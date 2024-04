Khách hàng yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm 1,8 tỷ đồng trước hạn dù sẽ mất hàng chục triệu tiền lãi, giao dịch viên xử lý "nhạy bén", được ngân hàng khen thưởng

Sau khi tiếp nhận thông tin, giao dịch viên kiểm tra sổ tiết kiệm của khách hàng là bà Đ đang cư ngụ tại thôn Phú Hưng, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng có kỳ hạn gửi là 12 tháng, ngày đến hạn vào tháng 10/2024. Giao dịch viên giải thích cho khách hàng là rút tiền tiết kiệm trước hạn chỉ được nhận lãi không kỳ hạn rất thấp, chỉ được vài triệu đồng nhưng nếu để đến hạn lãi suất sẽ trên 34 triệu đồng.

Khách hàng nên vay cầm cố sổ tiết kiệm sẽ có lợi hơn nhưng khách hàng vẫn kiên quyết để nghị rút toàn bộ số tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản mà khách hàng đã cung cấp.

Nhận thấy khách hàng có biểu hiện lo lắng, điện thoại luôn có người gọi tới thúc giục chuyển tiền, bằng nghiệp vụ và kinh nghiệm, giao dịch viên suy đoán có thể khách hàng đang bị lừa đảo chuyển tiền nên đã tạm thời trì hoãn thực hiện giao dịch và báo cáo Phó Giám đốc chi nhánh phụ trách mảng Kế toán và Ngân quỹ phối hợp giải quyết.

Nhận được báo cáo sự việc của giao dịch viên, đồng chí Phó Giám đốc chi nhánh phụ trách mảng Kế toán và Ngân quỹ đã trực tiếp gặp và mời khách hàng vào phòng làm việc để tìm hiểu, giải thích cụ thể về các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay cho khách hàng để tránh bị lừa đảo chuyển tiền. Tuy nhiên, khách hàng vẫn không hợp tác và đề nghị cho rút hết số tiền trên chuyển cho con trai tên Huy đang công tác tại Hà Nội để làm nhà.

Trong thời gian trao đổi, điện thoại của khách hàng liên tục có người gọi tới thúc giục. Xác định đây là một vụ lừa đảo nên chi nhánh đã liên hệ Công an xã Hàm Mỹ để phối hợp ngăn chặn.

Công an xã Hàm Mỹ cử đồng chí Phó trưởng Công an xã tới Agribank chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận phối hợp làm việc. Qua xác minh, bà Đ đang sống cùng người con trai tên Vũ. Theo anh Vũ, mẹ anh nhờ chở bà tới ngân hàng với lý do ngân hàng mời lên làm việc (khi đến ngân hàng thì bà Đ nói tự đi bộ lên).

Sau khi trấn tĩnh, bà Đ tường trình lại toàn bộ sự việc như sau: bà bị nhóm người xưng danh là Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện tới nói rằng bà có mở một tài khoản ngân hàng tại Hà Nội và hiện đang liên quan đến một vụ án, đề nghị bà Đ phải rút và chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm (do bà Đ có khai là có số tiền tiết kiệm đang gửi tại ngân hàng) trên vào tài khoản tạm giữ của công an để phục vụ công tác điều tra và sẽ được hoàn trả khi xác minh bà Đ không có liên quan đến vụ án, nhưng trong thời gian điều tra không được thông tin với bất kỳ ai cho đến khi vụ án kết thúc; nếu bà không thực hiện chuyển tiền sẽ bị niêm phong tài sản nhà, đất và bị đi tù.

Qua giải thích của cán bộ Công an xã Hàm Mỹ và lãnh đạo Agribank chi nhánh Hàm Mỹ, bà Đ cùng con trai đã nhận thức được về các hình thức lừa đảo, đồng ý không rút tiền tiết kiệm và cảm ơn Agribank chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận cũng như Công an xã Hàm Mỹ đã tận tình giúp đỡ ngăn chặn vụ việc trên.

Tinh thần trách nhiệm và sự nhạy bén của giao dịch viên này đã kịp thời giúp khách hàng tránh bị lừa đảo một số tiền lớn. Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận đã quyết định khen thưởng đột xuất cho giao dịch viên này.