắn bó với nhiều thế hệ khán giả như Đường lên đỉnh Olympia. Sự xuất hiện của Khánh Vy như thổi một luồng gió mới vào chương trình, những khuyết điểm cũng được cô dần khắc phục để việc làm chủ chương trình ngày càng trọn vẹn hơn.

Bên cạnh các hoạt động ở đài truyền hình, Khánh Vy cũng sở hữu một kênh YouTube với lượt theo dõi cực khủng, lên tới 1,67 triệu lượt theo dõi, cùng kênh TikTok với 1,6 triệu follower và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Các video trên kênh YouTube của Khánh Vy chủ yếu chia sẻ những kinh nghiệm học tiếng Anh bổ ích, những bí kíp để nâng cao khả năng tiếng Anh cho mọi người. Đồng thời, cô nàng cũng thường xuyên chia sẻ những vlog về cuộc sống hàng ngày cũng như trả lời những câu hỏi thắc mắc của fan về bản thân mình. Các vlog của cô luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực cùng sự vui vẻ cho người xem.

Ít ai biết rằng, ngoài đam mê ngoại ngữ và làm MC, Khánh Vy còn có một niềm đam mê khác là âm nhạc. Cô nàng đã từng đăng rất nhiều các video cover trên kênh YouTube và Facebook của mình. Năm 13 tuổi, Khánh Vy đã tự sáng tác bài hát đầu tay. Đó là món quà đặc biệt mà Vy dành tặng cho bạn thân của mình trước khi người bạn này đi du học Singapore. Bài hát được cô sáng tác trên chiếc organ cũ ở nhà, và được cô nàng thể hiện với chất giọng trong trẻo đặc trưng của mình.

Kể từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cho đến khi tốt nghiệp và đi làm, Khánh Vy đã và đang liên tục gặt hái những thành tựu đáng nể phục, quả thực là "con nhà người ta" đúng nghĩa.

Năm 2014, Khánh Vy đỗ vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu, ngôi trường với chất lượng giáo dục hàng đầu miền Trung. Vào năm 2016, trong cuộc thi HSG Quốc gia môn Tiếng Anh, cô nàng cũng đạt giải 3. Nhờ thành tích đó, Khánh Vy được 4 trường đại học tuyển thẳng. Cô quyết định theo học Học viện Ngoại giao Việt Nam, để rồi tốt nghiệp với tấm bằng Giỏi trên tay.

Khánh Vy từng là đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức; 1 trong 4 đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington, Mỹ... Cô cũng từng được chọn sang Nhật Bản phỏng vấn dàn sao của phim "Vệ binh dải ngân hà"; tháp tùng các đầu bếp nước ngoài, trong đó có Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Thế giới, tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế Hội An 2017.

Với sự nghiệp MC ngày càng thăng tiến, Khánh Vy cũng mang về cho mình những thành tích đáng nể. Năm 2016, cô nhận đề cử ở hạng mục Nhân vật Ấn tượng của năm tại VTV Awards. 4 năm sau, Khánh Vy tiếp tục lọt top 5 ở hạng mục "Người dẫn chương trình ấn tượng" của VTV Awards 2020. Và mới đây, tại VTV Awards 2022, hạng mục Chương trình Giáo dục và trẻ em ấn tượng đã được trao cho Chung kết đường lên đỉnh Olympia 2022, trong đó, chắc chắn không thể phủ nhận sự đóng góp to lớn của Khánh Vy với vai trò 1 trong 2 MC đảm nhiệm dẫn chương trình.

Năm 2020, trong clip tổng kết 50 điều đã làm được trong vòng 10 năm vừa qua, Khánh Vy tiết lộ đã mua xe ô tô năm 19 tuổi, tặng bố mẹ một mảnh đất vào năm 20 tuổi – những kì tích mà nhiều người phải phấn đấu rất lâu mới có thể làm được. Thành tích lớn lao của bạn trẻ GenZ này càng khiến cô được nhiều người thêm ngưỡng mộ, coi là một tấm gương sáng để học tập.

