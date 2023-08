Kết quả kiểm tra xe tải gây tai nạn khiến 3 người CLB HAGL tử vong

Chiều 14-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã có kết quả kiểm tra tải trọng xe tải BKS 81H - 027.60. Đây là chiếc xe tải gây tai nạn làm 3 người của CLB HAGL tử vong.

Theo đó, xe BKS 81H - 027.60 là dòng xe ben 4 chân, nhãn hiệu Howo, thiết kế tổng trọng tải trên 30 tấn, tải trọng thùng xe 17 tấn.

Thời điểm gây tai nạn, xe ben này đang chở đá xây dựng. Phần đá rơi xuống đường cũng được hốt lên để cân. Kết quả kiểm tra cho thấy xe này chở quá tải 8,8% so với thiết kế. Mức quá tải này chưa đến mức bị xử phạt (lỗi quá tải từ 10% trở lên).

Thời điểm gây tai nạn, xe tải BKS 81H-027.60 chở quá 8,8% so với thiết kế nhưng chưa đến mức bị xử lý

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định chiều 12-8, ông Đinh Tiến Bình (36 tuổi; trú huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai) lái xe tải chở đá BKS 81H-027.60 lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi qua thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, xe này vượt bên trái xe 5 chỗ của CLB HAGL, do ông Nguyễn Tú Sinh (57 tuổi; trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 4 người thương vong

Phát hiện phía trước làn đường ngược chiều có xe tải biển số tỉnh Đắk Lắk đang lưu thông theo chiều ngược lại, ông Bình đánh lái qua phải tránh xe này.



Sau đó, xe ông Bình tông vào phía sau, làm xe 5 chỗ mất kiểm soát. Ông Bình không dừng xe lại mà tiếp tục đánh lái sang bên trái, tiếp tục tông vào hông xe 5 chỗ, đẩy xe con này sang làn đường bên trái.

Đúng lúc này, xe tải biển số tỉnh Đắk Lắk đi tới, tài xế đã đạp thắng nhưng xe không thể dừng ngay nên đã tông vào bên hông xe 5 chỗ. Vụ tai nạn đã khiến 3 người trên xe 5 chỗ tử vong tại chỗ, tài xế Sinh của xe này bị thương nặng.

Công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Bình điều khiển xe tải vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát. Tài xế Bình đã bị tạm giữ ngay sau đó. Kết quả kiểm tra xác định người này không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.