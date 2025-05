Khách đề nghị chuyển 1,8 tỷ vào STK một công ty, nhân viên ngân hàng thấy dấu hiệu lạ liền báo công an, kiểm tra thấy công ty này mới thành lập được 2 tháng

Ngày 7/5/2025, Công an thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin từ ngân hàng trên địa bàn về việc 1 người đàn ông đến Phòng giao dịch để yêu cầu chuyển số tiền 1,8 tỷ đồng đến một tài khoản ngân hàng có biểu hiện nghi vấn.

Công an thị trấn Nước Hai đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh, cùng đại diện ngân hàng đã gặp trực tiếp để tuyên truyền, giải thích cho người này.

Người đàn ông này cho biết, đã có một số đối tượng nhắn tin mời gọi đầu tư "tiền ảo" thông qua ứng dụng có tên "CPT-Markets". Tuy nhiên ứng dụng này không được tải trực tiếp từ kho ứng dụng trên điện thoại mà được các đối tượng hướng dẫn người này qua đường link bên ngoài.

Cán bộ Công an giải thích, tuyên truyền cho người dân về thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo.

Sau khi cài đặt ứng dụng trên, người đàn ông này được thêm vào nhóm chat trên ứng dụng Telegram, bên trong có nhiều tài khoản khác nhau, những tài khoản này đều nhắn tin để khoe về lợi nhuận mà mình kiếm được. Các đối tượng hướng dẫn người đàn ông chuyển tiền vào số tài khoản mang tên "CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XNK YOYEP" để đầu tư với cam kết lợi nhuận lớn.

Do thấy các tài khoản trong nhóm đều khoe đạt lợi nhuận cao, đồng thời số tài khoản nhận tiền đầu tư là tài khoản mang tên công ty nên người này đã tin tưởng và quyết định chuyển tiền.

Nhưng khi ông Đ. ra ngân hàng chuyển tiền, cán bộ ngân hàng nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo đã thông báo đến Công an thị trấn Nước Hai, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh trực tiếp tuyên truyền, giải thích để ông Đ. hiểu rõ về các dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Trong quá trình giải thích, cán bộ công an đã hướng dẫn người đàn ông này trực tiếp tìm kiếm thông tin về công ty trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Tài chính). Kiểm tra cho thấy doanh nghiệp này mới được thành lập từ ngày 11/3/2025, hiện đã không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký. Sau khi được tuyên truyền và nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, người này đã hiểu rõ, đồng thời dừng việc chuyển tiền, xóa toàn bộ ứng dụng do các đối tượng hướng dẫn cài đặt trước đó.