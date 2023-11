Khắc Hưng tung MV tình cảm nam - nam, Mỹ Tâm khuyên nên để Erik - Đức Phúc đóng chính!

Tối 28/11, Khắc Hưng chính thức phát hành album đầu tay cùng MV Những Đêm Mùa Hè. Album Người Lạ Trong Mơ đánh dấu cột mốc Khắc Hưng thể hiện khía cạnh mới - ca sĩ, sau nhiều năm hoạt động sau hậu trường với vai trò, nhạc sĩ - music producer. Lần đầu tiên thử sức ca hát, Khắc Hưng thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng, đằng sau danh xưng ''hit-maker" của Vpop, nhiều người tò mò Khắc Hưng sẽ thể hiện thế nào, luyện tập vocal ra sao để tự trình bày những nhạc phẩm do chính mình sản xuất.

Khắc Hưng - MV Những Đêm Mùa Hè

Những Đêm Mùa Hè là MV thứ 4 được anh cho ra mắt trong năm nay, thuộc 10 tracks của album đầu tay. Khác với những lần trước, Những Đêm Mùa Hè lồng ghép 2 hình ảnh chính bao gồm Khắc Hưng đánh đàn và cảnh hai chàng trai dạo chơi giữa mùa hè châu Âu. ''Chơi lớn" quay MV tận Ý và Hi Lạp, Những Đêm Mùa Hè được lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh Call Me By Your Name, khắc tựa nên chuyện tình nam - nam đầy thơ mộng.



Những Đêm Mùa Hè lồng ghép 2 hình ảnh chính bao gồm Khắc Hưng đánh đàn và cảnh hai chàng trai dạo chơi giữa mùa hè châu Âu

Những thức phim ngọt ngào

Mang lại cảm giác dễ chịu của mùa hè nước Ý, nơi tình cảm ngọt ngào được vun đắp giữa hai nhân vật nam nhưng Khắc Hưng không chủ ý biến MV Những Đêm Mùa Hè trở thành thước phim ''đam mỹ". Tại họp báo ra mắt chiều 28/11, Khắc Hưng chia sẻ đó chỉ là ''2 người rất cuồng nhiệt trong mùa hè như vậy", mỗi người sẽ có cảm nhận riêng khi xem MV.

Mỹ Tâm đã ''khuyên'' Khắc Hưng nếu là MV nam - nam thì nên để Đức Phúc và Erik đóng chính

Đức Phúc là một trong những người đầu tiên được nghe ca khúc Những Đêm Mùa Hè. Ý tưởng quay MV nam - nam cũng được giọng ca Ngày Đầu Tiên thúc giục Khắc Hưng thực hiện. Sau khi nghe học trò bày tỏ cảm nghĩ về Những Đêm Mùa Hè, Mỹ Tâm đã ''khuyên'' Khắc Hưng nếu là MV nam - nam thì nên để Đức Phúc và Erik đóng chính. Ai nấy đều cảm thán, đúng là Erik - Đức Phúc cũng là lựa chọn không tồi. Tương tác hài hước giữa các ngôi sao khiến buổi họp báo trở nên rất vui vẻ.

Quả thực, không gian âm nhạc của Những Đêm Mùa Hè đã được lột tả qua những khung cảnh lãng mạn nhưng không kém phần nhiệt huyết, do hai diễn viên nam đóng chính. Có thể thấy, Khắc Hưng đã đầu tư cực khủng cho màn ''debut làm ca sĩ" của mình.