Khẩn: Tìm người mẹ sinh năm 2004 bế theo con trai gần 1 tháng tuổi rời nhà lúc 1h34 sáng, ai biết thông tin xin báo ngay số này

Ngày 7/12, Công an xã Đông Trạch (Quảng Trị) phát đi thông báo tìm người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy 1 tháng tuổi rời nhà trong đêm rồi mất tích.

Thông báo từ Công an xã Đông Trạch

Công an xã Đông Trạch đã nhận được trình báo từ ông Phan Thanh Hiền cho biết, con gái ông là chị Phan Thị Thùy Trang (sinh năm 2004) và bé Nguyễn Hải Đăng (sinh ngày 16/11/2025) rời khỏi nhà lúc 1h34 sáng cùng ngày và đến nay chưa rõ tung tích.

Theo thông tin từ gia đình, khi đi Trang mặc quần áo màu xám, bồng theo cháu bé mới khoảng một tháng tuổi, sức khỏe bình thường.

Công an xã Đông Trạch đề nghị lực lượng công an các địa phương trong tỉnh và người dân hỗ trợ tìm kiếm, nếu phát hiện hoặc biết thông tin về mẹ con Thùy Trang, hãy thông báo ngay cho Công an xã Đông Trạch qua số 02323.612.168, hoặc liên hệ ông Hiền qua số 0976.304.155.