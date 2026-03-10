Kể từ ngày 11/3, người dân Hà Nội đón tin cực vui

Kỷ niệm 73 năm thành lập ngành Điện Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2026), mới đây Viện Phim Việt Nam thông báo tổ chức chiếu miễn phí 3 bộ phim điện ảnh đặc biệt từ ngày 11/3-13/3 tại rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Hà Nội).

Ảnh: Viện Phim Việt Nam

Theo đó, vào 9h ngày 11/3, Viện Phim tổ chức chiếu bộ phim Vùng trời của đạo diễn Huy Thành. Tác phẩm khắc họa sinh động hình ảnh những con người kiên cường bảo vệ bầu trời Tổ quốc, thể hiện tinh thần chiến đấu và ý chí bất khuất của dân tộc trong bối cảnh lịch sử đặc biệt.

Ngày 12/3, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim Hy vọng cuối cùng của đạo diễn Trần Phương. Với cách xây dựng nhân vật sâu sắc và thông điệp nhân văn, tác phẩm này đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người xem và từng giành được hai giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 6. Đây cũng là một trong ba bộ phim quan trọng giúp đạo diễn Trần Phương vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Đến ngày 13/3, Viện Phim tổ chức chiếu phim Gánh xiếc rong của nữ đạo diễn Việt Linh. Phim mang đến một góc nhìn đa chiều về cuộc sống bấp bênh nhưng đầy đam mê của những nghệ sĩ xiếc rong. Thông qua những số phận nhỏ bé, tác phẩm phản ánh các vấn đề nhân sinh sâu sắc, khẳng định phong cách sáng tạo riêng biệt của đạo diễn Việt Linh trong giai đoạn đổi mới của điện ảnh Việt Nam.

Theo đó hoạt động chiếu phim miễn phí nhằm tôn vinh chặng đường hình thành, phát triển và những đóng góp to lớn của điện ảnh đối với đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc.