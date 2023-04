Khám phá giải pháp đột phá cho da mụn cùng dàn beauty blogger tại sự kiện của BIODERMA

Ra đời năm 1970 tại nước Pháp, BIODERMA là thương hiệu dược mỹ phẩm được xây dựng dựa trên triết lý sinh học hệ da "Ecobiology" - phương pháp tiếp cận cốt lõi của NAOS nhằm bảo vệ hệ sinh thái của da và duy trì sức khỏe làn da lâu dài. BIODERMA hướng đến nhiệm vụ giúp da trở lại trạng thái cân bằng sinh học, bằng cách cung cấp các giải pháp toàn diện theo từng nhu cầu của mỗi loại da riêng biệt.

Ngày 23.04.2023 vừa qua, BIODERMA đã tổ chức hoạt động workshop From Skinscare to Skincare, thu hút sự góp mặt của dàn Beauty Blogger đình đám như: An Phương, Call Me Duy, Hà My, Meichan, MiD Nguyễn,…và chuyên gia da liễu thẩm mỹ Tô Lan Phương cùng nhiều nhà báo và các chuyên gia đại diện nhãn hàng tại Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ các ứng dụng công nghệ sinh học của BIODERMA, sự kiện lần này được thiết kế như một "Pharmacy Of Confidence" (Nhà Thuốc Của Sự Tự Tin) - nơi đem đến những giải pháp sinh học giúp giải quyết các vấn đề da gặp phải, giúp da trở lại trạng thái cân bằng vốn có của chính nó, mang lại làn da khỏe mạnh và tự tin.

Bằng các hoạt động thú vị và ý nghĩa như: viết tên các nỗi sợ hãi hay học cách tự tin hơn khi da gặp vấn đề về mụn và trò chơi khởi động "Luật 5 giây", rất nhiều bạn trẻ đã bày tỏ cảm xúc hào hứng khi nỗi lo lắng (skinscare) dần được chuyển hóa thành bí quyết chăm sóc da (skincare) từ lúc nào không hay.

Đến với sự kiện, khách mời lần lượt được khám phá không gian "nhà thuốc" chuyên nghiệp và hiện đại, tìm hiểu các vấn đề xung quanh làn da mụn dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia BIODERMA, chuyên gia da liễu thẩm mỹ Tô Lan Phương hay câu chuyện truyền cảm hứng của beauty blogger An Phương. Thông qua đó, mọi người có thể hiểu thêm về làn da, xác định tình trạng và cách tối ưu hiệu quả trị mụn.

Trong khuôn khổ sự kiện, BIODERMA đã chính thức ra mắt sản phẩm kem dưỡng giúp làm giảm mụn BIODERMA Sébium Kerato+ - giải pháp da liễu đột phá kết hợp đảo pha bộ đôi hoạt chất tiêu sừng Salicylic Acid (nồng độ 1.8%) và Malic Acid Ester (10%) có khả năng tác động cả trên và dưới bề mặt tế bào, chứng minh hiệu quả tuyệt vời với độ pH của da.

Trên nền tảng cải tiến phục vụ riêng cho nền da dầu mụn nhạy cảm, BIODERMA Sébium Kerato+ được đánh giá cao khi đồng thời ứng dụng công nghệ Fluidactive và sáng chế D.A.F của BIODERMA giúp làm giảm mụn, giảm bóng nhờn với độ dung nạp cao, đem lại hiệu quả rõ rệt chỉ sau 2 ngày, cho da dầu đến da hỗn hợp có mụn.

Hội tụ cả hai điểm mạnh nhất đó là: công nghệ tiên tiến và thành phần ưu việt, BIODERMA Sébium Kerato+ cùng lúc mang lại hiệu quả rõ rệt giúp làm giảm thâm mụn, làm giảm khuyết điểm và mụn đầu đen nhưng không gây khô da hay kích ứng. Hiệu quả rõ rệt chỉ sau 2 ngày sử dụng, khả năng dung nạp lên tới 97%. Sản phẩm còn đóng góp tích cực trong việc dưỡng ẩm suốt 8 giờ liên tục. Với BIODERMA Sébium Kerato+, hành trình làm giảm và ngăn ngừa mụn sẽ trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất nhiều.

Các sản phẩm của BIODERMA đều trải qua nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng trước khi bước vào công đoạn sản xuất hàng loạt và đưa ra thị trường, nhằm đảm bảo sự an toàn tối đa cho người dùng. Chính vì những đánh giá cao về sự lành tính, an toàn, sản phẩm của thương hiệu được khuyên dùng bởi hơn 150.000 chuyên gia da liễu ở 80 quốc gia trên toàn thế giới. Các sản phẩm dược mỹ phẩm chăm sóc da của BIODERMA hiện được phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Minthacare, bày bán rộng rãi tại chuỗi cửa hàng Hasaki, Guardian, Beauty Box, Watson, Sociolla... và gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử:

Shopee: https://bit.ly/3nZrudQ

Lazada: https://bit.ly/41jsOGY

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Minthacare

Địa chỉ: Lầu 1, B11, Số 79/4 Đường Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.