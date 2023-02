Khám phá triển lãm LifeWear Xuân/Hè 2023 của UNIQLO tại không gian nghệ thuật biểu tượng giữa lòng TP.HCM từ 17-19/2

Triển lãm Giới thiệu BST LifeWear Xuân/Hè 2023 với chủ đề "The Art of Everyday Life" của UNIQLO được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Chương trình mở cửa tự do, chào đón công chúng từ 13h00 ngày 17/02 đến 22h00 ngày 19/02/2023. Tiếp nối tính sáng tạo của những buổi triển lãm Giới thiệu BST LifeWear trước đây, triển lãm lần này được xem là một trong những sự kiện lớn nhất tại UNIQLO trong 3 năm đặt chân đến Việt Nam nhằm mang đến những trải nghiệm độc đáo cho người yêu nghệ thuật và những fan trung thành của UNIQLO và triết lý LifeWear.



Không gian trưng bày tại địa điểm biểu tượng

Tọa lạc trên con đường Phó Đức Chính - vị trí trung tâm Quận 1, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM là một trong những không gian nghệ thuật biểu tượng của thành phố. Các tòa nhà trong khuôn viên bảo tàng có kiến trúc đồ sộ, được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Cho đến nay, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM không chỉ là nơi lưu giữ và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật có giá trị lịch sử, mà còn trở thành địa điểm quen thuộc gắn bó với văn hoá và đời sống người dân thành phố.

Với những người quan tâm đến không gian văn hoá nghệ thuật nói chung, đặc biệt là giới trẻ, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM sở hữu những góc check-in đẹp như tranh vẽ. Giữa lòng đô thị tấp nập, nơi này hiện hữu như một nét màu cổ điển và không kém phần thức thời: các toà nhà theo lối kiến trúc Art-deco; những tiền sảnh với đường nét kiến trúc kết hợp hài hòa giữa hai trường phái mỹ thuật Á và Âu; các tác phẩm trưng bày từ nhiều nghệ sĩ đa phong cách… Nhờ không gian đậm nét riêng, Bảo tàng được nhiều bạn trẻ và khách du lịch tìm đến, trở thành địa điểm check-in nổi tiếng trên mạng xã hội.

Hòa trộn giữa tính nghệ thuật - lịch sử và tính đại chúng trong văn hoá - du lịch, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM trở thành lựa chọn hoàn hảo cho triển lãm LifeWear lần này của UNIQLO. Với chủ đề "The Art of Everyday Life", các thiết kế của BST mới cùng câu chuyện thời trang trong mối liên kết với đời sống được thể hiện thêm phần mới mẻ và đầy tính nghệ thuật thông qua không gian của bảo tàng.

Những trải nghiệm đa chiều không thể bỏ qua

Triển lãm Giới thiệu BST LifeWear Xuân/Hè 2023 của UNIQLO nằm tại tầng 2, tòa nhà số 2 Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Sự tươi mới và giàu năng lượng được tái hiện qua lối trưng bày độc đáo. Điểm nhấn nằm ở bức tường hoa mang những gam màu đặc trưng của BST Xuân/Hè 2023 tại lối vào tòa chính. Cùng với những góc bài trí trang phục tinh tế phía trong, triển lãm hứa hẹn trở thành một điểm check-in "triệu like" cho khách tham quan khi đến bảo tàng, nhưng vẫn hài hoà với vẻ đẹp nghệ thuật lịch sử.

Điểm nhấn của BST LifeWear Xuân/Hè 2023 lần này tập trung ở việc các trang phục chất lượng cao, thiết kế đơn giản được nâng chuẩn với những gam màu mới, tràn đầy năng lượng. Từ các trang phục sắc màu vốn đã trở thành biểu tượng của UNIQLO như: Áo thun trơn màu, quần shorts, áo linen, các trang phục tính năng cao như AIRism giúp thấm hút mồ hôi tốt, khô thoáng cho mùa hè hay công nghệ chống nắng UV Protection… Tất cả đều thể hiện sự lắng nghe nhu cầu luôn không ngừng thay đổi trong đời sống của khách hàng, cùng tinh thần không ngừng cải tiến của UNIQLO và LifeWear.

Trong triển lãm BST LifeWear Xuân/Hè 2023, UNIQLO cũng ra mắt BST kết hợp đặc biệt Uniqlo U tại các cửa hàng UNIQLO và cửa hàng online từ ngày 17 tháng 2. BST tiếp tục được sáng tạo bởi Giám đốc Sáng tạo Christophe Lemaire cùng đội ngũ nghiên cứu và phát triển (R&D) của UNIQLO tại Paris với chủ đề "A Sense of Ease - Cảm thức của sự thoải mái". Mang nét tươi vui nhưng không kém phần thanh lịch, bảng màu của BST lần này là sự kết hợp của các gam màu trung tính, màu xanh đậm và màu beige, cùng các gam màu tươi sáng như xanh lá cây, cam, vàng, tím và hồng.

Bên cạnh đó, nhằm mang đến góc nhìn đa dạng, có chiều sâu về chủ đề của BST mới, đặc biệt là phong cách sống và việc phát triển bền vững, sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động thú vị như: Chuỗi Talkshow mang chủ đề "The Art of Everyday Life" cùng Hoa hậu H’Hen Niê; nhà báo, nhà phê bình Lê Hồng Lâm; họa sỹ minh họa Thái Mỹ Phương (Tammy Pu); MC/diễn giả Thái Minh Châu; Workshop phong cách Xuân/Hè với các bí quyết kết hợp màu sắc và chọn trang phục cho mọi dáng người cùng Blogger Lê Hà Trúc, Stylist Monsimi cùng các khách mời đặc biệt khác. Các trải nghiệm này trải dài trong 3 ngày triển lãm từ 17-19/2 (Ngày 17/2, mở cửa từ 13h00 - 22h00; Ngày 18 & 19/2, mở cửa từ 9h00 - 22h00). Khán giả có thể đăng ký tham dự chuỗi workshop/talkshow tại link: https://bit.ly/3RFhAcd