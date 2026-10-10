Long Châu bắt tay Hội Da liễu TP.HCM, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và L’Oréal (Pháp), mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe da liễu cộng đồng

Ngày 09/10, Long Châu, Hội Da liễu TP.HCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Tập đoàn L’Oréal (Pháp) đã ký kết hợp tác chiến lược.

‏Đây là bước tiến mở rộng kết nối giữa nhà thuốc và mạng lưới chuyên gia; hướng đến nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ và đưa các hoạt động chăm sóc sức khỏe da liễu đến gần cộng đồng hơn.‏

‏Buổi lễ có sự tham dự của PGS.TS.BS. Nguyễn Trọng Hào - Chủ tịch Hội Da liễu TP.HCM; PGS.TS.BS. Ngô Quốc Đạt - Hiệu Trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; ông Baig Shahzer - Giám đốc ngành Dược mỹ phẩm L'Oreal Việt Nam; bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, cùng ban lãnh đạo của các đơn vị. Sự hợp lực hướng đến kết nối chuyên môn y khoa, đào tạo và giải pháp chăm sóc da, từng bước mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe da liễu cho người dân thông qua hệ thống nhà thuốc.‏

‏Long Châu, Hội Da liễu TP.HCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Tập đoàn L’Oréal (Pháp) ký kết hợp tác chiến lược, chung tay nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe da liễu cho cộng đồng.

Nâng cao vai trò nhà thuốc cộng đồng ‏

‏Chăm sóc da là mối quan tâm phổ biến của người dân, từ những vấn đề thường gặp như: dưỡng da, mụn, da nhạy cảm, viêm da… đến các tình trạng cần được kiểm tra và theo dõi chuyên sâu. Trong bối cảnh đó, vai trò của nhà thuốc và dược sĩ cộng đồng đang được mở rộng.‏

‏Tại sự kiện ký kết hợp tác, PGS.TS.BS. Nguyễn Trọng Hào - Chủ tịch Hội Da liễu TP.HCM nhấn mạnh, nhà thuốc ngày nay đang dần trở thành một điểm tiếp cận chăm sóc sức khỏe ban đầu, nơi người dân có thể nhận được những tư vấn đầu tiên về vấn đề mà họ đang gặp phải. Chính vai trò này cũng đặt ra yêu cầu rất quan trọng: tư vấn phải đúng, phải an toàn. ‏

‏PGS.TS.BS. Nguyễn Trọng Hào - Chủ tịch Hội Da liễu TP.HCM.

PGS.TS.BS. Nguyễn Trọng Hào cho biết: ‏ ‏"Theo tôi, có ba định hướng mà chúng ta cần đặc biệt quan tâm. Thứ nhất là nhận diện đúng vấn đề của người bệnh. Thứ hai là đưa việc chăm sóc da trở về những nguyên tắc nền tảng. Điều thứ ba - cũng là điều quan trọng nhất là xây dựng sự kết nối giữa nhà thuốc và chuyên khoa da liễu. Nhà thuốc và bác sĩ da liễu không phải là hai mắt xích tách biệt. Dược sĩ có lợi thế rất lớn về khả năng tiếp cận cộng đồng, có thể hướng dẫn những nguyên tắc chăm sóc ban đầu, hỗ trợ người bệnh sử dụng sản phẩm đúng cách, đồng thời nhận diện những dấu hiệu cần được thăm khám. Ngược lại, bác sĩ da liễu đảm nhiệm việc chẩn đoán và điều trị những bệnh lý cần chuyên môn sâu hơn. Nếu hai hệ thống này phối hợp tốt, người hưởng lợi cuối cùng chính là người bệnh và người tiêu dùng."‏

‏Đồng quan điểm, PGS.TS.BS. Ngô Quốc Đạt - Hiệu Trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho rằng: ‏ ‏"Thực tiễn lâm sàng và xu hướng hiện nay cho thấy, nhu cầu tư vấn chăm sóc, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các vấn đề da liễu tại các kênh bán lẻ dược phẩm đang gia tăng mạnh mẽ. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết: Người dược sĩ không chỉ đơn thuần thực hiện nhiệm vụ cung ứng thuốc, mà còn phải là một mắt xích chuyên môn vững vàng, có năng lực tư vấn lâm sàng dựa trên y học chứng cứ nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người dân."‏

