Hôm nay, ngay đúng ngày Quốc khánh Mỹ (4/7), Kendrick Lamar đã ra mắt MV Not Like Us - sản phẩm được xem là cú "dứt điểm" gửi đến Drake sau trận đại chiến rình rang của làng rap thế giới suốt thời gian vừa qua. Trước đó, Kendrick Lamar trong một concert đã rap bản rap này tổng cộng 5 lần cùng với các rapper khác nhau, tạo nên dư luận ngày càng bất lợi cho Drake.

Ồn ào giữa Dake và Kendrick Lamar từng gây xôn xao

Not Like Us ra mắt vào tháng 5, được xem là track mà Kendrick Lamar sử dụng để "đo ván" Drake vì từ đó đến nay, Drake vẫn không có dấu hiệu hồi âm cũng như danh tiếng đi xuống nặng nề. Trong track Not Like Us, Kendrick Lamar lần này chỉ thẳng mặt Drake là kẻ ấu dâm, thích quen các cô gái nhỏ tuổi. Kendrick cũng đăng tải hình ảnh ngôi nhà của Drake với biểu tượng của các kẻ tấn công tình dục. Not Like Us đạt hiệu ứng bùng nổ và debut ngay vị trí Quán quân Billboard Hot 100, đủ thấy cán cân của rap fan hiện đã nghiêng về Kendrick Lamar ra sao.

Hàng nghìn cư dân ở khu Compton xuống đường "diss" Drake cùng Kendrick Lamar.

Not Like Us là đòn chí mạng khiến Drake không thể nào gượng dậy, và MV chính thức cho Not Like Us được ví như đòn "kết liễu" mà Kendrick Lamar dành cho kẻ thù của mình. Một trong những phân cảnh ấn tượng nhất khi Kendrick Lamar đã cho ghi hình hàng nghìn người dân ở khu Compton (Los Angeles) vừa nhảy múa, vừa đồng thanh hô to những câu nhắm đến Drake: "Thành phố đã hoạt động trở lại, chúng ta phải ra ngoài thôi".

Điểm nổi bật của video lại nằm ở cuối MV dài gần 6 phút khi Kendrick Lamar tạo dáng cùng vị hôn thê Whitney Alford và hai đứa con của họ trước khi tất cả cùng nhảy múa nô đùa. Đó là sự bác bỏ rõ ràng đối với những cáo buộc của Drake trong bài hát Family Matters khi Drake cho rằng Kendrick Lamar đã li thân với Alford cũng như không gặp gỡ các con của mình.

Kendrick Lamar chứng minh gia đình vẫn đang rất ổn!

