Khách gửi tiết kiệm hơn 7,7 tỷ đồng, 3 ngày sau phát hiện số dư còn 0: Tòa khẳng định ngân hàng chỉ phải bồi thường 20% thiệt hại

Gửi tiết kiệm 2 triệu NDT (hơn 7,7 tỷ đồng) rồi mất trắng vì tin cựu nhân viên ngân hàng, người đàn ông Trung Quốc chỉ được bồi thường 20% sau nhiều lần xét xử.

2 triệu NDT bốc hơi sau khi chuyển sang tài khoản mới

Năm 2022, anh Tôn, sống tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, mang 2 triệu NDT đến gửi tiết kiệm tại một ngân hàng địa phương. Khoản tiền được chia vào hai tài khoản, cùng có kỳ hạn 2 năm và hưởng lãi suất 2,25%/năm. Giao dịch diễn ra trực tiếp tại quầy, với sự hỗ trợ của một nhân viên ngân hàng họ Trần.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi hoàn tất thủ tục gửi tiền, anh Tôn nhận được cuộc gọi từ người nhân viên này. Đối phương thông báo ngân hàng cấp tỉnh đang triển khai chương trình ưu đãi, theo đó khách hàng có thể chuyển tiền sang tài khoản tiết kiệm mới để nhận thêm trợ cấp lãi suất.

Tin tưởng lời giới thiệu, anh Tôn liền mang sổ tiết kiệm và CCCD giao cho nhân viên họ Trần để làm thủ tục. Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, người này đã hai lần chuyển tiền từ các tài khoản của anh Tôn sang tài khoản mới, sau đó rút toàn bộ số tiền để sử dụng.

Hai ngày sau, khi kiểm tra số dư, anh Tôn bàng hoàng phát hiện 2 triệu NDT đã không còn trong tài khoản. Anh lập tức yêu cầu ngân hàng bồi thường nhưng bị từ chối. Phía ngân hàng cho biết nhân viên họ Trần đã nghỉ việc từ trước, đồng thời khẳng định sự việc không thuộc trách nhiệm của đơn vị.

Không chấp nhận cách giải quyết này, anh Tôn khởi kiện, yêu cầu ngân hàng hoàn trả toàn bộ khoản tiền gửi.

Ba lần xem xét, trách nhiệm bồi thường thay đổi

Ở phiên sơ thẩm, tòa án xác định giữa anh Tôn và ngân hàng tồn tại hợp đồng tiền gửi tiết kiệm hợp pháp. Theo đó, ngân hàng có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho khoản tiền khách hàng gửi, còn khách hàng phải có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản.

Trong vụ việc này, anh Tôn không ký giấy ủy quyền cho nhân viên họ Trần thực hiện giao dịch rút tiền. Vì vậy, tòa cho rằng việc người nhân viên tự ý rút tiền của khách hàng là hành vi trái pháp luật Trung Quốc.

Ảnh minh họa: Internet

Đáng chú ý, tòa án cũng chỉ ra nhiều sai sót trong quy trình quản lý và kiểm soát giao dịch của ngân hàng. Đơn vị này không xác minh lại với khách hàng, để một cựu nhân viên thực hiện giao dịch bằng sổ tiết kiệm và giấy tờ gốc. Một số chứng từ còn có lỗi chính tả bất thường nhưng không được phát hiện.

Từ những căn cứ trên, tòa sơ thẩm kết luận ngân hàng đã vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng tiền gửi, buộc đơn vị này hoàn trả toàn bộ 2 triệu NDT cho anh Tôn và chịu chi phí tố tụng.

Ngân hàng kháng cáo

Không đồng tình với phán quyết của tòa án sơ thẩm, ngân hàng đã gửi đơn kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, tòa án đưa ra đánh giá khác. Theo đó, khi thực hiện giao dịch, nhân viên Trần đã xuất trình CCCD, sổ tiết kiệm hợp lệ và cung cấp đúng mật khẩu. Tòa cho rằng ngân hàng đã hoàn thành trách nhiệm xác minh theo thủ tục, trong khi việc anh Tôn tự giao giấy tờ và thông tin bảo mật cho người khác thể hiện sự thiếu cẩn trọng.

Trên cơ sở này, tòa phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh Tôn và buộc người đàn ông này chịu chi phí tố tụng ở cả hai cấp xét xử.

Không chấp nhận kết quả trên, anh Tôn tiếp tục yêu cầu xem xét lại vụ án. Anhcho rằng ngân hàng không thể hoàn toàn phủ nhận trách nhiệm khi một cựu nhân viên vẫn có thể lợi dụng các mối quan hệ và lỗ hổng quản lý để thực hiện giao dịch, khiến khoản tiền gửi của khách hàng bị thất thoát.

Sau khi xem xét lại vụ việc, tòa án xác định nhân viên họ Trần đã lợi dụng mối quan hệ với khách hàng cùng những sơ hở trong công tác quản lý để rút tiền trái phép. Do đó, ngân hàng vẫn phải chịu một phần trách nhiệm đối với thiệt hại xảy ra.

Tuy nhiên, tòa cũng nhận định anh Tôn có lỗi khi giao CCCD, sổ tiết kiệm và mật khẩu cho Trần mà không có biện pháp xác minh, kiểm soát phù hợp. Vì vậy, trách nhiệm không thể hoàn toàn thuộc về ngân hàng.

Cuối cùng, tòa phúc thẩm ra phán quyết buộc ngân hàng bồi thường 20% giá trị thiệt hại, phần còn lại do anh Tôn tự chịu. Đồng thời, người đàn ông này có quyền khởi kiện nhân viên họ Trần để yêu cầu bồi thường khoản tiền bị chiếm đoạt.

Vụ việc cho thấy tranh chấp tiền gửi không chỉ phụ thuộc vào nghĩa vụ bảo đảm an toàn tài sản của ngân hàng mà còn có thể được xem xét dựa trên mức độ cẩn trọng của khách hàng. Khi khách hàng tự giao giấy tờ và thông tin bảo mật cho người khác, kể cả người từng làm việc tại ngân hàng, trách nhiệm bồi thường có thể được phân chia tùy theo lỗi của mỗi bên.

(Theo Baijiahao)