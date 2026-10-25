Người mua vàng đầu tuần có thể lỗ tới 8,1 triệu đồng/lượng, mua ở đỉnh lỗ hơn 52 triệu

Người mua vàng nhẫn SJC từ đầu tuần và bán ra vào sáng 24/10 có thể lỗ tới 8,1 triệu đồng/lượng. Với vàng miếng, mức lỗ cao nhất là 5,9 triệu đồng/lượng tại Phú Quý.

Bảng giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải cuối tuần. Ảnh: BTMH

Cụ thể, nếu mua vàng miếng SJC, PNJ hoặc Bảo Tín Mạnh Hải vào sáng 19/10 ở mức 143,6 triệu đồng/lượng và bán lại sáng 24/10 theo giá mua vào 138,7 triệu đồng/lượng, người mua lỗ 4,9 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, mức lỗ lên tới 5,9 triệu đồng/lượng. Với Mi Hồng, người mua lỗ 2,8 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC ghi nhận mức lỗ lớn nhất. Người mua ở mức 143,1 triệu đồng/lượng đầu tuần và bán lại ở mức 135 triệu đồng/lượng vào sáng 24/10 sẽ lỗ 8,1 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, mức lỗ là 5,1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Phú Quý khiến người mua lỗ 5,3 triệu đồng/lượng, trong khi mức lỗ tại Mi Hồng là 2,8 triệu đồng/lượng.

Các mức lỗ trên được tính theo giá bán ra khi mua đầu tuần và giá mua vào khi bán cuối tuần, chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác nếu có.

Vàng miếng SJC từng lập đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra vào cuối tháng 1. Với giá mua vào hiện tại, nhà đầu tư mua vàng ở vùng đỉnh có thể lỗ tới 52,6 triệu đồng/lượng nếu bán ra, tương đương khoảng 27,5% giá trị khoản đầu tư ban đầu, chưa tính chênh lệch mua - bán tại thời điểm giao dịch và các chi phí phát sinh khác nếu có.

Diễn biến giá vàng miếng tại Bảo Tín Mạnh Hải sau 1 tuần. Ảnh: BTMH.

Trên thị trường thế giới, giá vàng cuối tuần đứng ở mức 3.994 USD/ounce trên Kitco.

Giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce trong bối cảnh lo ngại nguy cơ leo thang quân sự liên quan đến Iran đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất trong nhiều năm, đồng thời củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Theo Reuters, lo ngại lạm phát khiến các ngân hàng trung ương lớn khó nới lỏng chính sách tiền tệ nhanh như kỳ vọng, gây sức ép lên giá vàng và bạc. Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ cũng tạo thêm áp lực khi nhu cầu bổ sung tiền ký quỹ có thể buộc nhà đầu tư bán kim loại quý để đáp ứng nghĩa vụ thanh toán.

Phần lớn nhà giao dịch dự đoán Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10. Tuy nhiên, số liệu lạm phát tiêu dùng và lạm phát sản xuất của Mỹ tuần trước cao hơn dự kiến làm dấy lên lo ngại cơ quan này tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt trong những tháng cuối năm. Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục gây bất lợi cho vàng do kim loại quý không sinh lãi, kém hấp dẫn hơn so với các tài sản có khả năng tạo thu nhập.

Nhận định về xu hướng thị trường, ông Tô Anh Hùng, CEO Refi, chuyên gia của Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA), cho biết từ đầu năm đến nay, giá vàng đã trải qua những đợt biến động khá mạnh.

Ông cũng cho biết, hiện nay, các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, đang mua vàng khá mạnh. Điều này cho thấy nhu cầu tích trữ vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn rất lớn.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh tình hình địa chính trị còn căng thẳng, yếu tố mùa vụ cũng cần được tính đến, nhất là vào những tháng cuối năm. Tại các nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực, người dân thường có xu hướng mua vàng để tích trữ hoặc làm quà tặng dịp cuối năm. Nhu cầu này có thể tạo ra chu kỳ tăng giá theo mùa.

Trước câu hỏi liệu giá vàng có tiếp tục phá đỉnh trong những tháng cuối năm 2026, khi nền kinh tế bước vào giai đoạn tiền đắt nhưng giá vàng vẫn có xu hướng tăng, ông Hùng cho rằng vàng cũng là một loại hàng hóa chịu tác động của quy luật cung - cầu.

Tuy nhiên, theo ông, cần nhìn vào nguyên nhân khiến giá vàng giảm từ mức hơn 5.000 USD/ounce xuống khoảng 4.000 USD/ounce. Một trong những yếu tố chính là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất. Khi lãi suất đồng USD tăng, các tài sản khác có xu hướng chịu áp lực giảm giá. Đặc biệt, do vàng trên thị trường quốc tế được giao dịch bằng USD, biến động lãi suất đồng tiền này có ảnh hưởng quan trọng đến giá vàng.

Tại Việt Nam, giá vàng từng lên khoảng 190 triệu đồng/lượng rồi giảm trở lại. Theo ông Hùng, diễn biến này phản ánh tác động của nhiều yếu tố trên thị trường quốc tế, đồng thời cho thấy giá vàng trong nước cũng chịu ảnh hưởng từ xu hướng của thị trường thế giới.

Về chiến lược đầu tư, ông Hùng cho rằng mỗi người có mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau. Với những người có khẩu vị rủi ro thấp, vàng có thể đóng vai trò là tài sản phòng thủ và họ có thể cân nhắc mua thêm. Trong khi đó, những người có mức độ chấp nhận rủi ro ở mức trung bình, nếu đã nắm giữ một lượng vàng nhất định, có thể cân bằng danh mục bằng các kênh đầu tư khác như tiền gửi tiết kiệm.