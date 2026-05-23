Kết quả kiểm tra ma tuý của ca sĩ Duy Mạnh

Mới đây, ca sĩ Duy Mạnh gây chú ý khi bất ngờ đăng tải video và hình ảnh tự kiểm tra ma túy bằng que thử nhanh. Động thái của nam ca sĩ diễn ra giữa thời điểm mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn gây hoang mang liên quan đến một số nghệ sĩ Việt. Theo chia sẻ, Duy Mạnh chủ động sử dụng que test ma túy tổng hợp tại nhà và công khai kết quả lên trang cá nhân. Duy Mạnh cho hay: "Cho mình hỏi các cậu chút. Tối này bận làm sinh nhật tiếp bạn. Về nhà test thử thấy hiện lên 2 vạch. Thế này là âm tính hay dương tính hả các bạn nhỉ? Để mai mình lên bệnh viện thử máu cái cho chính xác nhỉ".

Trong hình ảnh được đăng tải, que thử hiển thị 2 vạch, nghĩa là dấu hiệu âm tính với các chất gây nghiện theo hướng dẫn sử dụng thông thường. Duy Mạnh cho biết anh sẽ tiếp tục đến cơ sở y tế để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và chính xác hơn. Bởi lẽ thực tế que thử nhanh chỉ mang tính sàng lọc ban đầu và chưa thể xem là kết quả có giá trị chuyên môn tuyệt đối. Để có kết luận chính xác về mặt y khoa hoặc pháp lý, nhiều trường hợp vẫn cần thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu tại cơ sở y tế.

Bài đăng của Duy Mạnh nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều ý kiến bàn luận trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng việc nam ca sĩ chủ động công khai kiểm tra ma túy giữa lúc xuất hiện nhiều tin đồn tiêu cực phần nào cho thấy thái độ thẳng thắn và muốn tránh những suy diễn không đáng có từ dư luận.

Trước Duy Mạnh, Ngọc Sơn cũng từng trực tiếp đến bệnh viện để xét nghiệm ma túy và công khai kết quả âm tính nhằm phủ nhận những đồn đoán tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội. Động thái của nhiều nghệ sĩ gần đây cho thấy mức độ nhạy cảm của các tin đồn liên quan đến chất cấm trong showbiz Việt, đặc biệt trong bối cảnh dư luận đang dành sự quan tâm lớn cho các vấn đề này.

Sự nghiệp ca sĩ Duy Mạnh

Duy Mạnh sinh năm 1975 tại Hải Phòng. Anh được xem là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc thị trường Việt Nam những năm 2000 với loạt ca khúc gắn như Tình Em Là Đại Dương, Hãy Về Đây Bên Anh, Kiếp Đỏ Đen... Những năm gần đây, anh thường nhận vui mình chỉ là "thợ hát" chứ không phải "ca sĩ", "nghệ sĩ".

Trước khi nổi tiếng với vai trò ca sĩ, Duy Mạnh từng theo học tại Nhạc viện TP.HCM chuyên ngành piano. Tuy nhiên, thay vì theo đuổi con đường nhạc công hay giảng dạy, anh quyết định chuyển hướng sang sáng tác và ca hát. Giai đoạn đầu vào nghề, Duy Mạnh trải qua khá nhiều khó khăn, từng đi hát ở quán bar, phòng trà và tự mày mò sáng tác để tìm cơ hội cho mình.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Duy Mạnh là một trong những ca sĩ đắt show nhất nhì thị trường âm nhạc. Anh thường xuyên xuất hiện ở sân khấu hội chợ, phòng trà và các chương trình ca nhạc lớn nhỏ. Không chỉ ca hát, Duy Mạnh còn được biết đến là nhạc sĩ đứng sau nhiều ca khúc nổi tiếng. Nhiều sản phẩm do anh sáng tác từng trở thành hit lớn và được đông đảo ca sĩ thể hiện lại.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Duy Mạnh cũng nổi tiếng bởi tính cách thẳng thắn và thường xuyên đưa ra quan điểm cá nhân trên mạng xã hội. Nam ca sĩ nhiều lần gây chú ý với những phát ngôn mạnh, tranh luận trực diện hoặc bình luận các vấn đề showbiz theo cách khá bộc trực. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Duy Mạnh hiện có cuộc sống sung túc. Ngoài âm nhạc, nam ca sĩ còn kinh doanh và sở hữu nhiều tài sản đáng chú ý. Trên mạng xã hội, anh thường chia sẻ hình ảnh về xe cộ, nhà cửa cũng như cuộc sống đời thường thoải mái.