‏PGS.TS.BS. Ngô Quốc Đạt - Hiệu Trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

‏Với mạng lưới nhà thuốc rộng khắp cùng đội ngũ dược sĩ, Long Châu có lợi thế lớn trong việc đưa kiến thức chăm sóc sức khỏe đến gần cộng đồng. Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu chia sẻ: ‏‏"Tại Long Châu, mỗi ngày, chúng tôi tiếp nhận rất nhiều chia sẻ của khách hàng về da liễu. Người mẹ lo lắng vì làn da nhạy cảm của con mình. Bạn trẻ gặp vấn đề về mụn khiến thiếu tự tin trong cuộc sống. Hay một người trung niên gặp những bệnh da liễu như chàm, nám… Điều khách hàng cần là những giải pháp thực sự phù hợp, kịp thời với tình trạng làn da, cùng với đó là lời tư vấn đáng tin cậy, dựa trên cơ sở khoa học, hỗ trợ sử dụng sản phẩm đúng cách và an toàn. Vì vậy, với hơn 2.700 nhà thuốc và 22.000 dược sĩ trên toàn quốc, Long Châu xác định rõ trách nhiệm của mình không chỉ dừng lại ở việc cung ứng dược phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, mà còn là cầu nối đưa những kiến thức y khoa chính thống đến gần hơn, sát hơn với người dân, đồng thời tham gia trực tiếp vào các chương trình chăm sóc sức khỏe. Hợp lực cùng các đơn vị chuyên môn uy tín, tập đoàn lớn tiếp tục là bước đi chiến lược của Long Châu trên hành trình thực hiện sứ mệnh: vì một Việt Nam khỏe mạnh. Chúng tôi kỳ vọng, sự hợp lực hôm nay sẽ đặt nền móng vững chắc để các đơn vị cùng triển khai những chương trình có tác động tích cực và lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc da thông qua hệ thống nhà thuốc và giúp càng ngày càng nhiều người dân Việt Nam được tiếp cận những giải pháp chăm sóc da an toàn, khoa học và hiệu quả."‏

‏Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu.

‏Chung tinh thần vì sức khỏe cộng đồng, ông Baig Shahzer - Giám đốc ngành Dược mỹ phẩm L'Oreal Việt Nam bày tỏ: ‏‏"Hợp tác hôm nay hướng tới kết nối những thế mạnh chuyên môn, bổ trợ cho nhau và cùng tìm kiếm những cách thức thiết thực để hỗ trợ giáo dục về sức khỏe làn da cho người dân. L’Oréal Việt Nam sẽ đóng góp chuyên môn khoa học và kỹ thuật để hỗ trợ các chương trình đào tạo, hoạt động cộng đồng. Chúng tôi cũng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc triển khai các hoạt động một cách có trách nhiệm: giáo dục chăm sóc da và sản phẩm mỹ phẩm không thay thế cho tư vấn y tế, chẩn đoán hay điều trị. Mọi hoạt động sàng lọc hoặc hướng dẫn lâm sàng cần được thiết kế và thực hiện phù hợp bởi nhân viên y tế đủ chuyên môn, đồng thời có quy trình giới thiệu rõ ràng đến cơ sở hoặc chuyên gia y tế khi cần thiết. Bằng cách kết hợp chuyên môn học thuật, kiến thức da liễu, mạng lưới nhà thuốc và hiểu biết khoa học về chăm sóc da, chúng ta có thể cùng tìm cách giúp cộng đồng tiếp cận dễ dàng hơn với thông tin, giải pháp đáng tin cậy."‏

‏Ông Baig Shahzer - Giám đốc ngành Dược mỹ phẩm L'Oreal Việt Nam.