Dù tuổi đời còn rất trẻ, Khánh Vy đã sở hữu cho mình khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Điều ấy có được nhờ tài năng ngoại ngữ, tài năng dẫn chương trình xuất sắc, và trên tất cả là quan điểm tài chính mạnh mẽ, độc lập ngay ở độ tuổi 20.

Nữ MC từng chia sẻ cô bắt đầu làm thêm từ năm lớp 3 tới năm lớp 9. Thời điểm đó, cô đảm nhận vai trò MC cho các chương trình thiếu nhi với mức thu nhập chỉ 50.000 đồng/số. Dù vậy, trong vlog, Khánh Vy tâm sự công việc này vẫn giúp cô có "kinh nghiệm chớm nở về ngành truyền hình", biết bản thân muốn gì, có thể làm gì.

Khi lên đại học, Khánh Vy cũng bắt đầu làm thêm ngay từ năm thứ nhất, thậm chí "nghiêm túc kiếm tiền từ năm thứ 2", và cũng học quản lý tài chính ngay từ năm này, khi mà các công việc làm thêm bắt đầu mang lại nhiều nguồn thu nhập hơn.

Khánh Vy quan niệm, muốn có mức thu nhập ổn định thì nên có nhiều nguồn thu nhập khác nhau, chứ không chỉ dựa vào một nguồn. Cũng trong vlog đó, Khánh Vy cũng chia sẻ: "Mình nhận bài cộng tác, quảng cáo với nhãn hàng trên các trang mạng xã hội. Ngoài ra mình còn làm MC dẫn chương trình song ngữ, đi dự event của một nhãn hàng nào đó. Mình còn dành số tiền để đầu tư về bất động sản, chứng khoán".

Nữ MC có một "kim chỉ Nam" trong chi tiêu tài chính, bí quyết này cô học được từ tỉ phú Warren Buffet: "Mình luôn đặt ra một kim chỉ Nam, đó là luôn chi tiền cho bản thân trước. Mỗi khi có lương, có thưởng, mình sẽ trích ra một khoản để tiết kiệm, số tiền còn lại mới dùng để chi tiêu cho bản thân. Dần dần sẽ tích tiểu thành đại …".

Không chỉ vậy, dù thu nhập hàng tháng không hề nhỏ, nhưng Khánh Vy luôn biết cách chi tiêu tiết kiệm, vừa đủ với nhu cầu của bản thân: "Sinh hoạt hàng tháng của mình chỉ khoảng 2-2,5 triệu, ăn uống tầm 5-6 triệu. Mình thích uống cà phê nên thường chi tiền vào đó, còn lại rất ít khi đi ăn ở ngoài. Mình tự thấy mình không giỏi tiết kiệm nhưng cũng không tiêu tiền quá phung phí".

Với số tiền tiết kiệm hàng tháng, Khánh Vy cũng biết cách phân chia cho các mục đích cụ thể, chẳng hạn như quỹ khẩn cấp, các khoản chi nhỏ có kế hoạch trước, khoản chi lớn như mua nhà, mua xe, mua đất, ngoài ra là khoản để giúp đỡ, biếu, tặng người thân, bạn bè, đầu tư cho bản thân.

Khánh Vy đưa ra lời khuyên cho bạn trẻ, rằng khi kinh nghiệm và kĩ năng của bản thân còn chưa hoàn thiện, thì cũng không nên đòi hỏi quá nhiều về mức lương và thưởng, mà hãy tập trung vào hoàn thiện bản thân, rồi sẽ được cấp trên ghi nhận và tự nâng lương cho mình.

Có lẽ chính nhờ quan điểm tài chính thông minh, hiệu quả như vậy, nên mọi mục tiêu tài chính mà Khánh Vy đặt ra đều được chinh phục nhanh chóng. Và trong tương lai, chắc hẳn Khánh Vy sẽ còn gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa, cả trong sự nghiệp và cuộc sống. Tiền đồ của cô nàng tuổi mão vẫn còn rất dài, rất tươi sáng ở phía trước.