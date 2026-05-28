Khách Việt nào có thể xin visa 10 năm nhập cảnh Hàn Quốc nhiều lần?

Từ tháng 4, Hàn Quốc cấp visa nhập cảnh nhiều lần thời hạn 10 năm cho cư dân tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, tập trung vào nhóm khách có hồ sơ và kinh nghiệm du lịch uy tín.

Bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam, cho biết từ tháng 4, visa đại đô thị Hàn Quốc (loại C-3-91) với thời hạn hiệu lực 10 năm, nhập cảnh nhiều lần, được áp dụng cho người dân tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Khách Việt bên bờ sông Hàn tại Seoul, Hàn Quốc, năm 2024. Ảnh: Hà Hiển.

Theo đó, chính sách điều chỉnh tập trung vào các nhóm khách có hồ sơ cá nhân và kinh nghiệm du lịch được đánh giá uy tín. Ngoài điều kiện có hộ khẩu tại 3 đại đô thị lớn, du khách đã từng nhập cảnh ít nhất một lần vào các quốc gia thuộc khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) ít nhất một lần trong vòng một năm trở lại đây

Bên cạnh đó, diện được xem xét cấp visa còn gồm nhân viên chính thức đã làm việc từ 3 năm trở lên tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam với quy mô từ một triệu USD trở lên; cá nhân giữ vị trí từ cấp quản lý trở lên tại top 100 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và có thời gian công tác ít nhất một năm.

Vợ, chồng và con chưa thành niên của người đang sở hữu visa nhập cảnh nhiều lần loại 10 năm cũng được phép xin cấp loại thị thực tương ứng.

Theo đại diện KTO, chính sách mở rộng thị thực được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy giao lưu du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong bối cảnh lượng khách hai chiều liên tục tăng trưởng mạnh. "Đến tháng 4, lượng du khách Việt Nam tới Hàn Quốc đã tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, nhu cầu về du lịch MICE (hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng) và du lịch khen thưởng cũng gia tăng mạnh mẽ", bà Park nói.

Khách Việt khám phá Hàn Quốc vào mùa hè 2024. Ảnh: Hà Hiển.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đón hơn 320.000 lượt khách Hàn Quốc trong tháng 4. Trong cơ cấu thị trường khách quốc tế 4 tháng đầu năm, Hàn Quốc với 1,6 triệu lượt tiếp tục là thị trường gửi khách lớn thứ hai của du lịch Việt Nam, sau Trung Quốc với 1,86 triệu lượt.

Trưởng đại diện KTO nhận định Hàn Quốc nhiều năm liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và nằm trong nhóm thị trường gửi khách lớn nhất tới Việt Nam. Điều này khẳng định vị thế của Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm hàng đầu của du lịch Hàn Quốc tại Đông Nam Á.

KTO cho biết dòng khách hai chiều Việt - Hàn hiện được thúc đẩy bởi 3 yếu tố chính: sự tương đồng và giao thoa văn hóa; sự phát triển mạnh của hạ tầng và kết nối hàng không; những thay đổi trong chính sách thị thực từ chính phủ hai nước.

Việt Nam hiện duy trì miễn thị thực đơn phương cho công dân Hàn Quốc với thời hạn tạm trú tối đa 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Chính sách này được đánh giá tạo điều kiện cho phân khúc khách nghỉ dưỡng dài ngày, khách chi tiêu cao và khách kết hợp công tác, MICE.

Hai du khách Hàn Quốc chụp ảnh tại nhà thờ Tân Định, TP.HCM, năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong khi đó, Hàn Quốc cải thiện quy trình cấp visa cho công dân Việt Nam thông qua việc mở rộng đối tượng được cấp visa nhiều lần, triển khai visa nhập cảnh nhiều lần thời hạn 10 năm cho cư dân đại đô thị từ ngày 30/3, đơn giản hóa thủ tục và miễn lệ phí visa điện tử cho khách du lịch theo đoàn.

"Chúng tôi kỳ vọng thay đổi này sẽ giúp khách Việt tới Hàn Quốc dễ dàng hơn, giảm rào cản thủ tục hành chính để có thể nhập cảnh nhiều lần, qua đó thúc đẩy giao lưu du lịch giữa hai quốc gia", bà Park nói.