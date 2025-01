Sao nữ hạng A bất ngờ xuất hiện ở Chị Đẹp khiến Minh Tuyết bật khóc

Tối 4/1, tập 12 Chị Đẹp Đạp Gió đã lên sóng và thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả. Sau khi chia đội và bài hát, các Chị Đẹp bước vào vòng công diễn 5. Trên sân khấu, các Chị Đẹp đã mang đến những tiết mục mãn nhãn, được đầu tư công phu và với nhiều dụng ý để tạo được bất ngờ cho khán giả.

Một trong những sân khấu gây chú ý phải kể đến Gone, Gone, Gone của nhóm Chị Đẹp Mie, Minh Tuyết, Thảo Trang, Gil Lê, Ngọc Phước và Hoàng Yến Chibi. Lấy cảm hứng từ một câu chuyện cổ tích, các Chị Đẹp hóa thân thành những nhân vật để kể nên câu chuyện với nhiều cảm xúc. Đặc biệt, tiết mục này tạo được điểm nhấn ngay từ đầu khi mở bài là màn dẫn chuyện của ca sĩ Cẩm Ly.

Ca sĩ Cẩm Ly xuất hiện tại Chị Đẹp để hỗ trợ em gái Minh Tuyết.

Sự góp mặt của Cẩm Ly khiến khán giả vô cùng bất ngờ và phấn khích. Trên sân khấu, giọng ca Chim Trắng Mồ Côi kể chuyện với chất giọng ấm áp, ghi điểm với nhan sắc ngày càng mặn mà.

Nói về việc xuất hiện của chị Tư tại công diễn 5, Minh Tuyết bật khóc chia sẻ: "Trước hết em xin phép team của Mie gửi lời cảm ơn đến Tư và anh Minh - ông xã chị Ly. Nhóm chỉ mới nghĩ concept này vào 2 ngày trước khi diễn và ban đầu nhóm chỉ nghĩ được là sẽ mời một anh chị bên kịch để dẫn chuyện.

Mọi người có gọi tìm kiếm nhưng ngày công diễn lại rơi vào thứ 6, đúng ngày diễn của anh chị bên kịch. Nói thật lúc đó tụi Tuyết bó tay, nghĩ là ý tưởng sẽ không thể hoàn thiện được nữa. Đến khuya, Hoàng Yến Chibi có nhắn tin cho Tuyết, hỏi là sao không mời chị Cẩm Ly. Lúc đó Tuyết mới vỡ òa vì tại sao không nghĩ đến chị của mình ngay từ đầu, người mà dễ nhờ nhất.

Chỉ còn có 1 ngày để tập, nên khi Tuyết gọi cho chị Tư thì chị Tư lo không sắp xếp kịp. Tính chị Ly rất kỹ tính, nếu không làm thì thôi, còn khi đã làm thì phải đâu ra đó. Chị Ly rất bận nhưng Tuyết phải năn nỉ, xong Tuyết gọi luôn chồng chị Ly để năn nỉ tiếp. Tuyết phải kể từ ý tưởng của team từ đầu đến cuối và bảo đảm với chị Ly là fan trẻ rất ủng hộ chị xuất hiện. Cuối cùng cảm ơn chị Ly đã đến, đã tập luyện rất gấp để cho tiết mục này trọn vẹn nhất".

Minh Tuyết xúc động nói lời cảm ơn Cẩm Ly vì đã đồng ý gấp gáp đến hỗ trợ.

Trên sân khấu, ca sĩ Cẩm Ly cho biết theo dõi Chị Đẹp từ mùa 1 và cũng nhận lời mời tham gia mùa này nhưng không dám nhận lời vì sợ sẽ không đảm bảo được lịch trình và sức khỏe cho các vòng công diễn. Dù vậy, nữ ca sĩ bày tỏ rất thích chương trình và thường đón xem những Chị Đẹp tương tác với nhau ở nhà chung.

"Thật ra từ mùa 1 Ly đã theo dõi. Mùa 2 Ly cũng có nhận được lời mời tham gia nhưng Ly cũng biết lượng sức mình vì khó có thể đảm đương nỗi lịch trình và sức khỏe để theo với mọi người, Ly cũng sợ vì vậy mà gây ảnh hưởng đến các chị em khác. Ly rất thích chương trình và hay xem mọi người ở ký túc xá quậy bung nóc như thế nào".

Cẩm Ly tiết lộ mùa 2 cũng nhận được lời mời tham gia nhưng vì lịch trình và sức khỏe nên từ chối vì sợ gây ảnh hưởng đến các Chị Đẹp.

Cẩm Ly hay còn được yêu mến gọi là chị Tư, là một trong những ca sĩ hàng đầu của dòng nhạc trữ tình và dân ca Việt Nam. Bắt đầu sự nghiệp từ thập niên 90, Cẩm Ly đã nhanh chóng trở thành cái tên được yêu mến nhờ chất giọng mộc mạc, ngọt ngào và phong cách trình diễn gần gũi.

Khác với Cẩm Ly, Minh Tuyết nổi tiếng với dòng nhạc pop ballad và nhạc trẻ. Cô gây chú ý bởi giọng hát đầy cảm xúc và phong cách biểu diễn quyến rũ. Cả Cẩm Ly và Minh Tuyết không chỉ là hai cá nhân thành công mà còn là biểu tượng của âm nhạc Việt qua nhiều thế hệ. Sự khác biệt trong phong cách nhưng cùng chung đam mê đã giúp hai chị em chinh phục mọi đối tượng khán giả, từ trong nước đến hải ngoại.