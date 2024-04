Cứu cụ bà 93 tuổi bị liệt thoát khỏi đám cháy ở Hải Phòng

Khoảng 8h22 ngày 22/4, một vụ cháy xảy ra tại nhà số 41/51 Đào Đô, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, UBND phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng đã huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia ứng cứu và chữa cháy; đồng thời báo cáo Công an quận Hồng Bàng. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Khu vực 4 (Công an TP Hải Phòng) cũng điều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Nhiều đồ đạc trong ngôi nhà bị thiêu rụi trong đám cháy.

Theo người dân tại hiện trường, lúc này có 1 cụ bà 93 tuổi đang mắc kẹt trong căn nhà bị cháy. Lực lượng Công an phường Thượng Lý đã phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hồng Bàng cùng quần chúng nhân dân kịp thời phá cửa, cứu được cụ bà ra khỏi đám cháy an toàn. Cụ bà được cứu là cụ N.T.V., bị liệt, phải nằm một chỗ, hiện sống cùng cháu nội tại ngôi nhà số 41/51 Đào Đô.

Đến khoảng 8h45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt; tuy nhiên, nhiều đồ đạc trong ngôi nhà bị thiêu rụi. Ngay trong sáng 22/4, lãnh đạo UBND phường Thượng Lý đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả vụ cháy.