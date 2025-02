Kẻ dùng dao tấn công xe ôm công nghệ cướp tài sản là sinh viên

Ngày 15/2, Công an thành phố Thuận An ( Bình Dương ) đã bắt giữ được nghi can liên quan đến vụ một tài xế xe ôm công nghệ bị khách dùng dao tấn công , cướp tài sản.

Hiện tại, cơ quan công an đang tạm giữ Đào Phước Pháp (20 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, bản thân là một sinh viên trường đại học trên địa bàn TPHCM . Do thiếu tiền nên Đào Phước Pháp bảo lưu kết quả. Để có tiền trả nợ, đối tượng đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản .

Tối 13/2, Pháp đặt xe ôm chở từ quận Tân Phú (TPHCM) đi đến TP. Thuận An (Bình Dương). Tài xế nhận chở Pháp là anh B.T.H. (SN 1984, ngụ TPHCM). Khi đi tới đoạn đường vắng thuộc phường Bình Chuẩn (TP. Thuận An), Pháp dùng dao tấn công tài xế xe ôm rồi cướp xe máy và điện thoại.

Hiện trường vụ việc và nghi can Đào Phước Pháp

Sau khi gây án, Pháp quay trở về phòng trọ tại quận Tân Phú (TPHCM). Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bình Dương lần theo dấu vết, phối hợp với Công an sở tại tiến hành bắt giữ đối tượng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, đêm 13/2, Công an thành phố Thuận An nhận được tin báo của tài xế xe ôm công nghệ về việc bị khách tấn công, cướp tài sản . Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an đến hiện trường để xác minh, trích xuất camera, truy tìm nghi phạm.