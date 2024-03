Khám phá thành cổ bị lãng quên trên núi Lam Thành

Theo sách Nghệ An ký ghi chép, khi lãnh đạo nghĩa quân Lam Sơn chống quân Minh, Lê Lợi chọn An Tĩnh là vùng chiến lược để rèn binh. Thành Rum là địa điểm quân sự quan trọng mà 2 bên đều đặt mục tiêu chiếm lất để làm căn cứ địa và phần thắng sau đó đã nghiêng về phía Lê Lợi. Sau hơn 2 năm chiêu binh trên núi, Lê Lợi lập được đại quân thiện chiến, tấn công vây hãm và tiêu diệt quân Minh ở Nghệ An.