‏Kết nối nguồn lực, xây dựng mô hình chăm sóc da toàn diện ‏

‏Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, L’Oréal, Hội Da liễu TP.HCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đặt trọng tâm vào việc kết nối chuyên môn, mạng lưới chuyên gia, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe da liễu tại nhà thuốc và các điểm chạm cộng đồng. ‏

‏Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình hợp tác là đào tạo chuyên môn da liễu cho đội ngũ dược sĩ Long Châu với sự đồng hành của các chuyên gia đầu ngành. Thông qua các chương trình do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảng dạy và cấp chứng chỉ đào tạo liên tục (CME), đội ngũ dược sĩ có thêm cơ hội cập nhật kiến thức chuyên ngành, nâng cao khả năng nhận diện những vấn đề da liễu phổ biến để tư vấn chăm sóc phù hợp cho người dân. Đây là nền tảng quan trọng trong bối cảnh nhà thuốc ngày đang trở thành "điểm chạm y tế đầu tiên" gần gũi.‏

‏Sự hợp lực giữa mạng lưới nhà thuốc, chuyên gia da liễu, cơ sở đào tạo y khoa và tập đoàn dược phẩm mở thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, giải pháp chăm sóc da an toàn, khoa học cho người dân.

‏Bên cạnh đào tạo, các bên chung tay triển khai các hoạt động sàng lọc và chăm sóc da miễn phí. Thông qua đó, người dân có cơ hội kiểm tra, nhận diện những tình trạng da phổ biến và nâng cao nhận thức về việc chăm sóc da đúng cách. Với những trường hợp cần được thăm khám hoặc điều trị chuyên sâu, việc nhận diện sớm cũng giúp người dân chủ động tìm đến cơ sở y tế và bác sĩ chuyên khoa.‏

‏Song song, mô hình "trạm chăm sóc da cộng đồng" với các hoạt động như: soi da, tư vấn cùng bác sĩ… cũng sẽ được Long Châu, L’Oréal và các đơn vị đẩy mạnh, nhằm giúp người dân có thêm điểm tiếp cận chăm sóc da với sự đồng hành của đội ngũ y tế vững chuyên môn. ‏

‏Đặc biệt, thông qua sự hợp lực chuyên môn, các đơn vị cam kết đồng hành liên tục, hỗ trợ cho những người dân đang gặp vấn đề về da thông qua các giải pháp và hướng dẫn chăm sóc da chuyên biệt, dễ tiếp cận. Giới chuyên môn đánh giá, điểm cốt lõi của mô hình chính là tạo thêm một mắt xích kết nối giữa người dân - nhà thuốc - mạng lưới chuyên gia da liễu, giúp người dân thêm an tâm trên hành trình chăm sóc sức khỏe.‏

‏Với mạng lưới hơn 2.700 nhà thuốc và đội ngũ 22.000 dược sĩ trên toàn quốc, Long Châu đưa kiến thức chăm sóc sức khỏe da liễu đến gần hơn với người Việt.

Với tinh thần phụng sự, bốn đơn vị sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh và nguồn lực, bổ trợ về chuyên môn, đào tạo và khả năng tiếp cận người dân. Trong đó, Hội Da liễu TP.HCM với kiến thức chuyên sâu về da liễu và đội ngũ chuyên gia y tế đông đảo, tham gia xây dựng nội dung đào tạo cũng như các sáng kiến cộng đồng. Hội cũng thực hiện thẩm định, bảo chứng và định hướng chuyên môn y khoa cho các sản phẩm, giải pháp chăm sóc da của L'Oreal tại hệ thống nhà thuốc.‏

‏Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đồng hành xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo chuyên môn dành cho đội ngũ dược sĩ, góp phần nâng cao năng lực tư vấn tại nhà thuốc.‏

‏L’Oréal Việt Nam đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc da, tích cực cùng các bên triển khai các hoạt động đào tạo, truyền thông giáo dục sức khỏe.‏

‏Long Châu tiếp tục phát huy năng lực tiếp cận cộng đồng thông qua mạng lưới hơn 2.700 nhà thuốc phủ khắp 34 tỉnh thành, đội ngũ 22.000 dược sĩ cùng nền tảng công nghệ hiện đại; góp phần đưa các chương trình chăm sóc sức khỏe da liễu, sản phẩm và dịch vụ an toàn, minh bạch đến gần hàng triệu gia đình Việt.‏

‏Trong thời gian tới, các sáng kiến sẽ được triển khai trên toàn quốc thông qua các chương trình thực tế, hệ thống nhà thuốc và những nền tảng số. Bốn đơn vị kỳ vọng, hợp tác lần này sẽ là nền tảng vững chắc để kiến tạo "hệ sinh thái" chăm sóc da an toàn, khoa học và bền vững hơn cho cộng đồng. ‏