Khách mời được chú ý nhất The Glory: "Át chủ bài" của Song Hye Kyo, tân binh mới nổi nhờ chương trình đình đám

The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) của Song Hye Kyo khép lại mùa 1 với hàng loạt câu hỏi còn bỏ ngỏ. Ngoài việc đón chờ màn báo thù tiếp theo của Dong Eun (Song Hye Kyo) thì hai bí ẩn lớn nhất sau mùa 1 là số phận của Yoon So Hee (Lee So E). So Hee là nữ sinh chung trường với Dong Eun, cô cũng từng bị bạo lực nghiêm trọng và không may mắn đã qua đời ở tuổi 18. Dong Eun phát hiện ra So Hee bị bạo lực nhưng không dám can thiệp, cô không thể ngờ sau So Hee, tới lượt mình trở thành nạn nhân. Đáng nói hơn, Dong Eun đã chứng kiến cảnh tượng So Hee ngã lầu và qua đời, cô biết rằng ai là hung thủ.



So Hee là một nạn nhân của bạo lực học đường

Dong Eun lần đầu gặp So Hee khi So Hee đi mua thuốc do bị nhóm của Yeon Jin đánh đập

Lúc đó cô không ngờ mình lại là nạn nhân tiếp theo

Suốt gần 20 năm lên kế hoạch báo thù tỉ mỉ, So Hee trở thành một mắt xích quan trọng, quân át chủ bài để Dong Eun lật đổ kẻ thù chung của cả 2 - Park Yeon Jin. Thế nhưng ở cuối mùa 1, khán giả vô cùng hoang mang khi không hề thấy thi thể của So Hee ở nơi cất giữ, điều này làm dấy lên nghi vấn rằng phải chăng cô gái này chưa chết và sẽ đồng hành cùng Dong Eun ở mùa 2.

So Hee thật sự đã chết hay chưa?

Đảm nhận vai So Hee là nữ diễn viên sinh năm 2000 Lee So E. Cô đang là sinh viên năm cuối tại ngành Sân khấu và Điện ảnh của Đại học Hanyang và mới chính thức vào nghề được 2 năm. Trước The Glory mùa 1, So Hee đã có cơ hội góp mặt trong 3 dự án lớn là Hellbound, Snowdrop và The First Responders 1 tuy nhiên tất cả chỉ đều là vai phụ, vai khách mời. Dù vậy, cô vẫn ít nhiều ghi được dấu ấn với vai trò diễn viên bởi biểu cảm rất tự nhiên và vẻ bề ngoài xinh xắn của mình. Khán giả rất hi vọng sau khi hoàn thành xong việc học, So E sẽ có nhiều cơ hội đóng phim hơn và toả sáng mạnh mẽ trong tương lai gần. Theo Naver, So E đã ký hợp đồng với Saram Entertainment, công ty quản lý của Choi Soo Young, chính bởi vậy việc có vai diễn dài hơi hơn chỉ là chuyện một sớm một chiều.

So Hee ở Snowdrop

The First Responders 1 là bộ phim mà So E xuất hiện nhiều hơn cả, vào vai một nạn nhân bị bắt cóc, giết hại

Ngoài The Glory, hiện Lee So E còn được chú ý nhờ tư cách nữ chính của chương trình nổi tiếng Địa Ngục Độc Thân 2. Vẻ xinh xắn đáng yêu, sự chân thành của So E ở chương trình này khiến cô được yêu thích và độ nổi tiếng cũng tăng lên đáng kể.

Lee So E ở Địa Ngục Độc Thân

Nhan sắc ngoài đời của nữ diễn viên

