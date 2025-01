Khán giả đồng loạt "Xin lỗi Hứa Kim Tuyền" sau Công diễn 5 Chị đẹp đạp gió

Công diễn 5 lấy chủ đề "Mắt bão", trong đó 6 tiết mục đã lên sóng trước ở Tập 12. Mỗi đội phải chọn 1 trong 2 bài để phối khí theo phong cách world music - nhạc mang âm hưởng của 1 quốc gia trên thế giới và bài còn lại mang màu sắc âm nhạc Việt Nam.

Giám đốc âm nhạc Hứa Kim Tuyền đặt ra đề bài khó nhằn cho các đội khi phải đưa các chất liệu âm nhạc truyền thống vào các ca khúc Pop hiện đại, đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng và công phu, vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa nhưng cũng gần gũi với khán giả trẻ.

Tiết mục "Từ chối nhẹ nhàng thôi" của nhóm Tóc Tiên nhận được nhiều phản hồi tích cực trong đêm công diễn. Không gian âm nhạc được mở ra bằng tiếng đàn hạc của Dương Hoàng Yến song hành cùng tiếng đàn tranh, tạo sự hòa trộn giữa giữa chất dân gian Việt Nam và âm nhạc châu Âu. Điểm nhấn của bài hát là đoạn hát ả đào (ca trù) của Bùi Lan Hương được lấy từ ý thơ "Tự tình II" của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương vừa e thẹn, vừa dịu dàng nữ tính đậm chất phụ nữ Việt Nam. Đoạn drop cuối bài mang màu sắc future bass như xé toạc không gian tĩnh mịch của bài hát để tạo ra một cao trào kết thúc bùng nổ.

Tiết mục "Don’t You Go" phiên bản Chị đẹp lại mang đến màu sắc Folk, Country pha Rock, ngay tập tức đưa khán giả về miền viễn Tây. Phần giai điệu được biến tấu theo nhịp triplet đặc trưng của nhạc đồng quê cộng hưởng với khả năng xử lý bài rất Tây của Tuimi, Xuân Nghi và phần thể hiện hoang dại đậm chất Rock của Phương Thanh tạo nên một tiết mục “dát vàng lỗ tai”.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thủy, tiết mục "In The Dark" gây bất ngờ với màn chơi đàn bầu và đàn tranh rất ấn tượng của Thảo Trang và Ngọc Phước. Không gian âm nhạc xuyên suốt tĩnh mịch, ma mị trước khi bị xé toạc ra ở đoạn Drop giữa thể loại future bass với nhiều âm thanh điện tử & nhịp đảo bất ngờ. Nửa sau bài hát sáng sủa hơn với âm thanh dày dặn hơn, vocal bung lực và nốt cao của Hoàng Yến Chibi.

Tiết mục "Ngày không anh" làm mới bản slow-tempo R&B ấn tượng của Hoàng Thùy Linh cách đây hơn 10 năm với những âm thanh thời thượng và thú vị của thể loại UK Garage và Jersey Club. Âm nhạc Thái cổ truyền, ngôn ngữ Thái, cộng hưởng với visual và phần thể hiện những điệu múa đặc trưng như múa bóng, múa móng của 3 “chị đẹp” Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Dương Hoàng Yến đã mang đến cho khán giả một tiết mục giải trí “kịch trần”.

Kết hợp đờn ca tài tử và cải lương vào nhạc Pop chưa bao giờ là một đề bài dễ dàng, nhưng luôn hứa hẹn tạo ra những “phản ứng hoá học” thú vị như "Teen vọng cổ", "Về nghe mẹ ru". Tiết mục "Em không thể" cũng là một ví dụ tương tự, với những câu hò được cài cắm xuyên suốt cả bài hát, gợi mở không gian miền sông nước một cách tự nhiên. Đoạn vọng cổ do Phương Thanh và Ngọc Thanh Tâm thể hiện vang lên khiến khán giả kinh ngạc, tăng sự bất ngờ, hấp dẫn cho tiết mục. NSƯT Bạch Tuyết đích thân chỉ dẫn các nghệ sĩ thể hiện. X-part của "Em không thể" phiên bản cải lương được chắp bút bởi NSND Thanh Hải và NNƯT Trần Tám. Những nhạc cụ dân tộc như đàn sến, đàn tranh, đàn kìm trong các đoạn drop với giai điệu miền Tây cũng là một điểm sáng của tiết mục.

Đội Chị đẹp Mie lại khoác áo mới cho truyện cổ tích Nghìn Lẻ Một Đêm với ca khúc "Gone Gone Gone" được phối mới theo thể loại Bhangra (nhạc phi truyền thống của Ấn Độ) cùng Dubstep và Epic Bollywood. Những âm thanh truyền thống như tiếng khèn, tiếng sáo, kết hợp cùng những âm thanh hiện đại của nhạc điện tử đã tạo ra không gian lễ hội, kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại, phục vụ tối đa cho phần dàn dựng hoành tráng.

Hứa Kim Tuyền chọn 6 sáng tác tiêu biểu của 6 nữ nhạc sĩ cho Chị đẹp đạp gió 2024 để khắc hoạ hình ảnh người phụ nữ hiện đại, hội nhập, dùng nhạc xưa để kể chuyện nay, phần nào gợi nhắc đến cách tiếp cận của Hoàng Thùy Linh trong album "Hoàng" (2019) và "LINK" (2022). Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho âm nhạc, khẳng định đây là công diễn quy tụ nhiều tiết mục sáng tạo, hoành tráng, bùng nổ nhất chương trình.

Bắt đầu hành trình “đạp gió” với nhiều nghi vấn, giám đốc âm nhạc Hứa Kim Tuyền dần chứng minh được tầm nhìn và năng lực qua từng tiết mục, từng công diễn. Từ khóa “Xin lỗi Hứa Kim Tuyền” - một cách nói vui của cư dân mạng để khen ngợi chất lượng âm nhạc cũng từng lọt Top thảo luận trong các tuần trước. Thời điểm ghi hình Công Diễn 5 cũng là thời điểm công chiếu những công diễn đầu tiên của chương trình. Hứa Kim Tuyền chia sẻ anh luôn cầu thị, lắng nghe những ý kiến đóng góp của khán giả để có những sự thay đổi, điều chỉnh phù hợp.