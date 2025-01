Kết đắng của nam ca sĩ 10X bị tố làm trai bao, lừa ngủ với gái lạ rồi lặn mất tăm

Vụ việc nam thần tượng Hàn Quốc Hwon (The KingDom) bị tố làm trai bao, lừa 1 cô gái quan hệ rồi biến mất đã gây xôn xao dư luận trong những tháng qua. Ở diễn biến mới nhất vào sáng 18/1, tờ Koreaboo đưa tin, nam ca sĩ 10X đã chính thức không còn hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc The KingDom.

Công ty chủ quản cũng vừa lên tiếng xác nhận chuyện Hwon rời nhóm nhạc nói trên vì “lý do cá nhân”. Dù phía công ty không nói rõ nguyên nhân Hwon rời The KingDom nhưng nhiều khán giả nhận định, nam idol bị đuổi khỏi nhóm vì ồn ào đời tư trước đó.

Hwon rời nhóm The KingDom sau khi dính ồn ào đời tư chấn động

Thông báo đầy đủ từ phía công ty chủ quản của Hwon có nội dung như sau:

Xin chào các bạn. Đầu tiên, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tất cả những người hâm mộ đã yêu thích nhóm nhạc The KingDom. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng, kể từ giờ phút này Hwon sẽ kết thúc mọi hoạt động với tư cách thành viên nhóm The KingDom vì lý do cá nhân. Chúng tôi xin lỗi vì đã đưa ra thông báo đột ngột và khiến nhiều fan lo lắng. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động trong tương lai của cá nhân Hwon và nhóm The KingDom. Xin chân thành cảm ơn.

Công ty quản lý đăng thông báo về việc Hwon rời nhóm

Vụ ồn ào liên quan tới Hwon nổ ra từ hồi giữa năm ngoái khi 1 cô gái bất ngờ đăng đàn chỉ trích nam ca sĩ 10X vì loạt hành vi lệch chuẩn. Người phụ nữ này tố cựu thành viên The KingDom lừa tình, ngủ với cô rồi biến mất: “Anh sợ bị bắt thóp nên dùng 1 người phụ nữ vô tội như tôi làm lý do để biện minh, rồi anh ngủ với tôi nhưng ngó lơ tôi toàn tập ngay ngày hôm sau. Tôi nhận ra anh là idol luôn mà, thậm chí còn hứa sẽ giữ kín chuyện này nhưng anh vẫn né tôi".

Chưa dừng lại ở đó, cô gái còn bóc mẽ việc Hwon lén làm trai bao trong khi vẫn còn đang hoạt động với tư cách idol: “Công việc chính của anh ta là idol. Nhưng anh ta cũng làm ở 1 quán host bar nữa. Anh cảm thấy thế nào khi tạo vỏ bọc từ đầu tới chân, giả vờ là 1 người bình thường và lừa dối 1 người phụ nữ đơn thuần bằng những lời lẽ giả tạo đó?”. Đi sâu vào chuyện Hwon làm trai bao, người phụ nữ cho biết thêm nam idol này nhận tiền bán dâm cho các quý bà ở host bar nhưng cố kiếm cớ để không phải quan hệ với khách hàng. Được biết, host bar vốn là hình thức giải trí về đêm phổ biến ở Nhật Bản và Hàn Quốc, tại đây các tiếp viên nam có nhiệm vụ mua vui cho các quý bà giàu có.

1 người phụ nữ khẳng định Hwon làm trai bao, còn lừa tình cô

Hwon sinh năm 2002, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 20 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc The KingDom. Nam ca sĩ được thêm bổ sung vào đội hình nhóm nhạc này sau khi thành viên Chiwoo rời nhóm. Khi còn hoạt động cùng The KingDom, Hwon đảm nhận vai trò vocal nhờ khả năng thanh nhạc được đánh giá cao.

Hwon vốn không nằm trong đội hình debut của nhóm nhạc The KingDom. Nam nghệ sĩ được thêm bổ sung sau khi 1 thành viên "dứt áo ra đi"

Nguồn: Koreaboo