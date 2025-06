Khách Tây mang quả vải "to nhất Việt Nam" sang Pháp và cái kết rớt nước mắt

Mỗi mùa hè đến, vải lại trở thành một trong những loại trái cây hot nhất Việt Nam. Không chỉ được người Việt yêu thích, loại quả ngọt lịm, mọng nước này cũng khiến nhiều du khách nước ngoài mê mẩn khi có dịp thưởng thức. Và tình yêu với quả vải của một vị khách đến từ Pháp đã được thể hiện theo cách đặc biệt đến khó tin: mang hẳn một quả vải từ Việt Nam sang Pháp để mời bà mình ăn thử.

Câu chuyện quả vải bay từ Việt Nam sang Pháp đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng

Nhân vật chính trong câu chuyện là Will, một chàng trai người Pháp nổi tiếng với kênh TikTok @willinvietnam. Trong chuyến bay về thăm nhà gần đây, Will quyết định mang theo một quả vải mà theo lời anh giới thiệu là "to nhất Việt Nam" để làm quà tặng bà. Ý tưởng tưởng như giản đơn này lại khiến dân mạng một phen "dở khóc dở cười" bởi hành trình gian nan mà quả vải phải trải qua.

Theo đoạn video do Will đăng tải, quả vải đã cùng anh ra sân bay, quá cảnh ở Qatar rồi lại bay tiếp sang Pháp, sau đó lại tiếp tục lên xe về nhà. Suốt quá trình vận chuyển, do điều kiện thời tiết và thời gian kéo dài, quả vải từ tươi đỏ đã dần chuyển sang màu hơi nâu, có phần héo và nhăn nheo khiến nhiều người thương cảm gọi đây là "trái vải khổ nhất thế giới".

Phản ứng của cộng đồng mạng cũng đầy hài hước:

- Trái vải khổ nhất thế giới, từ lúc tươi roi rói tới lúc nhỏ đen luôn mới đến được Pháp.

- Về tới nơi thành vải sấy dẻo rồi!

- Sao không mua cả túi luôn đi?

- Sao không mua cả chùm về ăn cho đỡ bõ công đi lại?

Hành trình di chuyển của quả vải

Dù vỏ ngoài không còn bắt mắt, may mắn là phần thịt bên trong quả vải vẫn khá mọng nước và ngọt thơm. Will giới thiệu với bà mình đây là loại vải "to nhất Việt Nam". Dân mạng đoán rằng nhiều khả năng chính là giống vải trứng - loại vải nổi tiếng ở miền Bắc với kích thước lớn, hương vị đặc biệt. Sau khi ăn thử, bà của Will cũng không giấu được sự hài lòng, tấm tắc khen ngon.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng tinh ý nhận ra Will có thể đã mang theo nhiều hơn 1 quả, vì trong video, bà và Will cùng ăn khá thoải mái. Quả vải xuất hiện từ đầu video, đồng hành từ Việt Nam sang Pháp rất có thể chỉ là "gương mặt đại diện" cho cả một túi vải mà anh chàng Tây dễ thương này chuẩn bị cho bà mình. Dù vậy, hành trình của "quả vải cô đơn" vẫn đủ khiến người xem phải bật cười và cảm thấy ấm lòng.

Dù di chuyển khá xa nhưng quả vải vẫn ngon và nhận được lời khen ngợi từ bà của Will

Một món quà giản dị, một hành trình dài và một khoảnh khắc nhỏ nhưng lại lan tỏa niềm vui khắp cộng đồng mạng - đó là cách mà quả vải Việt đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng bạn bè quốc tế.

(Nguồn: TikTok @willinvietnam)