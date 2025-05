Kevin Spacey trở lại Cannes, các nhiếp ảnh gia xô đổ hàng rào

Ngày 20/5 (giờ địa phương), ngôi sao từng nổi tiếng của Hollywood Kevin Spacey đã có mặt tại LHP Cannes lần thứ 78. Là một sự kiện kín đáo, giản dị, Kevin Spacey là khách mời danh dự tại bữa tiệc tối của Quỹ Better World Fund - nơi ông nhận giải thưởng thành tựu trọn đời cho "sự xuất sắc trong phim và truyền hình". Sự kiện này đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên từng hai lần đoạt giải Oscar, người có sự nghiệp đình trệ sau cáo buộc tấn công tình dục và hành vi sai trái của hơn 30 người đàn ông. Đây là lần đầu tiên Kevin Spacey đến Cannes kể từ năm 2016 - đúng một năm trước khi phong trào #MeToo bắt đầu và hủy diệt sự nghiệp của ông.

Theo thông tin được đưa bởi Guardian, bên trong câu lạc bộ bãi biển của khách sạn, nơi sự kiện của Qũy Better World Fund diễn ra, các nhiếp ảnh gia tranh giành vị trí để có được chỗ đứng chụp tốt nhất. Họ cũng phàn nàn về việc bữa tiệc này thiếu sự tham gia của những người nổi tiếng.

"Không có danh sách khách mời" - một nhiếp ảnh gia càu nhàu với bạn mình - "Những người này là ai vậy?".

Chi tiết này cho thấy sự kiện của Qũy Better World Fund không phải sự kiện chính thức và quan trọng, nó đơn giản chỉ là một hoạt động nằm trong LPH Cannes. Bữa tối trang trọng của Kevin Spacey là một sự kiện tách biệt, không được Liên hoan phim Cannes chính thức công nhận, mặc dù diễn ra tại khách sạn Carlton gần đó, nơi tập trung những vị khách hạng A của sự kiện. Quỹ Better World Fund là một quỹ từ thiện do doanh nhân người Mỹ Ted Turner thành lập, tập trung vào nghệ thuật và có sứ mệnh "xây dựng một thế giới an toàn hơn, thịnh vượng hơn".

Kevin trong bữa tiệc tôn vinh của Qũy Better World Fund. (Ảnh: AP)

Một trong những người ủng hộ lâu năm của quỹ là nhà làm phim người Mỹ gốc Ấn Mira Nair, đạo diễn của Salaam Bombay! và Monsoon Wedding. Khi đến nơi, Nair cho biết cô chỉ biết về lời mời của Kevin Spacey vào ngày hôm trước. Khi được hỏi liệu cô có vui khi nam diễn viên được mời đến dự tiệc không, cô trả lời: "Tôi có thể nói rằng tôi vui khi được mời đến dự tiệc. Tôi vui khi mọi người ở đây và được vinh danh".

Khi Kevin Spacey xuất hiện muộn trên thảm đỏ, các nhiếp ảnh gia lao về phía trước và làm đổ hàng rào. Bàn ghế bị lật đổ và vài ly rượu sâm panh bị vỡ. "Cảm ơn vì đã đến" - Kevin nói, vẫn giữ nụ cười gượng gạo, trước khi dừng lại để nói một lời ngắn gọn với đoàn làm phim truyền hình. Nam diễn viên phớt lờ mọi câu hỏi tiếp theo và nhanh chóng được dẫn qua các phóng viên đang tụ tập.

Kevin với bức tượng vinh danh cho những đóng góp của ông với sự nghiệp diễn xuất. (Ảnh: AP)

Trên thực tế, Kevin Spacey đến Cannes vừa vì công việc cũng như vừa để giải trí. Ông đóng vai chính trong bộ phim kinh dị độc lập kinh phí thấp "The Awakening". Bộ phim này cũng đang được bán cho những người mua nước ngoài bên trong Marché du Film của liên hoan phim Cannes. Biên kịch, nhà sản xuất và ngôi sao của "The Awakening", Matt Hookings, tuần này đã nói với các phóng viên rằng sự tham dự của Kevin Spacey tại bữa tiệc tối của Qũy Better World Fund là một phần của chiến dịch "tiếp thị du kích" để quảng bá cho bộ phim.

"Nếu ai đó nói chuyện với anh ấy, anh ấy có thể nói rằng anh ấy đang ở Cannes và nhận giải thưởng" - Hookings nói - "Nhưng anh ấy cũng ở đây với The Awakening, vì bộ phim đang được quảng cáo ở đây".

Vào những ngày trước sự kiện của Qũy Better World Fund, tin tức về sự xuất hiện của Kevin Spacey ở Cannes đã nhận được những phản ứng trái chiều và điều này được cho là hoàn toàn dễ hiểu khi trước đó, trong nhiều năm, ngôi sao người Mỹ đã dính vào các vụ kiện tụng liên quan đến tấn công tình dục. Mặc dù vào năm 2023, sau một phiên tòa kéo dài, Kevin Spacey đã được tòa án London tuyên bố vô tội trong vụ tấn công tình dục bốn người đàn ông. Tòa án đã tuyên trắng án chín tội danh. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của các vụ kiện tụng này đến sự nghiệp của Kevin là vô cùng lớn.