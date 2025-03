Khám phá Jeju (Hàn Quốc) bằng du thuyền 5 sao cùng Startravel

Hành trình khám phá Đông Bắc Á ấn tượng

Chuyến du hành kỳ thú qua ba nền văn hóa đặc sắc bậc nhất châu Á – Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản – đã trở nên đặc biệt hơn khi được thực hiện trên du thuyền siêu sang Spectrum of the Seas. Sau chặng hành trình đáng nhớ ở Trung Quốc và Nhật Bản, điểm dừng chân tiếp theo của đại sứ Startravel là tại Hàn Quốc.

Điểm dừng chân tiếp theo là đảo Jeju – hòn đảo xinh đẹp nổi tiếng với thiên nhiên tuyệt mỹ và khí hậu ôn hòa. Chuyến hành trình đưa du khách đến với Thác Jeongbang, một trong những thác nước hiếm hoi trên thế giới đổ thẳng ra biển, tạo nên khung cảnh hùng vĩ.

Nhằm quảng bá mạnh mẽ hơn nữa vẻ đẹp của Jeju đến thị trường Việt Nam, Startravel đã tổ chức chuyến du lịch bằng du thuyền sang trọng, đưa đoàn Hoa hậu, Á hậu, Nam vương khám phá những địa danh nổi bật nhất của hòn đảo này. Chuyến đi không chỉ là cơ hội trải nghiệm mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Startravel và các cơ quan du lịch Jeju, mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch giữa hai quốc gia.

Về lý do chọn Jeju là điểm đến mà Startravel gửi gắm cho 2 đại sứ thương hiệu Kiều Duy, Tuấn Ngọc đến để quảng bá, CEO Phạm Kim Nhung chia sẻ: "Startravel rất tự hào khi đã đưa hàng ngàn du khách đến Jeju trong năm 2024, với đoàn lớn nhất lên tới 600 người. Lần này, việc đưa đoàn Hoa hậu, Nam vương đến Jeju là một bước tiến quan trọng trong chiến lược quảng bá du lịch giữa hai quốc gia. Chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ từ Tỉnh tự trị đặc biệt Jeju và Cục Xúc tiến Du lịch Jeju, giúp Startravel thuận lợi trong việc đưa du khách Việt đến khám phá hòn đảo xinh đẹp này".

CEO cũng bày tỏ sự yêu thích đối với Jeju và mong muốn đem những văn hoá, phong cảnh và nền ẩm thực tuyệt vời đến với du khách khi trước đó đã đích thân có những chuyến đi công tác, khảo sát và khám phá hòn đảo này.

Không dừng lại ở đó, Chùa Yakcheonsa mang đến không gian thanh tịnh, giúp du khách cảm nhận được sự an yên giữa thiên nhiên tươi đẹp. Đặc biệt, Bãi đá cột Jusangjeolli với những khối đá hình lục giác tự nhiên là minh chứng cho sức mạnh của thiên nhiên, tạo nên một tuyệt tác ngoạn mục trên bờ biển xanh biếc.

Nam vương Tuấn Ngọc lại bị thu hút bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của đảo Jeju, Hàn Quốc: "Tôi đã từng nghe về vẻ đẹp của Jeju, nhưng khi tận mắt chứng kiến, tôi thực sự choáng ngợp. Thác Jeongbang đổ trực tiếp ra biển tạo nên một khung cảnh ngoạn mục, trong khi Bãi đá cột Jusangjeolli lại là một kỳ quan thiên nhiên hiếm có. Không khí trong lành của đảo khiến tôi cảm thấy vô cùng thư thái", Tuấn ngọc nói.

Trước khi đưa các đại sứ trải nghiệm văn hóa trên du thuyền 5 sao, Startravel có sự kết nối chặt chẽ với Tỉnh tự trị đặc biệt Jeju và Cục Xúc tiến Du lịch Jeju. Đặc biệt, Phòng Chính sách Kế hoạch Phát triển Du lịch Jeju, Tỉnh tự trị đặc biệt Jeju và Cục Xúc tiến Du lịch Jeju đã trực tiếp ra đón đoàn tại cảng du thuyền, bày tỏ sự trân trọng đối với du khách Việt Nam.

"Cảm ơn Tổng Cục Du Lịch Jeju đã đón đoàn với những chiếc Hanbok may đo rất đẹp, một tour khám phá mùa đông Jeju quá dễ thương và chuyên nghiệp", CEO Phạm Kim Dung chia sẻ sau trải nghiệm đặc biệt trên du thuyền.

Du thuyền Spectrum of the Seas - trải nghiệm du lịch đẳng cấp

Không chỉ là phương tiện di chuyển giữa các điểm đến, du thuyền Spectrum of the Seas chính là một kỳ quan trên biển với hàng loạt dịch vụ và tiện ích đẳng cấp thế giới.

Cùng với vẻ ngoài hành tráng, siêu du thuyền đến từ nhà Royal Caribbean có nhiều tiện ích nổi bật, ấn tượng nhất là Đài quan sát sao Bắc Đẩu (North Star). Đài quan sát thực chất là cabin hình cầu được nâng cao hơn 90 m so với mực nước biển. Khi đứng trên đài, du khách có cơ hội thưởng thức toàn cảnh biển cả, chiêm ngưỡng hoàng hôn từ trên cao.

Đến với Spectrum of the Seas, du khách còn có cơ hội trải nghiệm dịch vụ RipCord by iFLY. Đây là dịch vụ nhảy dù trong không gian nhà, mô phỏng cảm giác bay lượn không cần nhảy ra máy bay.

Ngoài ra, du khách còn trải nghiệm dịch vụ Two70 độ với không gian giải trí độc đáo nhìn ra biển. Hai bức tường lớn của Two70 độ có thể chuyển thành màn hình video khổng lồ, tạo không gian giải trí đa phương tiện ấn tượng, mang đến cho du khách giây phút thư giãn độc đáo.

Siêu du thuyền Spectrum of the Seas còn có nhiều dịch vụ thư giãn như sảnh tắm nắng, bể bơi, rạp chiếu phim ngoài trời, khu vực giải trí tích hợp nhiều công nghệ hiện đại… Các dịch vụ trên du thuyền được thiết kế phù hợp cho du khách ở mọi lứa tuổi.

Hành trình khám phá Trung Quốc - Hàn Quốc - Nhật Bản trên du thuyền Spectrum of the Seas thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ, không chỉ với các đại sứ của Startravel mà còn đối với bất kỳ ai yêu thích du lịch cao cấp.

Ngoài hải trình ba nước Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc, Startravel còn triển khai rất nhiều tour du lịch Đông Bắc Á khác với mức giá chỉ từ 37 triệu đồng, khởi hành thường xuyên, cách tuần và quanh năm. Đây là cơ hội tuyệt vời để du khách khám phá những điểm đến hấp dẫn của khu vực với chất lượng dịch vụ hàng đầu.

Đặc biệt, Đông Bắc Á đang bước vào mùa hoa anh đào - mùa đẹp nhất trong năm. Những con đường ngập tràn sắc hồng của hoa anh đào tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc tuyệt vời cho du khách. Hãy cùng Startravel chinh phục những hành trình rực rỡ này và tận hưởng vẻ đẹp tinh tế của mùa xuân phương Đông!

