Khách ngộp thở, chờ phà 3 tiếng mới ra được Cát Bà du lịch

Đại diện Ban quản lý Bến phà Đồng Bài - Cái Viềng cho biết, bến mới nhưng phà cũ nên năng lực vận tải vẫn không thay đổi trong khi lịch trình bến phà mới dài hơn 400-500 m so với bến cũ, thời gian di chuyển trên sông tăng thêm 10-15 phút/chuyến. Do đó, dịp cuối tuần, dù chưa phải cao điểm ngày nghỉ lễ đã xảy ra ùn tắc. Đơn vị đã huy động toàn bộ hệ thống phà, nhân lực vận hành đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.

Về giải pháp, một số đơn vị đang khẩn trương đóng phà mới bổ sung với năng suất vận tải lớn hơn tuy nhiên, phà mới chưa hoàn thiện và dự kiến đến giữa mùa hè mới hoàn thành, đưa vào sử dụng.