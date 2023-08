Chị gái của tài xế gây tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong thắp hương tiễn biệt tiền đạo trẻ người Bồ Đào Nha

Sau tai nạn thảm khốc ngày 12/8 trên Quốc lộ 14 khiến 3 người thuộc CLB HAGL tử vong, đến sáng ngày 13/8, thi thể tiền đạo Paollo Madeira Olivera đã được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (đường Lê Duẩn, TP. Pleiku).

Dự kiến sáng 14/8, gia đình của tiền đạo Paollo Madeira sẽ làm việc với lãnh sự quán Brazil để làm thủ tục đưa thi thể anh về nước. Mẹ của Paollo Madeira cũng đang làm thủ tục để có thể kịp sang Việt Nam đưa con trở về quê hương.

Clip: Lễ viếng tiền đạo Paollo Madeira (Clip: Di Anh)

Trong lễ viếng được tổ chức tại nhà tang lễ, rất nhiều người nhà các thành viên trong CLB cũng như cổ động viên đã đến tiễn đưa và chia buồn cùng gia đình tiền đạo tài hoa Paollo Madeira.



Bà Lê Thị Hương (mẹ cầu thủ Đinh Thanh Bình) cũng bày tỏ lòng xót thương đối với thầy trò CLB HAGL tử vong trong vụ tai nạn: "Quá thương xót cho thầy trò, quá thương xót cho các cháu. Paollo cũng mới về một năm thôi nhưng mỗi ngày cô cháu đều gặp nhau. Thương xót cho cháu quá. Ngày nào cháu cũng đi xe với con trai cô, hôm thì cô chở, hôm thì con trai cô chở. Nghe được tin cô như sét đánh, thực sự bàng hoàng!".

Vợ chồng cầu thủ A Hoàng lịm người khi đến viếng Paollo (Nguồn: Di Anh)

Trong đó lễ viếng, chị Đ.T.T.H. - chị gái tài xế Đinh Tiến Bình - người được xác định đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng cũng đã đến bày tỏ lòng xót thương trước sự ra đi của tiền đạo trẻ người Bồ Đào Nha.



Chị Đ.T.T.H. vẫn không khỏi bàng hoàng và nghẹn ngào trước những thiệt hại quá nghiêm trọng do vụ tai nạn do em trai mình gây ra. Chị H. chia sẻ: "Khi nhận được tin ai cũng bàng hoàng và bị shock, tinh thần không ổn định. Cả 2 tài xế đều không có lý trí để xử lý gì hết, chỉ biết ngồi yên ở trên cabin. Rồi người dân họ dìu vô trong nhà nghỉ. Đến khi về đồn công an, tinh thần em (tài xế Đinh Tiến Bình) không ổn định nên nói năng cũng không được suôn sẻ".

Chị cũng nói thêm về hoàn cảnh hiện tại của em trai. Được biết, tài xế Đinh Tiến Bình đã ly hôn, con trai sống cùng vợ: "Em tôi vẫn phải đi làm để phụ cấp cho con. Hiện tại tài sản em cũng không có gì hết, chưa có nhà cửa hay gì".

Nói về sự có mặt của mình tại lễ viếng tiền đạo người Bồ Đào Nha, chị H. nghẹn ngào cho biết: "Tôi sang đây thắp được nén hương cho bạn ấy, để lòng nhẹ nhàng. Nếu không làm, tôi cũng áy náy, day dứt. Ai cũng rất thân thiện và cảm thông, chia sẻ. Tôi rất biết ơn điều đó."

Chị H. đã đến thắp hương tiễn biệt tiền đạo trẻ người Bồ Đào Nha của CLB HAGL