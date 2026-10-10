Khám xét khẩn cấp phòng trọ, bắt Phạm Tường Vy SN 2008 và 2 thanh niên

Công an tiến hành mời những người có liên quan về làm việc và khám xét khẩn cấp phòng trọ của Phạm Tường Vy, qua đó thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Công an tỉnh Đồng Nai tối 9/10/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 3 đối tượng Huỳnh Văn Thành (sinh năm 2008) và Phan Nhựt Hào (sinh năm 2007) Phạm Tường Vy (sinh năm 2008), cả 3 đều ngụ phường Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai về hành vi tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường Nhơn Trạch phát hiện Huỳnh Văn Thành và Phan Nhựt Hào có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua test nhanh, cả hai dương tính với chất ma túy. Tiến hành làm việc, Thành và Hào khai nhận đã cùng một số đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ của Phạm Tường Vy ở khu phố Phước Thuận, phường Nhơn Trạch.

Trên cơ sở thông tin thu thập được, Công an phường Nhơn Trạch tiến hành mời những người có liên quan về làm việc và khám xét khẩn cấp phòng trọ của Phạm Tường Vy, qua đó thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Các đối tượng lúc mới bị bắt - Ảnh: Công an Đồng Nai

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận tại phòng trọ của Vy các đối tượng đã 2 lần cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy, vào ngày 31/8/2026 và 08/9/2026. Trong đó, Phạm Tường Vy có mặt tại phòng trọ và biết việc một số đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

Qua vụ việc, Công an phường Nhơn Trạch khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia sử dụng trái phép chất ma túy, không tổ chức, lôi kéo hoặc tạo điều kiện cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Chủ các cơ sở lưu trú, phòng trọ cần chủ động quản lý, kịp thời phát hiện và thông báo cho cơ quan Công an khi có dấu hiệu bất thường liên quan đến ma túy.

Công an phường Nhơn Trạch tiếp tục tăng cường tuần tra, nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.